La Premier League bat le record européen de tous les temps de la Liga

Les clubs de Premier League ont établi un nouveau record de performance européenne globale en une saison après que Chelsea, Manchester City et Manchester United aient atteint la finale des deux compétitions.

Le coefficient de score est une moyenne de toutes les équipes d’une association en Europe au cours de la campagne, et le coefficient des clubs anglais cette saison éclipsera le plus haut précédent, établi par la Liga lors de la saison 2015-16 lorsque le Real Madrid et le Sevilla FC se sont levés. la Ligue des champions et la Ligue Europa respectivement.

La Premier League compte 23,928 points, ce qui correspond au score de la Liga de 2015-16. Mais avec la garantie que les vainqueurs de l’UCL viennent d’Angleterre, le score de fin de saison sera au minimum de 24,214.

COEFFICIENT DE TOUS LES TEMPS DE L’UEFA Association Saison But 1. Angleterre 2021-2022 24.214 * 2. Espagne 2015-16 23,928 3. Espagne 2013-14 23 000 4. Angleterre 2018-19 22,642 5. Espagne 2011-12 20.857 * Score de fin de saison minimum.

De l’UEFA tableau des coefficients classe également les ligues par ordre de force dans la compétition européenne sur une période de cinq ans. La Premier League était déjà assurée de prendre le relais en tant que ligue européenne classée n ° 1 pour la première fois en neuf ans, déplaçant la Liga de la première place.

Outre les trois finalistes cette saison, Liverpool a atteint les quarts de finale de la Ligue des champions, tandis qu’Arsenal a été éliminé de la Ligue Europa en demi-finale avec Leicester City et Tottenham Hotspur en huitièmes de finale.

La meilleure saison précédente des clubs anglais a eu lieu en 2018-19, avec un balayage net des deux finales, lorsque Liverpool a battu Tottenham Hotspur en Ligue des champions et Chelsea a battu Arsenal en Ligue Europa. C’était la première fois que les quatre clubs des deux finales venaient d’une seule association.





Cette saison ne se classe qu’au quatrième rang du tableau de tous les temps, Burnley n’ayant pas réussi à passer les tours de qualification de la Ligue Europa, abaissant ainsi la moyenne des autres clubs de Premier League.

Dans le classement des clubs, Manchester City passera au-dessus du Real Madrid à la deuxième place, derrière le Bayern Munich, s’il remporte la finale de la Ligue des champions.