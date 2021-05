La Premier League accepte l’extension de l’accord de diffusion télévisée sous réserve de l’approbation du gouvernement britannique | Actualités du football

La Premier League a obtenu l’approbation de principe pour un renouvellement de trois ans de son contrat de droits TV avec des partenaires de diffusion britanniques, dont Sky Sports.

L’accord avec Sky Sports, BT Sport, Amazon Prime et la BBC, qui prolongerait les accords de droits actuels de trois ans supplémentaires, est soumis à l’approbation du Parlement et toute opposition aux plans proposés doit être formulée avant le 28 mai.

Les clubs de Premier League ont également convenu d’un financement supplémentaire de 100 millions de livres sterling pour la Ligue nationale, le football féminin, les clubs de la Ligue 1 et de la Ligue 2 et les matchs de base.

Le secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng est « disposé à » approuver le nouvel accord.

Manchester City cette semaine a succédé à Liverpool en tant que champion de Premier League



Dans un communiqué, la Premier League a déclaré: « Les renouvellements du Royaume-Uni pour le prochain cycle de diffusion – des saisons 2022/2023 à 2024/2025 – seront conclus à la même valeur globale que les accords actuels entre la Premier League et ses partenaires de diffusion.

« Dans le cadre du plan stratégique en développement de la Premier League, les renouvellements apporteront une certitude financière aux clubs tout au long du football professionnel grâce au maintien des niveaux de soutien actuels et permettent à la Ligue de s’engager à augmenter le financement. Cela garantira la sécurité et la continuité dans toute la pyramide au moins jusqu’en 2025. «

Richard Masters, directeur général de la Premier League, a déclaré: «La Premier League tient à exprimer sa gratitude à nos partenaires de diffusion pour leur engagement continu envers la Premier League et leur soutien à la pyramide du football.

« Nous apprécions énormément que le gouvernement accepte en principe d’autoriser cet arrangement et pour son soutien continu à la Premier League et au match anglais. COVID-19 a eu un impact significatif sur le football, et les renouvellements avec nos partenaires de diffusion britanniques réduiront l’incertitude. , générer de la stabilité et promouvoir la confiance au sein de la pyramide du football. «

La FA a salué l’accord, son PDG Mark Bullingham commentant: «Cette augmentation du financement de la Premier League apportera un soutien vital aux clubs et installations de football locaux à travers le pays.

« Ces clubs sont souvent le fondement de leur communauté et sont dirigés par des bénévoles qui sont allés au-delà des attentes l’année dernière. Nous remercions la Premier League pour son action positive qui aidera la pyramide à se remettre sur pied. »