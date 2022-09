La Premier League accepte les interdictions des fans pour les invasions de terrain et les bombes fumigènes

Les fans d’Everton envahissent le terrain de Goodison Park après avoir survécu à la relégation contre Crystal Palace la saison dernière. Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images

Les supporters des équipes de Premier League qui prennent part à des comportements antisociaux et criminels dans les stades recevront des interdictions automatiques de club d’une durée minimale d’un an, a annoncé mercredi la ligue après avoir accepté à l’unanimité cette décision.

La saison dernière, il y a eu une augmentation du nombre d’invasions de terrain à la fin de la campagne alors que les fans célébraient les titres, la promotion ou la survie avec plusieurs altercations, dont une impliquant le manager de Crystal Palace, Patrick Vieira.

Les bombes fumigènes et pyrotechniques, qui ont longtemps été utilisées lors de jeux en Europe continentale et dans le monde, étaient relativement rares en Angleterre, mais leur utilisation est devenue plus régulière.

“Les supporters surpris en train de porter ou d’activer des pièces pyrotechniques ou des bombes fumigènes, ou d’entrer sur le terrain sans autorisation, recevront une interdiction automatique du club d’une durée minimale d’un an”, a déclaré la ligue dans un communiqué après son assemblée générale.

“Ces interdictions pourraient également être étendues aux parents ou tuteurs accompagnant les enfants qui participent à de telles activités. Cette politique entre en vigueur immédiatement et l’interdiction s’applique aux matchs à domicile et à l’extérieur.”

En juillet, la Premier League et la Ligue anglaise de football ont déclaré que des sanctions sévères seraient en place pour les invasions de terrain et l’utilisation de bombes fumigènes et de pièces pyrotechniques à partir de la saison 2022-23.

Les ligues et la Football Association avaient déclaré que “tous les contrevenants identifiés seront signalés par les clubs à la police et des poursuites pourraient entraîner un casier judiciaire permanent, ce qui pourrait affecter leur emploi et leur éducation, et pourrait entraîner une peine de prison”.