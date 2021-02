La Premier League dévoile le nouveau ballon Nike Flight pour voir la saison

La Premier League a révélé le ballon de match officiel qui sera utilisé pour jouer le reste de la saison 2020-21.

Avec seulement quelques mois de campagne à jouer, le nouveau Nike Flight sera utilisé dans tous les matchs à partir du vendredi 19 février – à commencer par le voyage de Leeds United pour affronter Wolverhampton Wanderers à Molineux.

Le ballon de vol a été utilisé en Premier League toute la saison, avec 634 buts marqués en utilisant ses deux modèles précédents – le design blanc / cramoisi d’origine du début de la campagne et la version jaune haute visibilité qui a été déployée sur les mois d’hiver.

Cependant, la troisième et dernière édition du vol 2020-21 est un peu différente, en ce qu’elle présente un design rétro spécial qui fonctionne comme un clin d’œil à un ballon de match Nike classique d’antan.

Les graphiques en forme de cible utilisés sur le vol sont une référence délibérée au ballon Total 90 Aerow qui était un élément de base du haut vol anglais entre 2004 et 2008.

C’est la deuxième saison consécutive que Nike propose trois modèles de ballons de match différents au cours d’une campagne, le ballon Merlin utilisé en 2019-2020 également déployé dans un trio de couleurs.

Alors que les premiers ballons de match de Premier League ont été fournis par Mitre (le Promax entre 1992-1995 et l’Ultimax entre 1995-2000), Nike est le fournisseur officiel de ballons de la ligue depuis la saison 2000-01.

Voici six designs pivots qui ont figuré dans l’élite anglaise depuis lors, retraçant par ordre chronologique l’évolution.

Nike Geo Merlin (2000-01)

Le premier ballon Nike Premier League avait un design assez traditionnel. Principalement blanche avec des garnitures bleues et dorées majestueuses et le logo classique de la ligue, la Geo Merlin a été présentée comme la balle « la plus ronde, la plus rapide et la plus précise » jamais fabriquée.

Le Merlin Geo a été utilisé pendant deux saisons avant d’être remplacé par le Merlin Vapor, qui a duré encore deux saisons avant d’être éliminé à la fin de la campagne 2003-04.

Le Vapor était utilisé lorsque les clubs de Premier League se sont combinés pour marquer 1000 buts en une seule saison pour la toute première fois, en 2002-03. Arsenal a contribué plus de buts (85) que toute autre équipe de la division.

C’était aussi la balle même qu’un Wayne Rooney, 18 ans, avait utilisé pour annoncer sa grande arrivée sur la scène de la Premier League en battant David Seaman pour marquer lors de ses débuts à Everton en octobre 2002.

Au cours des 16 dernières années @Wayne Rooney a servi de superbes #PL grèves… … de se présenter pour @Everton contre Arsenal … pic.twitter.com/AvtN2CNuPf – Premier League (@premierleague) 28 juin 2018

Nike Total 90 Aerow (2004-05)

Avec son graphisme «cible», l’Aerow est devenu synonyme des véritables jours de rêve de la Premier League, alors que Wayne Rooney, Thierry Henry et Didier Drogba ont tous atteint leurs sommets respectifs.

Un total de 975 buts ont été marqués avec le ballon Aerow I, l’attaquant d’Arsenal Henry en tête du classement avec 25 buts tandis que Chelsea, sous la direction du nouvel entraîneur Jose Mourinho, a remporté le titre avec un record de 95 points.

À l’autre bout du tableau, West Brom a également une dette de gratitude envers l’Aerow I après être devenu le premier club de l’histoire de la Premier League à éviter la relégation après avoir été en bas du tableau à Noël, échappant de peu à la chute le dernier jour.

C’était également le premier ballon de match de Premier League à avoir une version jaune haute visibilité alternative pour une utilisation par mauvais temps.

L’Aero I a été remplacé par l’Aerow II entre 2006 et 2008, qui, bien que similaire en apparence, présentait un boîtier et une rétention d’air améliorés.

