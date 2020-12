La Premier League et la Ligue anglaise de football ont convenu d’un plan de sauvetage de 250 millions de livres sterling pour aider à lutter contre l’impact financier dévastateur du COVID-19.

Les pourparlers se poursuivent depuis des mois.En novembre, le ministère de la Culture, des Médias et des Sports a organisé une table ronde sur l’avenir du football à laquelle ont participé des parties prenantes clés avec divers objectifs, notamment sortir de l’impasse dans les négociations, comme l’a révélé ESPN.

Un accord a été annoncé jeudi en vertu duquel les 24 clubs du championnat auront accès à une facilité de prêt sans intérêt de 200 millions de livres sterling. La Premier League paiera jusqu’à 15 millions de livres sterling pour garantir le prêt, qui sera plafonné à 8,33 millions de livres sterling par club et doit être remboursé d’ici juin 2024.

L’accord de 50 millions de livres sterling pour les ligues un et deux est divisé en une subvention de 30 millions de livres sterling versée aux clubs sur la base des recettes perdues lors de la saison 2019-20 et de la saison 2020-2021.

Les fans sont revenus sur les terrains de l’EFL pour la première fois en neuf mois mercredi, qui est plafonné conformément au système de hiérarchisation des coronavirus du Royaume-Uni avec des restrictions déterminées par région.

Les clubs de la Ligue 1 recevront un paiement minimum de 375 000 £ tandis que les clubs de la Ligue 2 recevront au moins 250 000 £.

Les 20 millions de livres restants sont disponibles sous la forme d’une «subvention surveillée» sur la seule base des besoins, les clubs ayant la possibilité de postuler à un panel conjoint de la Premier League et de l’EFL pour accéder aux fonds.

Le président de l’EFL, Rick Parry, a déclaré: « Notre objectif primordial tout au long de ce processus a été de faire en sorte que tous les clubs de l’EFL survivent à l’impact financier de la pandémie. Je suis heureux que nous ayons maintenant atteint une résolution au nom de nos clubs et comme nous l’avons fait maintenue tout au long de celle-ci fournira le soutien et la clarté indispensables après des mois d’incertitude.

« Je tiens à remercier [chief executive] Richard Masters et [chairman] Gary Hoffman pour leurs efforts au nom de la Premier League, et bien sûr de leurs actionnaires, pour avoir pris cet engagement bienvenu et tangible envers le jeu professionnel à un moment où il en avait le plus besoin. «

Masters a déclaré: « La Premier League est un fervent partisan de la pyramide du football et est bien conscient du rôle important que jouent les clubs dans leurs communautés. Notre engagement est qu’aucun club EFL ne doit cesser ses activités à cause du COVID-19.

« Tous les clubs de football continuent de subir des pertes financières importantes en raison de la pandémie, mais les actionnaires de Premier League ont accepté aujourd’hui à l’unanimité de fournir un financement et un soutien supplémentaires aux clubs de l’EFL en réelle détresse financière.

« Nous sommes très heureux d’avoir conclu cet accord et nous sommes solidaires de l’EFL dans notre engagement à protéger tous les clubs en ces temps sans précédent. »

Dans le même temps, dans le cadre de son engagement à promouvoir l’égalité et à prévenir la discrimination dans le football, la Premier League a adopté la définition de travail de l’antisémitisme de l’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

Le directeur exécutif, Bill Bush, a déclaré: « La Premier League s’est engagée à lutter contre toute forme de discrimination dans le football. Notre adoption de la définition de travail de l’IHRA nous permettra d’être plus efficaces face à tout comportement antisémite visant nos clubs ou notre personnel. L’adoption de la définition de travail de l’antisémitisme de l’IHRA est la dernière étape du travail continu de la Premier League pour faire du football un environnement accueillant pour tous. «