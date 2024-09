La précipitation des Panthers à titulariser Bryce Young est une faute professionnelle de QB trop souvent observée dans la NFL

Que dit la vieille publicité de Nationwide Insurance ? « La vie vous arrive vite. »

En effet, c’est le cas.

Il suffit de demander à Bryce Young, le quarterback autrefois présenté comme le sauveur des Carolina Panthers. Dimanche après-midi, malgré une autre mauvaise performance du premier choix de 2023, l’entraîneur des Panthers Dave Canales a juré fidélité à Young. Moins de 24 heures plus tard, Canales a annoncé qu’il avait décidé de mettre Young sur le banc en faveur du vétéran de la NFL de 14 ans Andy Dalton.

« Bryce est notre quarterback » s’est rapidement transformé en « Andy nous donne la meilleure chance de gagner », alors que Canales cherche désespérément à arrêter l’hémorragie après que les Panthers 0-2 ont été dominés 73-13 lors des deux premiers matchs de la saison.

Young a connu une saison de recrue tumultueuse et joue déjà pour son troisième entraîneur-chef en 17 mois. Ses difficultés de performance en tant que recrue se sont poursuivies pendant la deuxième année. Lors de ses départs en 2024, il n’a complété que 55,4 % de ses passes pour 245 yards, aucun touchdown et trois interceptions.

Le fait que Young ne soit pas sur le banc après seulement deux matchs au cours d’une nouvelle saison de reconstruction des Panthers soulève toute une série de questions sur la sagesse et la prévoyance des dirigeants de la Caroline. La chute rapide de Young est également un autre exemple de l’impatience et de l’impulsivité qui gouvernent bien trop souvent (et brouillent) les décisions des quarterbacks dans toute la NFL.

Un autre espoir autrefois prometteur est en danger de ruine. Une autre franchise reste coincée dans le purgatoire. Alors que se déroule une histoire familière et que d’autres jeunes quarterbacks trébuchent au départ cette saison, on a l’impression que la NFL est aux prises avec une crise de développement des quarterbacks.

Champion national et vainqueur du trophée Heisman à l’université d’Alabama, Young semblait destiné à devenir une star de la NFL. Sa petite taille (1,78 m, 92 kg) a fait réfléchir certains évaluateurs de talents. Mais beaucoup pensaient aussi que la précision, l’assurance, l’athlétisme, l’éthique de travail infatigable, le QI footballistique exceptionnel, l’instinct aiguisé et le feu de la compétition dont Young a fait preuve à l’université l’aideraient largement à compenser son manque de taille.

Au lieu de cela, Young n’a même pas reniflé la compétence.

Est-il digne d’être blâmé pour certaines de ses lacunes ? Bien sûr. Mais Young était voué à l’échec lors d’une saison de recrue avec une franchise et un staff d’entraîneurs en proie à des dysfonctionnements. Il a fini par avoir un bilan de 2-14 tout en lançant 11 passes de touchdown et 10 interceptions. CJ Stroud, sélectionné par les Texans un choix après Young, a remporté le titre de recrue offensive de l’année.

Il est cependant très peu probable que Stroud ait connu le même genre de succès à Carolina qu’à Houston, qui a terminé avec un bilan de 10-7 et s’est qualifié pour le tour de division des séries éliminatoires sous la direction du nouvel entraîneur DeMeco Ryans. À Carolina, il y a eu :

1. Il y a beaucoup trop de cuisiniers dans la cuisine parmi le propriétaire David Tepper, l’entraîneur Frank Reich (qui n’a duré que 11 matchs), le coordinateur offensif Thomas Brown, l’assistant offensif principal Jim Caldwell, l’entraîneur des quarts-arrière Josh McCown et l’entraîneur-chef adjoint Duce Staley.

2. Il y a tellement de trous dans l’effectif. Peu de quarterbacks (voire aucun) pourraient réussir avec un casting de soutien aussi instable.

Canales était censé aider Young à se remettre sur pied, de la même manière qu’en tant qu’assistant il avait aidé Geno Smith à Seattle et Baker Mayfield à Tampa Bay à relancer leur carrière. Mais il a déjà pris une décision déroutante en excluant Young des deux premiers matchs de pré-saison plutôt que de lui donner des répétitions de match pour l’aider à progresser, et maintenant ça.



