Tanguy Ndombele peut devenir un «joueur d’élite» et l’une des plus grandes stars de la Premier League.

C’est le message du défenseur des Spurs Joe Rodon qui dit que le but merveilleux de Ndombele à Sheffield United n’a pas été une surprise pour ses coéquipiers.

Rodon a déclaré: «C’est un très bon joueur et le but ne me surprend pas pour être honnête car il fait des choses spectaculaires à l’entraînement tout le temps. Je suis ravi pour lui.

«Je pense que le club l’a acheté pour une raison.

« C’est un joueur de haut niveau et il ne fera que s’améliorer, plus il jouera de matchs.

« J’espère qu’il deviendra ce que nous pensons tous qu’il peut être – un joueur d’élite. »

Le défenseur gallois Rodon a eu son propre départ difficile à Tottenham parce que l’ancien défenseur de Swansea City est arrivé en octobre après la date limite de la Ligue Europa et était également à égalité de coupe pour la Coupe Carabao.

Mais Rodon se nourrit de la «mentalité gagnante» que Jose Mourinho a inculquée au club et de grands joueurs comme Harry Kane et son coéquipier gallois Gareth Bale essayant de se répandre dans le vestiaire.