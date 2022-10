La pré-saison pour toute équipe sportive professionnelle est une période d’optimisme – Kelowna Capital News

Pour la direction d’une organisation, la pré-saison ressemble à Noël car les nouveaux jouets sont déballés, qu’il s’agisse de choix de repêchage, d’agents libres ou d’acquisitions commerciales.

Pour les joueurs, c’est une chance de s’appuyer sur le succès individuel de l’année dernière, ou dans le cas d’une saison médiocre, c’est l’occasion de repartir à zéro.

Lorsque la saison régulière commence, la réalité s’installe. Ce tacle qui était censé renforcer la ligne offensive ne ressemble pas à la réponse. Les six meilleurs attaquants que vous avez signés dans le cadre de ce gros contrat d’agent libre ne s’allient à personne sur vos deux premières lignes. Ce gamin qui a été éteint en pré-saison ne peut pas gérer le rythme et la structure de la saison régulière.

Il y a aussi un autre facteur qui peut diminuer cet optimisme : les blessures.

Et c’est là où en sont les Canucks de Vancouver en ce moment.

Tout d’abord, c’est Brock Boeser, fraîchement sorti d’une extension AAV de 6,65 millions de dollars sur trois ans, qui a été assommé avec une blessure à la main. Puis Ilya Mikheyev, l’agent libre attiré loin de Toronto avec un contrat de quatre ans d’une valeur de 19 millions de dollars, s’est blessé lors d’un match hors concours contre Calgary et est maintenant écarté d’une blessure au bas du corps.

La bonne nouvelle est que les deux joueurs devraient revenir plus tôt que tard, mais ce n’est pas la façon dont vous voulez commencer une saison.

Si cette équipe des Canucks veut bâtir sur la promesse faite après l’arrivée de Bruce Boudreau l’an dernier, un bon départ est impératif.

Rappelez-vous, c’est le maigre départ des Canucks qui a coûté leur emploi au directeur général Jim Benning et à l’entraîneur-chef Travis Green au début de décembre. Cela a également coûté à l’équipe une place en séries éliminatoires alors que les Canucks ont terminé avec 92 points malgré un pourcentage de victoires de 0,649 sous Boudreau. Traduisez ce rythme en 82 matchs et les Canucks auraient eu 106 points – ce qui les aurait eus dans la chasse au titre de la division Pacifique.

Vous comprenez maintenant à quel point il est important pour cette équipe de sortir rapidement des portes.

*****

Les Lions de la Colombie-Britannique se sont remis sur la bonne voie avec une victoire de 34-19 contre le Rouge et Noir d’Ottawa le week-end dernier avec le quart Vernon Adams Jr. en tête. Il a lancé pour 305 verges et deux touchés, mais le plus grand nombre était de 38 – comme dans le nombre de verges au sol accumulées par Adams Jr..

Un quart-arrière courant est un quart-arrière dangereux – quelqu’un qui peut tempérer une ruée vers la passe et causer des ravages avec des couvertures. Adams Jr. nous a dit lors de l’émission d’après-match des Lions que son père l’avait appelé pendant la semaine et lui avait dit qu’il voulait le voir utiliser davantage ses jambes. Il voulait même voir Adams se précipiter pour un premier essai chaque trimestre. Cela ne s’est pas concrétisé, mais la course de 24 verges d’Adams au premier quart a donné le ton et a mis la défense des Rouge et Noir en alerte toute la nuit.

C’est bon signe pour les Lions. Espérons que cette tendance se poursuive.

*****

Cela a été une période difficile si vous êtes un fan de Chicago et de certains de ses restaurants emblématiques.

J’y ai passé du temps le week-end dernier et c’était triste de se promener au coin de Michigan Avenue et de Chestnut Street pour voir le restaurant Ditka’s avoir l’air abandonné. C’était un super endroit avec de la bonne nourriture et tant de souvenirs précieux. On m’a également dit que Tavern on Rush, un lieu de rencontre de célébrités depuis son ouverture en 1997, fermera définitivement ses portes le 1er janvier après l’expiration de son contrat de location.

Juste à côté de Tavern on Rush se trouve le restaurant Carmine’s et il fermera également ses portes en janvier. Heureusement pour les fans de cette maison de pâtes emblématique, les propriétaires rénovent et prévoient de rouvrir à l’été 2024.

La personnalité sportive vétéran de la Colombie-Britannique, Bob « the Moj » Marjanovich, écrit deux fois par semaine pour Black Press Media. Et consultez son podcast hebdomadaire tous les lundis sur Today in BC ou sur votre site Web Black Press local.

canucks de vancouver