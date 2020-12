Au milieu des problèmes de blessure de Liverpool ce trimestre, tranquillement, le jeune milieu de terrain Curtis Jones est passé de force en force.

Alors que la blessure de Virgil van Dijk et de la forme étincelante de Diogo Jota a fait les gros titres au cours de la saison jusqu’à présent, Jones a fait sa marque dans l’équipe première.

L’international anglais des moins de 21 ans est de plus en plus devenu l’un des hommes clés de Jurgen Klopp avec un certain nombre de sorties impressionnantes et a pleinement saisi les opportunités qui lui ont été offertes cette saison.

Ayant été le meilleur joueur de Liverpool lors du match nul du week-end à Fulham, il a une fois de plus joué un rôle clé dans la victoire 2-1 de mercredi soir sur Tottenham à Anfield.

Roberto Firmino a marqué le vainqueur dans la bataille entre les deux premiers de la Premier League, mais c’est la star locale qui a une fois de plus attiré l’attention avec un affichage mature et intelligent.

Sa performance lui a valu les éloges de l’animateur du Match of the Day, Gary Lineker, entre autres, l’ancienne icône de l’Angleterre se rendant sur les réseaux sociaux pour exposer ses pensées sur Jones.

« Quel beau footballeur Curtis Jones est. Ça va être un joueur d’enfer. »

Un autre ancien attaquant anglais, Alan Shearer, a également félicité Jones et le défenseur de 19 ans Rhys Williams, après sa démonstration aux côtés de Fabinho au cœur de la défense.