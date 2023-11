La prédiction : #5 Washington Football contre #18 Utah Utes

Andrew Berg (9-0 SU, 4-4-1 CÉP)

Ce jeu a été le jeu Husky le plus difficile à choisir depuis le match de l’Oregon, où je suis allé avec les Dawgs plus ou moins par foi aveugle et j’ai été glorieusement récompensé pour cela. Je suis raccroché parce que les atouts remarquables des Utes – un jeu de course physique et une défense contre les passes dangereuses – sont exactement la façon dont une équipe chercherait à contrer UW. D’un autre côté, les Huskies ont de meilleurs joueurs, de meilleurs résultats et des performances constamment meilleures. Comment trouvez-vous un avantage à cela ?







Bien entendu, les atouts de l’Utah ne sont pas absolus et n’existent pas en vase clos. Washington se préparera à affronter cet adversaire en gardant à l’esprit ses forces et ses faiblesses. UW a défendu la course plus efficacement lorsque l’adversaire n’offre pas de menace de passe complémentaire (Boise, Cal, ASU). Les Dawgs ont également tendance à s’endurcir profondément sur leur propre territoire lorsque l’espace est limité pour forcer des revirements ou des buts sur le terrain. Utah ne joue pas avec le rythme ou l’explosivité nécessaires pour marquer dans les 30 secondes, donc la défense n’a pas besoin de jouer un match parfait ; il lui suffit d’empêcher l’offensive de l’Utah de les réduire en poussière.

De l’autre côté du ballon, beaucoup dépendra du temps dont dispose Michael Penix pour opérer. Utah a bien précipité le passeur et Jonah Elliss en a joué un grand rôle. UW a été beaucoup plus sensible aux pressions au milieu. Les Utes amèneront-ils des joueurs supplémentaires à l’iOL de l’UW ou tenteront-ils de se précipiter avec quatre et de couvrir le groupe de receveurs talentueux ? Le fait de passer à la couverture n’a généralement pas fonctionné contre cette attaque, mais cela va à l’encontre de la tendance de l’Utah à faire des blitz au milieu tôt et souvent. La défense contre la course de l’Utah est dans une autre stratosphère que celle de l’USC, mais je m’attends toujours à voir davantage Dillon Johnson après son match d’évasion de la semaine dernière.

Je donne plus de questions que de réponses, mais je pense que la façon la plus probable pour le match de se dérouler est qu’il reste serré, les Dawgs sont capables de forcer Bryson Barnes à un déficit de chiffre d’affaires et de tenir le coup pendant quelques FG en zone rouge. , tandis que Penix, Odunze et Polk se combinent pour réaliser suffisamment de gros jeux pour se forger une avance qui tient le coup à la fin.

Washington – 28, Utah – 23

Mark Schafer (9-0 SU, 6-2-1 CÉP)

Après une fusillade absolue contre l’USC, les Dawgs ont une fiche de 9-0 et se lancent dans un autre combat avec les Utah Utes de Kyle Whittingham, cette fois avec le soutien du public local. Cherchez l’Utah pour essayer de gagner du temps et essayer de briser la défense de Dawg avec un jeu de course agressif pour soulager Bryson Barnes. Peut-être verrons-nous Nate Johnson pour certains ensembles d’options de lecture/lecture de zone, avec lesquels notre défense a beaucoup lutté contre l’USC la semaine dernière, mais si nous pouvons garder cela contenu, alors tout devrait bien se passer. L’Utah n’aime pas aller sur le terrain très souvent, car Barnes réalise en moyenne 6,4 verges par tentative. Si les Huskies peuvent tout garder devant eux, alors la défense aura fait son travail.

Offensivement, la clé sera la même que toujours : donnez du temps à Michael Penix et il vous emmènera là où vous voulez aller et vous marquera des points. Utah aime subir la pression du bord, donc la ligne devra être ouverte dès le saut, mais j’espère qu’ils pourront garder Mike propre et qu’il pourra déchiqueter la défense des Utes. Cherchez à ce que Dillon Johnson soit à nouveau impliqué, pour soulager Mike, et attendez que les Dawgs remportent un match serré contre les Utes.

Washington – 45, Utah – 38

Max Vrooman (8-1 SU, 4-4-1 CÉP)

Il n’y a peut-être pas deux équipes dans la conférence aussi radicalement différentes que l’Utah et l’USC, donc les jouer dos à dos risque de donner un coup de fouet à certains fans. L’offensive des Husky est très bonne mais n’a rencontré aucune résistance à Los Angeles alors que la défense était chargée d’arrêter les athlètes d’élite à chaque position de compétence. L’Utah est la ténacité incarnée sous la direction de l’entraîneur Whittingham et associe une défense physique à une attaque décimée par les blessures.

À quel point décimé ? Par rapport à leur tableau de profondeur de la saison d’ouverture, l’Utah est sans leur : quarterback de départ, Running Back de 2e corde (le démarreur est discutable), Slot Receiver de départ et les deux Tight Ends de départ. Imaginez si Washington n’était pas seulement sans Cam Davis, Jalen McMillan. et Matteo Mele en ce moment, mais il manque également Devin Culp et Jack Westover et Dylan Morris était au poste de quart-arrière. Que les Utes aient non seulement une attaque fonctionnelle mais aussi décente est incroyable.

La défense est légitimement excellente même après avoir perdu le secondeur vedette Landon Barton pour la saison. Jonah Elliss, le rusher de Edge, mène tous les joueurs de la Power Conference avec 12 sacs et le match clé du match sera de savoir si Troy Fautanu et Roger Rosengarten peuvent l’éloigner de Michael Penix Jr.

Les prévisions pour demain annoncent un risque de pluie mais une brise importante. Cela aiderait apparemment l’Utah, qui préférerait de loin maintenir une attaque au sol et en pilonnage plutôt que de devoir ralentir l’attaque aérienne de l’UW. Combinez cela avec le fait que UW n’a jamais marqué 35 points contre l’Utah depuis que les Utes ont rejoint le Pac-12 et je pense que les Dawgs s’en sont sortis mais dans une affaire de score relativement faible.

Washington – 31, Utah – 24

LE DÉCLARATION FINAL

Directement: Washington- 3, Utah- 0

Contre le spread (UW -8): Washington- 1, Utah- 2

Plus/Moins (49,5): Plus de 3, Moins de 0

Score moyen: Washington- 34,3, Utah- 28,3