Nike Total 90 Omni (2008-09)

L’Omni était toujours une balle Total 90 mais était livrée avec de nouveaux panneaux cintrés pour améliorer la rondeur et un design visuel dépouillé qui comportait de simples bandes de trident autour de la balle.

Le bandage a été conçu pour «scintiller» lorsque la balle était en mouvement, permettant ainsi aux joueurs de mieux suivre la rotation et la trajectoire de l’Omni en vol.

En effet, un bel exemple de l’Omni en vol serait la superbe volée de 45 verges du milieu de terrain de Tottenham David Bentley contre Arsenal dans l’un des matchs classiques du derby du nord de Londres.

#OnThisDay En 2008, Tottenham Hotspur est venu de 3-1 contre Arsenal à « The Emirates » pour arracher un point en retard: ⚽️ 0-1 Bentley

⚽️ 1-1 Silvestre

⚽️ 2-1 Gallas

⚽️ 3-1 Adebayor

⚽️ 3-2 Bent

⚽️ 4-2 Van Persie

⚽️ 4-3 Jenas

⚽️ 4-4 Lennon #THFC #COYSpic.twitter.com/Vsmr6KONzr – Dernier mot sur les Spurs🎙 (@LastWordOnSpurs) 29 octobre 2019

L’Omni a également été le premier ballon officiel à utiliser le nouveau logo modifié de la Premier League, avec un grand bouclier placé autour du lion.

Deux autres itérations du ballon Total 90 ont suivi mais n’ont duré qu’une saison chacune: l’Ascente en 2009-10 et le Tracer en 2010-11.

Nike Seitiro (2011-12)

Le ballon chargé de la tâche ardue de suivre le bien-aimé Total 90 était le Seitiro, qui était spécialement conçu pour être le ballon le plus visuellement exceptionnel jamais utilisé en Premier League.

Ceci a été réalisé en superposant plusieurs « comètes » lumineuses au néon sur un fond semi-réfléchissant intensément blanc.

Un total de 1066 buts ont été marqués avec le Seitiro, le plus rapide étant la tête plongeante d’Andrea Orlandi pour Swansea contre les Wolves en 2012, à peine 22 secondes après le début du match.

Le Seitiro (version haute visibilité) était en jeu lorsque Wayne Rooney a peint son chef-d’œuvre du derby contre Man City en février 2012, envoyant le centre profond de Nani avec un coup de pied au-dessus.

C’est une autre prétention à la renommée d’être le ballon qui a frappé le fond des filets lorsque le but de Sergio Aguero à la 94e minute a remporté le tout premier titre de Premier League de Man City dans les dernières secondes de la saison.

Le Seitiro a été remplacé à son tour par le Maxim (2012-13) et l’Incyte (2013-14), qui étaient tous deux assez similaires en apparence grâce à leurs graphismes géométriques glitchy.

Nike Ordem (2014-15)

L’Ordem est arrivé pour la première fois en 2014 et a traîné pendant un certain temps sous différentes formes, les modèles consécutifs (Ordem 2, 3, 4 et V) jusqu’à la saison 2017-18.

L’Ordem avait une surface rainurée qui a contribué à la stabilité aérodynamique, et l’Ordem 3 était en jeu lorsque Jamie Vardy a marqué son but merveilleux contre Liverpool sur le point de remporter un titre des plus improbables avec Leicester City en 2015-16.





Il est peut-être intéressant de noter que l’Ordem 4 a été le premier ballon à utiliser le nouveau logo amélioré «tête de lion» de la Premier League après le changement de marque visuel de l’organisation en 2016-17.

Nike Merlin (2018-20)

Autrement connu sous le nom de ballon de match avec lequel Liverpool s’est frayé un chemin vers un titre de champion historique sous Jurgen Klopp en 2019-2020, mettant ainsi fin à une attente de 30 ans.

Au total, 1034 buts ont été marqués en Premier League cette saison-là, les Reds en comptant 85 et Mohamed Salah s’aidant à 17.