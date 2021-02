Est-il possible de prédire qui développera la maladie d’Alzheimer simplement en examinant les modèles d’écriture des années avant l’apparition des symptômes? Selon une nouvelle étude menée par des chercheurs d’IBM, la réponse est oui. Et, eux et d’autres disent que la maladie d’Alzheimer n’est que le début. Les personnes atteintes d’une grande variété de maladies neurologiques ont des modèles de langage distinctifs qui, soupçonnent les enquêteurs, peuvent servir de signes avant-coureurs de leur maladie. Pour l’étude sur la maladie d’Alzheimer, les chercheurs ont examiné un groupe de 80 hommes et femmes dans les 80 ans – la moitié étaient atteints de la maladie d’Alzheimer et les autres non. Mais, sept ans et demi plus tôt, tout était normal sur le plan cognitif. Les hommes et les femmes ont participé à la Framingham Heart Study, un effort de recherche fédéral de longue date qui nécessite des tests physiques et cognitifs réguliers. Dans le cadre de celui-ci, ils ont passé un test d’écriture avant que l’un d’eux n’ait développé la maladie d’Alzheimer qui demande aux sujets de décrire le dessin d’un garçon debout sur un tabouret instable et cherchant un pot à biscuits sur une étagère haute tandis qu’une femme lui tourne le dos. , est inconscient d’un évier qui déborde.

Les chercheurs ont examiné l’utilisation des mots des sujets avec un programme d’intelligence artificielle qui recherchait de subtiles différences de langage. Il a identifié un groupe de sujets qui étaient plus répétitifs dans leur utilisation des mots à cette époque antérieure où tous étaient cognitivement normaux. Ces sujets ont également commis des erreurs, telles que l’orthographe des mots ou leur mise en majuscule inappropriée, et ils ont utilisé un langage télégraphique, c’est-à-dire un langage qui a une structure grammaticale simple et qui manque de sujets et de mots comme «le», «est» et «sont». Les membres de ce groupe se sont avérés être les personnes qui ont développé la maladie d’Alzheimer. Le programme AI prédit, avec une précision de 75%, qui contracterait la maladie d’Alzheimer, selon les résultats publiés récemment dans la revue The Lancet EClinicalMedicine. «Nous n’avions aucune supposition préalable que l’utilisation des mots montrerait quoi que ce soit», a déclaré Ajay Royyuru, vice-président de la recherche sur les soins de santé et les sciences de la vie à l’IBM Thomas J. Watson Research Center à Yorktown Heights, NY, où l’analyse de l’IA a été effectuée. Les chercheurs d’Alzheimer ont été intrigués, disant que lorsqu’il y a des moyens de ralentir ou d’arrêter la maladie – un objectif qui jusqu’à présent reste insaisissable – il sera important d’avoir des tests simples qui peuvent avertir, dès le début, que sans intervention, une personne développera le maladie cérébrale. «Ce qui se passe ici est très intelligent», a déclaré le Dr Jason Karlawish, chercheur sur la maladie d’Alzheimer à l’Université de Pennsylvanie. «Étant donné un volume important de discours oraux ou écrits, pouvez-vous émettre un signal?»

Pendant des années, les chercheurs ont analysé les changements de la parole et de la voix chez les personnes qui présentent des symptômes de maladies neurologiques – Alzheimer, SLA, Parkinson, démence frontotemporale, maladie bipolaire et schizophrénie, entre autres. Mais, a déclaré le Dr Michael Weiner, qui étudie la maladie d’Alzheimer à l’Université de Californie à San Francisco, le rapport d’IBM innove. «C’est le premier rapport que j’ai vu qui a pris des gens qui sont tout à fait normaux et prédits avec une certaine précision qui auraient des problèmes des années plus tard», a-t-il déclaré. L’espoir est d’étendre le travail d’Alzheimer pour trouver des changements subtils dans l’utilisation du langage par des personnes sans symptômes évidents mais qui continueront à développer d’autres maladies neurologiques.

Chaque maladie neurologique produit des changements uniques de la parole, qui se produisent probablement bien avant le moment du diagnostic, a déclaré le Dr Murray Grossman, professeur de neurologie à l’Université de Pennsylvanie et directeur du centre de démence frontotemporale de l’université. Il a étudié la parole chez des patients atteints d’une forme comportementale de démence frontotemporale, un trouble causé par la perte progressive des nerfs dans les lobes frontaux du cerveau. Ces patients manifestent de l’apathie et des baisses de jugement, de maîtrise de soi et d’empathie qui se sont avérées difficiles à quantifier objectivement.