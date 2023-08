La Premier League enquête sur Chelsea sur d’éventuelles violations financières

La Premier League enquête sur d’éventuelles violations des règles financières à Chelsea sous la propriété de Roman Abramovich, a déclaré mercredi le PDG Richard Masters au journal britannique Times.

Abramovich a vendu le club l’année dernière à un groupe d’investissement dirigé par l’homme d’affaires américain Todd Boehly et Clearlake Capital après que les avoirs de l’oligarque russe en Grande-Bretagne aient été gelés par le gouvernement britannique à la suite de l’invasion de l’Ukraine par son pays, que Moscou appelle une « opération militaire spéciale ».

Les nouveaux propriétaires de Chelsea ont eux-mêmes signalé un certain nombre de transactions financières pendant l’ère Abramovich à l’instance dirigeante du football européen, l’UEFA, la Premier League et la FA.

« Nous avons été assez ouverts sur les problèmes historiques concernant Chelsea parce qu’ils se sont auto-déclarés à la Premier League et à la FA, il est donc évident que nous examinons cela », a déclaré Masters au journal.

« Si la Premier League estime qu’un club a enfreint le règlement financier et qu’il y a un cas à répondre, ce cas sera soumis au club. »

Le Times a rapporté que l’enquête portait sur des paiements de plusieurs millions de livres à des entités offshore non divulguées, ayant des liens avec des intermédiaires du football, pouvant entraîner des sanctions telles qu’une amende substantielle ou même une déduction de points pour le club.

« Nous voulons que la procédure régulière soit respectée de la manière la plus efficace possible, le plus rapidement possible », a ajouté Masters.

« Ce n’est pas toujours facile de faire ces choses rapidement, mais nous voulons la bonne réponse, positive ou négative, que les clubs soient reconnus coupables d’avoir enfreint les règles ou non. »

L’UEFA est parvenue à un accord en juillet avec Chelsea concernant la soumission d’informations financières incomplètes, liées à des « transactions historiques » entre 2012 et 2019, le club londonien payant une amende de 10 millions d’euros (10,98 millions de dollars).

Chelsea, qui a terminé 12e de Premier League après une campagne chaotique, ne concourra pas en Europe en 2023-24.

