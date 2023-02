La Premier League conclut un accord de 500 millions de livres sterling avec le fabricant de jeux vidéo EA Sports | Nouvelles du football

La Premier League se rapproche d’un accord commercial avec Electronic Arts (EA), le fabricant de jeux vidéo, qui vaudrait près de 500 millions de livres sterling.

Sky News a appris que les 20 clubs de Premier League ont été informés lors d’une réunion vendredi qu’un nouveau partenariat de six ans avec EA Sports d’une valeur d’environ 488 millions de livres sterling est sur le point d’être finalisé.

Un dirigeant de club a déclaré qu’il fournirait plus de 80 millions de livres sterling par an et qu’EA resterait le principal partenaire de la ligue tout en conservant sa licence de jeu électronique exclusive.

On dit que l’extension lucrative vaut plus du double de l’accord existant impliquant les deux parties.

Sky Sports News comprend que c’est cette force commerciale qui a aidé à convaincre les transfuges potentiels qui envisageaient de rejoindre la Super League européenne en 2021 que la Premier League est la ligue la plus solide financièrement du football mondial.

Cela souligne également pourquoi Barcelone, le Real Madrid et la Juventus sont si désireux de faire avancer les plans de la Super League européenne, car les clubs de LaLiga et de Serie A ne peuvent actuellement pas rivaliser commercialement avec la Premier League.

La nouvelle de l’extension imminente survient des mois après son apparition. EA et la FIFA, l’instance dirigeante du football mondial, rompaient leurs liens après 30 ans.

La série de jeux portant le nom de la FIFA, et qui met en vedette des équipes et des joueurs des meilleures ligues du monde, y compris en Angleterre, doit être rebaptisée sous le nom d’EA, selon des rapports l’été dernier.

La Premier League et EA entretiennent des liens commerciaux depuis 1998, selon une source.

La société de jeux vidéo cotée à New York, qui a une valeur marchande d’environ 30 milliards de dollars, est l’un des principaux partenaires de la Premier League depuis 2016.

Leur nouveau rapprochement intervient alors que Liverpool et Manchester United suscitent l’intérêt de nouveaux investisseurs potentiels à des valorisations de plusieurs milliards de livres.

La Premier League a refusé de commenter vendredi, tandis qu’EA a été contacté pour un commentaire.