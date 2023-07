La préférence des cibles de transfert d’Arsenal est le déplacement des Gunners vers Tottenham Hotspur: rapport

Arsenal est devenu la destination préférée pour une cible de Premier League, avec des rapports suggérant qu’il favorise un transfert vers les Gunners plutôt que des clubs tels que Tottenham Hotspur et Manchester City.

L’équipe de Mikel Arteta travaille actuellement dur pour conclure les accords pour que Declan Rice et Jurrien Timber deviennent des joueurs d’Arsenal, rejoignant le déjà signé Kai Havertz, bien que le club ait encore beaucoup d’options ailleurs en Europe pour renforcer l’équipe.

Gabri Veiga de Celta Vigo a été l’un de ces noms liés à Arsenal et, à 21 ans, correspond parfaitement au profil du joueur qu’Arteta et Edu ont ciblé ces dernières saisons.

Selon le point de vente espagnol COMMEVeiga préfère un déménagement à Arsenal à Tottenham Hotspur et aux autres clubs de Premier League intéressés par l’acquisition de ses services.

Parlant sur ASTV, Le journaliste Manu Sainz a déclaré qu’Arsenal était le favori pour signer Veiga, s’il soumettait une offre officielle au Celta Vigo pour lui.

« Le club en Angleterre qu’il aime le plus, que nous avons publié il y a quelque temps, est Arsenal », a déclaré Sainz.

Gabri Veiga a impressionné pour le Celta Vigo depuis son entrée dans l’équipe première (Crédit image : Getty Images)

« Arsenal est le club. Si Arsenal se lance dans l’appel d’offres pour Veiga, ils l’auront très probablement, car il aime le football joué par Arsenal et il aimerait travailler avec Arteta. C’est le football, et il aurait un avantage là-bas. ”

Le PSG était initialement lié à l’Espagnol, mais la publication française Le10Sport suggère que les champions de France sont désormais hors course.

Manchester City, Chelsea, Liverpool et Newcastle United ont également été liés à Veiga ces dernières semaines. Une fois qu’Arsenal aura terminé les signatures de Declan Rice et Jurrien Timber, ils pourraient cependant se tourner vers Veiga et battre leurs rivaux de Premier League à sa signature.

Marché des transferts valorise Gabri Veiga à 30 M€.

Gabri Veiga est la cible de plusieurs équipes de Premier League cet été (Crédit image : Octavio Passos/Getty Images)

L’actualité des transferts d’Arsenal monte en puissance cet été, avec les Gunners s’apprêtent à assouplir leur structure salariale pour attirer les meilleurs joueurs.

Moises Caicedo est fortement liémais semble destiné à Chelsea, tandis que Xavi Simons est sur le radar et Ivan Fresneda pourrait rejoindre. ,

Arsenal pourrait vendre pour 100 millions de livres sterling de joueursaussi, avec attaquant Folarin Balogun est évalué à 50 millions de livres sterling.