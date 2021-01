La Premier League a déclaré mardi qu’un total de 40 personnes avaient été testées positives pour COVID-19[feminine, le plus grand nombre de cas en une semaine cette saison, en deux séries de tests effectués la semaine dernière.

Depuis le début de la nouvelle saison, 171 personnes de l’élite anglaise ont été testées positives pour le roman. coronavirus en 19 séries de tests.

La ligue, qui effectue actuellement des tests deux fois par semaine, n’a pas nommé les personnes testées positives, mais a déclaré qu’elles s’auto-isoleraient pendant 10 jours.

«La Premier League… peut aujourd’hui confirmer qu’entre le lundi 28 décembre et le jeudi 31 décembre, 1 311 joueurs et le personnel du club ont été testés pour COVID-19[feminine . Parmi ceux-ci, il y a eu 28 nouveaux tests positifs », a déclaré la ligue dans un communiqué https://www.premierleague.com/news/1814863.

«Entre le vendredi 1er janvier et le dimanche 3 janvier, 984 joueurs et membres du personnel du club ont été testés pour COVID-19[feminine et parmi ceux-ci, il y a eu 12 nouveaux positifs.

La semaine dernière, les matchs de Fulham à Burnley et Tottenham Hotspur ont été annulés en raison d’un COVID-19[feminine épidémie dans le club de l’ouest de Londres, tandis que le match de Manchester City à Everton a été annulé en raison de COVID-19[feminine cas signalés au club Etihad.

Le Royaume-Uni a enregistré plus de 2,7 millions de confirmés COVID-19[feminine cas et plus de 75 000 décès, selon un décompte de Reuters.

Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé un nouveau ressortissant COVID-19[feminine verrouillage lundi en raison de la flambée des infections dans le pays causées par une nouvelle variante du virus, mais la Premier League sera autorisée à continuer.