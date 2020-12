La Premier League a déclaré mardi que 18 personnes avaient été testées positives pour COVID-19[feminine, le plus grand nombre de cas en une semaine cette saison, lors de la dernière série de tests effectués entre le 21 et le 27 décembre sur 1 479 joueurs et le personnel.

Depuis le début de la nouvelle saison, 131 personnes de l’élite anglaise ont été testées positives pour le roman coronavirus en 17 séries de tests.

La ligue n’a pas nommé les personnes testées positives ni leurs clubs, mais a déclaré qu’ils s’auto-isoleraient pendant 10 jours.

Lundi, Manchester City a signalé de nombreux cas positifs dans son équipe – quelques jours après que l’attaquant Gabriel Jesus et le défenseur Kyle Walker ont été testés positifs – obligeant la ligue à reporter leur match à Everton.

Le terrain d’entraînement de City a également été fermé par précaution et leur prochain match à Chelsea dimanche est incertain, le patron de Chelsea, Frank Lampard, affirmant que le match ne se déroulera pas s’il est dangereux pour les deux équipes.

Le report était le deuxième cette saison après qu’une épidémie à Newcastle United ait forcé la ligue à annuler son match à Aston Villa plus tôt ce mois-ci.

Arsenal a également déclaré que leur défenseur brésilien Gabriel avait été testé positif pour COVID-19[feminine et ne seraient pas disponibles pour leurs deux prochains matchs.

Le Royaume-Uni a enregistré plus de 2,3 millions de confirmés COVID-19[feminine cas et plus de 71 000 décès. Des pays du monde entier ont fermé leurs frontières à la Grande-Bretagne la semaine dernière en raison des craintes d’une nouvelle très contagieuse coronavirus souche.