La Premier League abandonne son arbitre après une erreur entre Wolves et Man United

La Premier League a laissé tomber un trio d’officiels avant les rencontres du week-end en raison d’une erreur d’arbitre clé. Simon Hooper, VAR Michael Salisbury et l’assistant VAR Richard West ont tous été pénalisés par la ligue pour avoir raté un penalty flagrant tard dans un match lundi.

L’incident en question s’est produit tard dans un match entre Manchester United et les Wolves. Alors que les Red Devils menaient 1-0 à domicile, le nouveau gardien de United Andre Onana s’est associé à l’attaquant des Wolves Sasa Kalajdzic. Alors que Hooper n’a pas réussi à prendre la bonne décision en temps réel, de nombreux spectateurs ont supposé qu’il obtiendrait l’aide de VAR. Néanmoins, les responsables de la relecture ne sont pas intervenus pour passer l’appel.

Entraîneur des Wolves: l’arbitre de Premier League s’est excusé après une erreur

Après le match, l’entraîneur-chef des Wolves, Gary O’Neil, a affirmé que Jon Moss s’était excusé pour l’erreur. Moss, ancien arbitre de Premier League, est devenu directeur général des arbitres d’élite anglais en avril. « Jon Moss a dit que c’était une pénalité flagrante et qu’elle aurait dû être donnée – fair-play envers lui, il s’est excusé », a déclaré O’Neil lors de sa conférence de presse d’après-match.

« Fair-play à Jon d’être sorti et d’avoir dit que c’était une erreur claire et évidente. Il ne pouvait pas croire que l’arbitre sur le terrain ne l’ait pas donné et ne peut pas croire que VAR ne soit pas intervenu. Cela m’a probablement fait me sentir encore plus mal, en fait, parce que vous savez que vous avez raison. Je me sens encore plus mal de partir sans rien. En direct, on m’a dit qu’ils ne pensaient pas que c’était une erreur claire et évidente.

Un responsable du VAR réprimandé pour un non-appel similaire en avril

Auparavant, la Premier League avait laissé tomber Salisbury pour une erreur alors qu’il était en service VAR en avril. L’officiel n’a pas accordé de penalty à Brighton lors d’un match contre Tottenham Hotspur. Le match étant à égalité 1-1, un défenseur des Spurs a fait trébucher Kaoru Mitoma à l’intérieur de la surface. Cependant, l’arbitre du match Stuart Attwell a raté l’incident, tandis que Salisbury n’a pas accordé le coup de pied.

Les loups ont accueilli les excuses. Cependant, cela ne change pas le résultat. Les visiteurs étaient la meilleure équipe de la soirée et semblaient plus puissants à l’avenir. En fait, les loups ont réussi 23 tirs au total dans le match. Néanmoins, le club des West Midlands a dû quitter Old Trafford sans pointer.

