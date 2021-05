La précision du test sanguin de Theranos au cœur de l’affaire pénale d’Elizabeth Holmes

L’ancienne PDG de Theranos, Elizabeth Holmes, a promis une percée technologique, mais c’était vraiment un château de cartes, ont déclaré les procureurs lors d’une audience mercredi.

« Mlle Holmes est sortie, a dit au monde entier et a dit aux investisseurs: nous avons des tests avec le taux de précision le plus élevé », a déclaré le procureur adjoint américain Robert Leach, ajoutant que le témoignage de leur témoin expert « met le mensonge à cela. »

L’argument était en réponse aux efforts de la défense pour empêcher le Dr Stephen Master, professeur agrégé de pathologie et de laboratoire à l’école de médecine de l’Université de Pennsylvanie, de prendre la parole. En 2013, après avoir interviewé Holmes lors d’une conférence, Master a déclaré que ses affirmations sur la technologie miniLab de Theranos «étaient bien en deçà» des affirmations précédentes.

Les avocats de la défense de Holmes ont fait valoir que Master est utilisé comme un «perroquet» par le gouvernement et que ses conclusions sur certains tests sanguins de Theranos sont «basées sur des courriels et des plaintes de clients» et non sur une expérience pratique.

L’audience de mercredi était le deuxième jour des arguments sur les preuves qui peuvent être autorisées et exclues du procès pour fraude criminelle de Holmes, qui commence le 31 août.

Entre autres questions, les procureurs fédéraux ont affirmé que Holmes présentait une défense de bonne foi inappropriée.

« Les efforts pour restituer de l’argent aux victimes ne peuvent pas annuler la fraude une fois qu’elle a été commise », a déclaré John Bostick, un autre avocat adjoint américain.

Le juge devrait statuer sur les motions critiques, y compris sur l’opportunité d’inclure des preuves sur la richesse et les dépenses de Holmes, les échanges de textes privés et les rapports réglementaires d’ici la fin de la semaine.

L’audience a eu lieu alors qu’un ancien dirigeant de Theranos, proche de Holmes au cours des derniers jours de l’entreprise, a déclaré à CNBC que la direction générale avait discuté à plusieurs reprises de la démission de Holmes de son poste de PDG. Cependant, pour Holmes, «ce n’était pas une question de départ».

« Si elle avait démissionné, je pense qu’elle se serait épargnée beaucoup de risques juridiques », a déclaré l’ancien cadre de Theranos, qui a demandé à ne pas être nommé. « Quiconque connaît Elizabeth sait qu’elle se considérait comme l’entreprise et je ne pense pas qu’elle pourrait voir l’entreprise continuer sans elle. »

Holmes a abandonné Stanford à 19 ans pour démarrer Theranos. Jusqu’à l’effondrement de l’entreprise en 2018, elle avait un salaire à six chiffres et une participation de plusieurs milliards de dollars dans la start-up de tests sanguins.

Mais une enquête du Wall Street Journal a révélé que la technologie ne fonctionnait pas comme Holmes le prétendait. Maintenant, elle fait face à une douzaine d’accusations de fraude criminelle pour avoir prétendu à tort que la technologie Theranos pourrait exécuter des dizaines de tests sanguins avec une goutte ou deux de sang. Elle a plaidé non coupable.

Malgré le chaos des derniers mois de son règne, Holmes croyait que Theranos pouvait encore être sauvé.

Holmes a remporté une victoire partielle cette semaine lorsque le juge a statué que les avocats de la défense pouvaient faire référence à la culture de battage médiatique de la Silicon Valley pour expliquer pourquoi Holmes exagérait la technologie derrière Theranos.