L’entraîneur des Panthers, Dave Canales, fera jouer Andy Dalton (à droite) lors du match de dimanche contre les Raiders. (Stephen Lew / Imagn Images)

Le temps, en tant qu’observateur, aidera-t-il Young à mieux comprendre le jeu des quarterbacks dans la NFL ? Le temps nous le dira.

Nous savons que le fait de mettre Young sur le banc, qui a été sacké 68 fois en 18 matchs en carrière, ne résoudra pas les autres lacunes des Panthers en matière de talent offensif. Oui, certains quarterbacks souvent sackés méritent d’être blâmés pour avoir gardé le ballon trop longtemps. Mais la ligne offensive de Carolina n’est pas très bonne.

Le passage de Young à Dalton ne va pas soudainement améliorer la défense qui a concédé 36,5 points par match, un record dans la ligue. Mais les Panthers, comme tant d’équipes avant eux, semblent penser qu’un quarterback de qualité peut masquer une foule de lacunes. Oui, un excellent quarterback peut élever une équipe, mais même Patrick Mahomes ne pourrait pas guérir tous les maux de la Caroline.

Nous ne savons pas comment l’histoire de Young va se dérouler, mais en nous basant sur sa gestion de la saison dernière et sur la décision surprise de lundi, les Panthers ont commis une faute professionnelle de quart-arrière.

Et ils ne sont pas les seuls. Il suffit de regarder la classe de la draft NFL 2021. Le premier choix Trevor Lawrence reste avec les Jaguars, mais ses camarades quarterbacks du premier tour Zach Wilson, Trey Lance, Justin Fields et Mac Jones ont tous quitté les équipes qui les ont repêchés.

En termes de développement, Young n’avait pas l’air prêt la saison dernière, et il ne semble pas plus prêt cette année. En 2023, la Caroline a commis la transgression trop familière de drafter un quarterback prisé et de le jeter aux loups avant qu’il ne soit prêt à jouer à un niveau élevé et avant que l’effectif autour de lui ne soit suffisamment solide pour aider à compenser ses lacunes. L’effectif des Panthers de cette saison reste criblé de trous. Les difficultés de Young, associées à la décision de Canales de le mettre sur le banc si rapidement, suggèrent que le gamin n’aurait jamais dû débuter cette saison en tant que titulaire.

De nombreuses équipes ressentent la pression de nommer un quarterback vedette titulaire dès le premier jour, même si ces perspectives sont encore floues et que leurs nouvelles équipes ont les fondations les plus fragiles. Cela défie la logique. Vous ne confieriez pas à un adolescent titulaire d’un permis d’apprenti conducteur les clés d’une vieille bagnole en espérant qu’il puisse circuler en toute sécurité sur une autoroute. Alors pourquoi s’attendre à des miracles de la part d’un quarterback professionnel débutant ?

Il y a certainement des cas où un quarterback débutant ne s’aide pas lui-même. Peut-être qu’il n’étudie pas autant qu’il le devrait. Peut-être qu’il répète les mêmes erreurs. Souvent, lorsqu’une expérience de quarterback échoue, les rumeurs sur le manque d’éthique de travail et de discipline font surface. Mais si un jeune quarterback ne se comporte pas comme un pro ultime, et s’il ne fait pas preuve de la croissance, de la discipline et du dévouement nécessaires pour conserver un poste de titulaire, ne lui accordez pas ce feu vert pour commencer. Faites-le mériter.

Il n’y a absolument rien de mal à dire à un quarterback qu’il n’est pas prêt. Mais faites-le dès le début au lieu d’ignorer tous les signaux d’alarme et de justifier la décision de le faire jouer en raison du choix de premier ordre utilisé pour l’acquérir.

L’indécision et l’impatience ne sont d’aucune utilité pour personne. Une équipe avec un jeune quarterback a deux choix :

• Engagez-vous à le développer au fur et à mesure et acceptez le fait que les choses vont mal tourner avant de s’améliorer. Souvenez-vous : le grand Peyton Manning a mené la NFL en interceptions (28) et n’a remporté que trois matchs en tant que recrue. Troy Aikman a eu un bilan de 0-11 en tant que recrue avant de remporter trois Super Bowls.

• Ou alors, jouez sur le long terme. Redshirt et développez le quarterback tout en renforçant l’effectif dont il héritera éventuellement, et ALORS faites-le débuter une fois que la croissance sera évidente.

Beaucoup trop d’entraîneurs de la NFL ont du mal à adopter des approches conservatrices pour leurs jeunes quarterbacks.

