La Premier League diffusera pour la première fois l’audio VAR à la télévision

Les fans auront la chance d’entendre pour la première fois les discussions VAR en Premier League dans le cadre d’un pilote télévisé dirigé par Howard Webb, le chef de l’arbitrage.

Webb a été nommé à ce poste en décembre, promettant d’apporter une plus grande transparence et une plus grande ouverture à Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), l’organisme qui contrôle l’arbitrage dans le football anglais.

La première étape consistait à reconnaître les erreurs majeures lorsqu’elles se produisaient, comme le hors-jeu manqué sur l’égalisation de Brentford à Arsenal, et l’absence d’attribution d’un penalty à Brighton à Tottenham Hotspur.

Webb a travaillé à la publication de l’audio VAR – autorisé par la FIFA dans les jours qui suivent un match mais pas en direct pendant un match – estimant que cela apportera une plus grande clarté aux fans, aux entraîneurs et aux joueurs. Dans son rôle précédent avec la MLS, Webb introduit Inside Video Reviewqui a passé en revue tous les incidents litigieux d’une semaine de jeu dans un court format vidéo.

L’émission pilote de Premier League Productions sera diffusée le lundi 15 mai, et l’audio des décisions clés de cette saison sera également diffusé par Sky Sports au Royaume-Uni le même jour.

Webb prévoit de publier l’audio des officiels plus régulièrement la saison prochaine pour contribuer davantage à la transparence.