La Premier League domine la liste d’argent annuelle de Deloitte

La Premier League anglaise a une fois de plus dominé une liste des clubs les plus générant des revenus au monde, cette fois en s’incrustant fortement dans la Deloitte Money League.

L’année dernière, Forbes compilé leur liste des équipes de football les plus précieuses. Sur les 20 équipes nommées, 11 des clubs appartenaient à l’élite anglaise.

Manchester City est en tête de liste de l’entreprise en tant que club le mieux rémunéré au monde. C’est une répétition au sommet du classement pour les Citizens, car ils étaient également en tête l’année dernière également.

City, Real Madrid, Liverpool en tête de liste

Deloitte affirme que City a généré un revenu total d’un peu plus de 788 millions de dollars au cours de la saison 2021-22. Cela a devancé de peu le Real Madrid (770 millions de dollars) et Liverpool (757 millions de dollars) au cours de cette période.

Au total, six clubs de Premier League constituaient les 10 meilleures équipes de la liste. De plus, 16 équipes anglaises ont été incluses dans la liste des 30 équipes. Everton, Southampton et West Ham, trois équipes actuellement dans la zone de relégation de l’élite, figuraient toutes dans le top 30 de Deloitte.

La Premier League est seule sur la liste d’argent de Deloitte

“La Premier League a été la seule des cinq grandes ligues européennes à connaître une augmentation de la valeur de ses droits médias lors de son dernier processus de vente de droits”, a déclaré Tim Bridge, partenaire du Sports Business Group de Deloitte.

“Il continue d’attirer des millions de followers dans le monde et ses clubs membres ont un plus grand avantage en termes de revenus par rapport à leurs rivaux internationaux.”

Bien que le fait d’avoir 16 clubs dans le top 30 des revenus soit impressionnant, la société affirme que l’influence de la Premier League ne fera qu’augmenter. « Il est peu probable que la supériorité financière de la Premier League soit remise en cause au cours des prochaines saisons », a déclaré Sam Boor de Deloitte. “Ce n’est plus si, mais quand, les 20 clubs de Premier League apparaîtront dans le top 30 de la Money League.”

Les 10 meilleurs classements de la Football Money League de Deloitte :

Manchester City (788 millions de dollars) Real Madrid (770 millions de dollars) Liverpool (757 millions de dollars) Manchester United (743 millions de dollars) Paris Saint-Germain (706 millions de dollars) Bayern Munich (705 millions de dollars) Barcelone (688 millions de dollars) Chelsea (613 millions de dollars) Tottenham Hotspur (564 millions de dollars) Arsenal (467 millions de dollars)

