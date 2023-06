La prédiction inquiétante de Craig Doyle sur la façon dont il décrocherait le concert de This Morning quelques semaines seulement avant le licenciement de Phillip Schofield

La star de CE matin, Craig Doyle, avait précédemment déclaré qu’il lui faudrait « quelques accidents anormaux » pour obtenir le travail de Philip Schofield, quelques semaines seulement avant que cela ne se produise.

La star de la télé irlandaise a été un succès cette semaine pour présenter Holly Willoughby depuis que Schofield a quitté la série.

Et il semble que l’homme de 52 ans n’avait aucune idée de ce qui se profilait à l’horizon lorsqu’il était sur le podcast Big Jim en avril.

Prenant alors la parole, il a déclaré: «Vous avez ce matin avec Holly, la belle Holly et le charmant Phil. Alors quand ils s’en vont, Dermot O’Leary et Alison Hammond prennent le relais et quand ils s’en vont, je suis là. J’ai besoin de quelques accidents bizarres pour que ce concert se produise.

Mais il a dit qu’il adorait être dans l’émission et a ajouté : « Je dirais que dans un studio de télévision en direct, c’est là où je suis le plus calme et dans mon état le plus paisible. C’est vraiment bizarre.

Ce n’était pas toujours le cas, car Craig se souvient d’avoir pleuré lorsqu’on lui a confié le travail de ses rêves : présenter BBC Grandstand.

«Ça va mieux, j’ai été un fan de Man Utd toute ma vie et Bryan Robson était sur. J’avais des affiches de lui et de mon premier invité sur Grandstand – Bryan Robson.

Donc je suis assis là, je suis sur le point de présenter Grandstand, f ### vous tous ceux qui ont dit que je ne ferais jamais ça. F### vous, je le fais… Et je regarde Bryan Robson et devinez ce qui se passe? Les larmes commencent, je commence à pleurer parce que je ne peux pas croire que cela se passe réellement.

Et cela a empiré lorsqu’il a été envoyé pour couvrir les Jeux olympiques d’Athènes pour la BBC.

Craig a déclaré qu’il était « submergé » par l’ampleur de ce qu’il devait faire et qu’il était dans « une crise absolue ».

Il faisait la une des journaux, l’un d’entre eux disant qu’il était « détesté en Grande-Bretagne » et a déclaré: « C’était tellement grave qu’un politicien travailliste ait posé une question au Parlement. Craig Doyle est-il apte à être sur le diffuseur national lors d’un événement aussi important. »

Doyle a dit qu’il était « mortifié » mais il savait que « c’était trop gros pour moi, je n’étais pas prêt ».

De retour en Irlande, il a eu la chance d’animer sa propre émission, mais cela n’a pas fonctionné non plus et il a dit que ce n’est que lorsqu’il est passé à la couverture du rugby et des sports qu’il a su qu’il avait trouvé le sien.

« J’ai fini par faire des émissions de chat en Irlande qui ont été un désastre complet et je me souviens avoir dû aller faire une journée de presse après l’une d’entre elles. C’était vraiment mauvais, la série, et nous l’avons retirée après cinq épisodes et nous avons décidé de la retravailler et de recommencer un mois plus tard.

« Il y avait tous ces journalistes là-bas et je suis allé ‘salut à tous, merde de l’émission ##, des questions?’

« J’ai eu de terribles ennuis pour cela, mais je pensais juste que je vais faire face aux choses à partir de maintenant. Ce fut la plus grande courbe d’apprentissage que j’aie jamais eue. Je pensais que j’étais le plus grand gars du monde, je vis le rêve, je présente ce spectacle et je te retire ensuite.