Graeme Souness craignait que les stars sous-performantes de Chelsea disparaissent contre Manchester City – et il s’est avéré parfait.

La forme misérable des Blues s’est poursuivie dimanche alors que City de Pep Guardiola a remporté une superbe victoire 3-1 à Stamford Bridge, un résultat qui met la pression sur Frank Lampard.

Et, s’exprimant avant le match, Souness a fait part de ses inquiétudes concernant les attaquants ratés de Chelsea, y compris Timo Werner, et la façon dont ils se comporteraient contre leurs rivaux.

Il a déclaré à Sky Sports: « Vous payez beaucoup d’argent pour les joueurs pour ces jeux. C’est un jeu qui décide si vous allez être un gagnant, ou simplement un coureur. Vous devez battre les équipes autour de vous.

«Nous verrons si Werner, Pulisic, Ziyech sont des interprètes constants à ce niveau, et c’est ce que vous devez être. Nous le découvrirons aujourd’hui.

«Je ne dirais pas que Werner est un finisseur soyeux, il ne me semble pas être un finisseur clinique vraiment soyeux.

« Il y arrive beaucoup, mais il en manque trop. Peut-être que ce n’est que sa première année d’apprentissage, mais il doit être un buteur régulier à ce niveau contre de grandes équipes. »

En fin de compte, il était parfait, car Werner et Co avaient à peine un reniflement au but contre City.