La Premier League dit non à la technologie de hors-jeu semi-automatisée

La technologie de hors-jeu semi-automatisée de la FIFA (SAOT) ne sera pas bientôt disponible en Premier League. L’élite anglaise aurait rejeté la possibilité d’introduire la technologie avant la saison 2023/24. Ceci malgré le fait qu’une série d’erreurs classées VAR ont tourmenté la ligue ces dernières années.

La technologie suit rapidement les membres des joueurs pour déterminer s’ils se sont éloignés du hors-jeu. Les responsables du VAR sont alors signalés par la technologie pour arrêter le jeu pendant que le contrôle est en cours. Bien que les examens VAR traditionnels puissent prendre quelques minutes pour obtenir un appel correct, SAOT est nettement plus rapide.

Succès dans les compétitions FIFA, UEFA

SAOT était en place lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. La technologie a été largement considérée comme un succès lors du tournoi. Les compétitions de l’UEFA telles que la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Ligue de conférence Europa ont également utilisé SAOT tout au long de la saison 2022/23. La technologie a aidé à exclure à juste titre le but possible de la Fiorentina à quelques secondes du coup de sifflet de la mi-temps de la finale de la Conference League contre West Ham.

Le Courrier quotidien a affirmé que le sujet de SAOT ne sera pas à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle de la Premier League. Les représentants des 20 équipes se réuniront à la mi-juin. Cependant, l’élite anglaise apportera quelques modifications à son système VAR en place.

La Premier League ajoute des caméras, mais pas pour le hors-jeu semi-automatisé

Chaque club de Premier League pourrait ajouter quatre caméras supplémentaires à son stade cet été. Cela fournirait au VAR plus d’angles de caméra pour aider à mieux déterminer les infractions. Le Professional Game Match Officials Board (PGMOL), le responsable de l’arbitrage de football en Angleterre, a convenu que les stades devaient ajouter plus de caméras. Une décision finale sur le déménagement se résumera à un vote des clubs de Premier League.

PGMOL et VAR en Angleterre étaient apparemment sous pression constante pendant la campagne 2022/23. Le corps d’arbitrage a présenté ses excuses à plusieurs équipes de haut niveau tout au long de la saison pour des appels incorrects. Un incident particulier a impliqué Lee Mason qui n’a pas réussi à tracer des lignes de hors-jeu lors d’un affrontement entre Arsenal et Brentford. Mason a quitté son rôle suite à l’accident.

Bien que la Premier League ait dit non à la technologie semi-automatisée du hors-jeu, la Liga espagnole l’accueille à bras ouverts, tout comme les autres ligues européennes.

