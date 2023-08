La Premier League apporte plusieurs changements de règles en 2023/24

La campagne de Premier League 2023/24 apportera plusieurs changements de règles à l’élite anglaise. Le 11 août, les champions en titre de Manchester City se rendent à Turf Moor pour affronter Burnley. Ce jeu sera le premier à présenter les modifications. Beaucoup d’entre eux tentent de répondre au problème de la perte de temps. D’autres essaient d’étouffer le problème des abus envers les arbitres.

Modifications des règles de la Premier League 2023/24

Lutte contre la perte de temps

L’objectif principal est la répression de la perte de temps et de la dissidence. Les minutes supplémentaires à la fin des matchs seront souvent à deux chiffres, comme on l’a vu lors de la Coupe du monde. Un arbitre estime que les matchs de haut niveau dureront au moins 100 minutes, contre un peu moins de 95 minutes la saison dernière.

Les officiels sont préoccupés par les statistiques montrant peu de temps de balle en jeu dans les ligues anglaises. L’objectif est de ressembler à des matchs de Coupe du monde comme l’Angleterre contre l’Iran, qui ont eu 24 minutes de temps additionnel et ont duré 117 minutes au total malgré les blessures, les buts et les sous-marins.

Les arbitres en ajouteront plus pour les célébrations de buts plus longues. Les arbitres ne se contenteront pas de deviner combien de temps ces célébrations prennent. Au lieu de cela, ils garderont une minuterie pour combien de temps les équipes célèbrent ensemble. Ensuite, les arbitres virent ces minutes au temps d’arrêt.

Système multi-billes

Dans de nouvelles tentatives pour accélérer le jeu, l’EFL introduira le système multi-balles utilisé par la Premier League. Huit balles placées autour du terrain devraient réduire les retards. Les arbitres pénaliseront également avec diligence les actions qui font perdre du temps au-delà du simple coup de pied dans le ballon. Les retards clairs et percutants seront sanctionnés.

Plus de contact physique mais aussi plus de cartons

Les arbitres de l’EFL et de la Premier League maintiendront un seuil plus élevé de contact physique entre les joueurs. Ce faisant, les officiels appelleront moins de fautes pour des incidents auparavant jugés trop physiques. Cependant, tout défi imprudent ou dangereux justifiera toujours des cartes. Le seuil des réservations pour dissidence sera également abaissé cette saison. Chaque fois que plusieurs joueurs s’approchent de l’arbitre, au moins un recevra un jaune automatique.

Les entraîneurs feront l’objet d’un examen plus approfondi, avec des avertissements automatiques si plus d’un membre du personnel quitte la zone technique. Des sanctions plus sévères viendront pour les managers agressifs ou qui abandonnent le domaine technique.

Traitement hors champ

Dans le but de promouvoir la sécurité des joueurs et de dissuader les retards de match, la ligue encourage les athlètes à recevoir un traitement hors terrain lorsque cela est possible. Les exceptions incluent les blessures des gardiens de but et les collisions entre coéquipiers. Si un joueur refuse l’assistance médicale mais qu’un coéquipier semble alors retarder délibérément le redémarrage, ce coéquipier perçu comme une perte de temps sera averti.

Les changements de règles sont-ils la bonne approche ?

L’accent mis sur l’élimination des retards inutiles et de l’esprit de jeu tout en promouvant la sécurité des joueurs est tout à fait compréhensible. Mais on se demande si les nouvelles règles vont vraiment au cœur du problème de la perte de temps ou si elles ratent la cible. Les gardiens de but, à savoir Jordan Pickford et Emi Martinez, ont eu plusieurs incidents de perte de temps lors de la campagne précédente. Cela est particulièrement vrai dans les dernières minutes des matchs lorsque leur équipe est en avance.

Il semble que si l’objectif est « d’accélérer » le jeu, il faudrait mettre davantage l’accent sur l’application des règles déjà en place plutôt que sur l’ajout de nouvelles règles.

Les réseaux de télévision ne seront pas contents

Peut-être pas aussi important avec le rôle toujours croissant du streaming, mais je ne peux pas imaginer que les réseaux de télévision soient satisfaits de matchs qui prendront régulièrement plus de 2 heures à diffuser lorsque la mi-temps est envisagée. Il est plus difficile pour les réseaux de programmer leurs horaires. Et il y a un point à souligner pour ceux qui enregistrent des matchs à regarder plus tard qui peuvent manquer des fins en raison de leurs appareils d’enregistrement suivant le calendrier strict d’un programmeur.

Il existe d’autres directives non mentionnées ci-dessus. Par exemple, comme rappeler aux arbitres de réserver les joueurs qui empiètent sur les coups francs et imposer un comportement plus strict sur le banc. L’accent est certainement mis sur l’élimination des retards inutiles et de l’esprit de jeu tout en promouvant la sécurité des joueurs. Cela se traduira-t-il par des matchs plus rapides et plus serrés qui mettent mieux en valeur les compétences du football ? Je ne suis pas convaincu. Mais j’ai bon espoir. Quoi qu’il en soit, il sera fascinant d’observer l’impact de ces changements sur la campagne 2023-24.

