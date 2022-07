La pré-saison Man United d’Erik ten Hag est une question d’entraînement, et il ne laissera pas une tournée mondiale l’en empêcher

MELBOURNE, Australie – Erik ten Hag s’est tellement concentré sur le football lors de la tournée de Manchester United en Thaïlande et en Australie qu’il a eu peu de temps pour autre chose.

Il est de tradition lors de ces voyages que le manager tienne des conférences de presse après les matchs, mais Ten Hag a expliqué au personnel du club que son temps serait mieux utilisé pour planifier la séance d’entraînement du lendemain. Les conférences d’après-match ne durent généralement que 10 minutes environ, mais pour Ten Hag, chaque seconde compte, et tandis que Jurgen Klopp était confronté à des questions sur la défaite 4-0 de Liverpool contre United à Bangkok – le premier match de Ten Hag en charge – le Néerlandais était déjà dans le bus de l’équipe, en pleine discussion avec les assistants Mitchell van der Gaag et Steve McClaren.

Le message de Ten Hag à ses joueurs et aux 120 membres de la tournée a été clair : ils sont là pour s’entraîner, et rien ne devrait les en empêcher.

Les suggestions selon lesquelles les joueurs pourraient être mis à disposition pour le travail médiatique avant les sessions ont été repoussées par Ten Hag, qui a demandé à être tenu au courant de tout ce que fait son équipe, des interviews au travail commercial. Dans le passé, les joueurs ont été emmenés dans des attractions locales pour des séances de photos, mais à Bangkok et à Melbourne, ils ont été transportés de l’aéroport à l’hôtel, à l’entraînement et aux matchs avec peu d’autre chose entre les deux. Une idée a été lancée pour MUTV – la chaîne de télévision interne du club – pour filmer les joueurs sur le plateau du feuilleton australien “Neighbours”, juste à l’extérieur de Melbourne, mais c’était un autre non de Ten Hag.

Le personnel du club a vu des éclairs du côté plus léger du joueur de 52 ans, mais le mot utilisé autour de l’hôtel de l’équipe pour décrire le nouveau manager est “intense”. Ses entraînements ont été les mêmes.

Lorsque Fred est entré dans une interview avec ESPN à l’hôtel de l’équipe à Bangkok, on lui a demandé comment il se sentait. “Fatigué”, a été la réponse du Brésilien à l’air las. Scott McTominay a tourné sous la direction de Jose Mourinho et Ole Gunnar Solskjaer, mais dit que celui-ci est le plus exténuant qu’il ait connu, en particulier la course par temps chaud et humide de la Thaïlande.

Marcus Rashford a eu un peu plus de trois semaines avec Ten Hag et dit qu’il est déjà plus en forme qu’il ne l’était la saison dernière. Rashford était l’un des joueurs rappelés à Carrington une semaine plus tôt que prévu après que Ten Hag soit arrivé à la conclusion que l’équipe aurait besoin d’être remise en forme pour pouvoir jouer sa marque de football proactif et pressant.

La plupart des journées en tournée ont impliqué des doubles séances – une le matin et une l’après-midi – et il y a même eu des entraînements le matin avant les matchs. Les exercices d’entraînement ont tous le même objectif : des passes nettes, des mouvements ciblés et de la pression.

Un exercice utilisé régulièrement implique sept joueurs essayant de garder le ballon loin de trois autres dans un espace restreint. L’objectif pour le plus grand groupe est de garder le ballon le plus longtemps possible tandis que le plus petit groupe essaie de le récupérer et de marquer dans de petits filets à chaque extrémité du petit terrain. Un but est précieux et signifie que trois nouveaux joueurs sont remplacés pour chasser le ballon au milieu.

Les erreurs ont des conséquences, même à l’entraînement.

Dans les matchs de huit contre six joués sur un demi-terrain, un but pour la petite équipe signifie que le plus grand groupe est puni par des pompes. L’idée est de rendre l’entraînement plus compétitif, et personne ne veut avoir l’embarras de se faire dire de faire un forfait.

Ten Hag est pleinement impliqué, interrompant la session s’il voit quelque chose qu’il n’aime pas.

Au milieu du faste et du glamour de la tournée de pré-saison de Man United, le manager Erik ten Hag a gardé l’accent sur le football. Photo de Matthew Ashton – AMA/Getty Images

Les caméras lors d’une séance publique au stade national de Rajamangala la veille du match contre Liverpool ont surpris le patron de United en train de crier à Jadon Sancho parce que l’ailier n’avait pas réussi à faire le bon parcours. Son anglais simple peut donner l’impression que les instructions sont très directes lorsqu’il s’adresse à des individus, mais cela signifie également qu’il n’y a aucune confusion quant à son message.

Il a exigé des normes élevées dès sa première session, mais accepte en privé qu’il faudra du temps à ses nouveaux joueurs pour bien faire les choses. Un joueur a été interrogé sur le volume de nouvelles informations qu’on lui demande d’apprendre, ce à quoi la réponse a été : “C’est énorme”.

Ten Hag apprend également et a demandé au personnel de différents départements de porter certains vêtements d’équipe colorés certains jours afin qu’il puisse facilement identifier qui ils sont et ce qu’ils font.

En dehors de l’entraînement, les joueurs sont encouragés à se détendre.

Au W Melbourne Hotel, il y a une salle d’équipe équipée d’une table de ping-pong, d’un billard, de fauteuils poires et d’un immense écran de télévision sur l’un des murs. La compétition pour remplacer Andreas Pereira en tant que champion de ping-pong est féroce, et les matchs impliquant Bruno Fernandes peuvent être particulièrement compétitifs.

Les joueurs sud-américains se retrouvent dans la salle, éclairée de lumières rouges, avec les cafés qui leur sont permis après le déjeuner, tandis que d’autres s’assoient sur leurs ordinateurs portables. McTominay avait tellement besoin de son ordinateur portable pour le vol entre Bangkok et Melbourne qu’il a demandé à être autorisé à ramper à l’intérieur de la soute à bagages du bus de l’équipe pour le récupérer. Il a souri et a salué la foule de fans thaïlandais qui l’attendait une fois sorti.

La réponse des supporters, en particulier en Thaïlande, a été énorme. Bangkok est considérée comme un bastion de Liverpool en termes de fandom d’Asie du Sud-Est, mais une foule de milliers de personnes a accueilli l’équipe lorsqu’elle a atterri à l’aéroport de Suvarnabhumi.

Darren Fletcher pensait qu’il était suffisamment en sécurité pour se rendre au restaurant pour un Diet Coke à l’hôtel de l’équipe à 22 heures, seulement pour entendre son nom scandé lorsqu’il est apparu en haut de l’escalator. Il a commandé un service de chambre à la place.

L’appétit pour United partout où ils voyagent dans le monde n’a pas été entamé malgré près de 10 ans sans titre de Premier League et cinq sans trophée d’aucune sorte. Ten Hag est là pour ramener le succès et ne perd pas de temps à se lancer.