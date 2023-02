La Premier League affirme que Manchester City a enfreint les règles financières

LONDRES – La Premier League anglaise a annoncé lundi avoir renvoyé le club de football de Manchester City à une commission indépendante pour violation présumée de ses règles financières.

L’organisme organisateur de la ligue masculine anglaise de haut niveau a déclaré que cela incluait sa règle selon laquelle les clubs doivent lui fournir des informations financières précises représentant une “vue fidèle de la situation financière du club”, notamment en ce qui concerne les revenus.

Cela aurait été enfreint à chaque saison de 2009-10 à 2017-18.

La Premier League a également affirmé que le club avait manqué à son obligation de fournir tous les détails sur la rémunération des managers, au cours des saisons 2009-10 à 2011-12, et sur la rémunération des joueurs, de la saison 2010-11 à la saison 2015-16.

Il a en outre allégué que le club n’avait pas coopéré ni participé à ses enquêtes sur l’affaire au cours des quatre dernières années; et avait enfreint le règlement sur l’octroi de licence aux clubs et le fair-play financier de l’Union des associations européennes de football (UEFA) entre 2013 et 2018.

Une commission se tiendra en privé, avec des membres nommés par le président du panel judiciaire de la Premier League.

Le club a déclaré à la BBC dans un communiqué: “Manchester City est surpris par la publication de ces violations présumées des règles de la Premier League, en particulier compte tenu de l’engagement étendu et de la grande quantité de documents détaillés que le [English Premier League] a été fourni.”

“Le club se félicite de l’examen de cette affaire par une commission indépendante, afin d’examiner de manière impartiale l’ensemble complet de preuves irréfutables qui existent à l’appui de sa position. En tant que tel, nous attendons avec impatience que cette affaire soit réglée une fois pour toutes.”

Angus Buchanan, directeur général du groupe basé à Londres The Sports Consultancy, a déclaré à CNBC que le moment était peu probable étant donné la publication imminente d’un examen gouvernemental, prévu mercredi, couvrant la réforme de la gouvernance du football. Le document devrait recommander un régulateur indépendant pour surveiller la propriété et le financement des clubs.

Manchester City appartient au cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan par l’intermédiaire de sa société enregistrée à Abu Dhabi Newton Investment and Development LLC, l’actionnaire majoritaire de la société holding City Football Group.

En 2022, le club a remporté la Premier League pour la quatrième fois au cours des cinq dernières années.

Un porte-parole de Manchester City n’était pas immédiatement disponible pour commenter lorsqu’il a été contacté par CNBC.