Il est bien connu que le meilleur ami d’un jeune passeur est un jeu de course solide et une attaque de passe en action de jeu qui découle de la course. Mais au lieu d’adopter une mentalité axée sur la course en premier pour alléger la charge et mettre une défense sur ses talons pour acheter plus de temps au quart-arrière, les appelants de jeu ont des jeunes quarts sous-développés qui reculent 30 à 40 fois par match. C’est là que les erreurs paralysantes surviennent.

Les passes en début de down (et les passes incomplètes qui s’ensuivent) conduisent à des situations de troisième et long down, ce qui oblige le quarterback à conserver le ballon plus longtemps pendant que le jeu se développe. Cela met plus de pression sur une ligne offensive (qui peut être très bonne ou pas) et fait du quarterback une cible facile pour les sacks.

La plupart des jeunes quarterbacks n’ont pas non plus la compréhension initiale des défenses nécessaire pour réussir. Sur de nombreuses interceptions de Young, il est clair qu’il ne voit pas les défenseurs ou qu’il n’a pas la moindre idée qu’il est pris au piège par une couverture déguisée. Il lance ces interceptions avec conviction, en faisant glisser le ballon vers l’arrière sans hésitation… pour qu’un arrière défensif se précipite et le récupère dans les airs.

Il arrive parfois que les jeunes quarterbacks, sujets à l’erreur, se fassent insulter pour une mauvaise décision ou se fassent attaquer. En vérité, ils n’auraient jamais dû se retrouver dans ces situations.

L’entraîneur des Broncos Sean Payton a vu la recrue Bo Nix reculer 77 fois, soit le troisième plus grand nombre de la ligue. Nix a donc dû prendre des décisions déroutantes en route vers quatre interceptions, le plus haut total de la ligue (à égalité avec Anthony Richardson des Colts) et une note de passeur atroce de 51,0. Caleb Williams, le premier choix des Bears en 2024, accablé par une lourde charge de passes et la vitesse du jeu de la NFL, a eu du mal à se débarrasser rapidement du ballon. Pendant ce temps, Will Levis, le pro de deuxième année des Titans, a commis des erreurs fatales tout en ressemblant à un quart-arrière qui bénéficierait grandement d’une année ou deux en tant que remplaçant.

Pourquoi les entraîneurs ne parviennent-ils pas à reconnaître que leurs tactiques ultra-agressives handicapent leurs quarterbacks ? Nous avons de nombreux exemples de l’efficacité d’un quarterback, même de niveau moyen, lorsque son animateur s’engage à le soutenir avec un plan de jeu équilibré.

Prenez dimanche à Green Bay, où Matt LaFleur a placé le très décrié Malik Willis sur la voie du succès, seulement trois semaines après son transfert aux Packers. LaFleur a servi le running back Josh Jacobs 32 fois, et Jacobs a terminé avec 151 yards au sol. Les Packers ont exécuté 21 jeux de course supplémentaires (six pour Willis) et ont terminé avec 261 yards au sol. Pendant ce temps, Willis n’a été invité à lancer le ballon que 14 fois. Il a complété 12 passes pour 122 yards, un touchdown, aucune interception et une note de passeur de 126,8.

Comparez cela avec la charge de travail et l’inefficacité de Richardson, son homologue le jour du match. Le pro de deuxième année, qui n’en était qu’à sa sixième titularisation en carrière, a reculé 34 fois et n’a complété que 17 passes pour 204 yards, un touchdown et trois interceptions. Ce n’était pas la performance la plus éblouissante, mais Willis a aidé les Packers à gagner 16-10. Donnez-moi un ultra-conservateur et une victoire plutôt que trois interceptions qui minent la confiance et une défaite n’importe quand.

Peut-être que la NFL a besoin d’un processus de candidature dans lequel les équipes qui ont besoin d’un quarterback doivent établir un plan clair et efficace pour développer un prospect précieux afin d’obtenir l’approbation pour le drafter. Je plaisante. Mais maintenant plus que jamais – alors que les quarterbacks passent moins de temps à l’université et arrivent dans la NFL plus inexpérimentés que jamais – les décideurs de la NFL doivent faire preuve de plus de patience lors du développement et de la gestion des jeunes quarterbacks.

Les approches impulsives et impatientes détruisent des carrières et condamnent des franchises à des années de débâcle. Quand cela se produit, des têtes tombent, et à juste titre.

(Photo du haut : Chris Graythen / Getty Images)