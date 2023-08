La Premier League enquête sur d’éventuelles brèches financières à Chelsea

La Premier League enquête sur d’éventuelles violations des règles financières à Chelsea sous la propriété de Roman Abramovich, a confirmé mercredi le PDG Richard Masters.

Abramovich a vendu le club l’année dernière à un groupe d’investissement dirigé par l’homme d’affaires américain Todd Boehly et Clearlake Capital après que les actifs de l’oligarque russe en Grande-Bretagne aient été gelés par le gouvernement britannique à la suite de l’invasion de l’Ukraine par son pays.

Les nouveaux propriétaires de Chelsea ont eux-mêmes signalé un certain nombre de transactions financières pendant l’ère Abramovich à l’instance dirigeante du football européen, l’UEFA, la Premier League et la FA.

« Nous avons été assez ouverts sur les problèmes historiques concernant Chelsea, car ils se sont auto-déclarés à la Premier League et à la FA, il est donc évident que nous examinons cela », a déclaré Masters aux médias britanniques.

« Si la Premier League estime qu’un club a enfreint le règlement financier et qu’il y a un cas à répondre, ce cas sera soumis au club. »

Le journal Times a rapporté que l’enquête porte sur des paiements de plusieurs millions de livres à des entités offshore non divulguées, ayant des liens avec des intermédiaires du football, pouvant entraîner des sanctions telles qu’une amende substantielle ou même une déduction de points pour le club.

« Nous voulons que la procédure régulière soit respectée de la manière la plus efficace possible, le plus rapidement possible », a ajouté Masters.

« Ce n’est pas toujours facile de faire ces choses rapidement, mais nous voulons la bonne réponse, positive ou négative, que les clubs soient reconnus coupables d’avoir enfreint les règles ou non. »

L’UEFA est parvenue à un accord en juillet avec Chelsea concernant la soumission d’informations financières incomplètes, liées à des « transactions historiques » entre 2012 et 2019, le club londonien payant une amende de 10 millions d’euros (10,98 millions de dollars).

« Conformément aux principes fondamentaux du groupe de propriété du club en matière de conformité et de transparence totales avec ses régulateurs, nous sommes reconnaissants que cette affaire ait été conclue par une divulgation proactive d’informations à l’UEFA et un règlement qui résout pleinement les problèmes signalés », a déclaré Chelsea dans un communiqué. déclaration à l’époque.

Chelsea, qui a terminé 12e de Premier League après une campagne chaotique, ne concourra pas en Europe en 2023-24.

