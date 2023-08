La pré-saison de la NFL pourrait être un bon test de la façon dont les équipes abordent la nouvelle règle de lancement de la ligue

En tant que joueur qui a consolidé sa place dans la NFL en tant que vedette des équipes spéciales avec ses compétences couvrant les coups de pied et le blocage pour les retours, le secondeur des 49ers de San Francisco Oren Burks a un vif intérêt pour la pré-saison.

Avec une nouvelle règle sur les coups d’envoi donnant le ballon aux équipes de retour au 25 après des attrapés équitables sur le terrain de jeu, Burks attend de voir à quelle fréquence les équipes utilisent l’option et à quelle fréquence les équipes qui donnent des coups de pied essaient de l’empêcher avec des coups de pied de squib.

« Je suis sûr que la pré-saison sera l’occasion pour les coordinateurs de jouer avec les règles et de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas », a déclaré Burks. « Mais pour un gars qui aime couvrir les coups de pied, je ne suis pas un grand fan de beaucoup de prises équitables. »

Burks est loin d’être le seul, car beaucoup de ses collègues des équipes spéciales ont parlé d’un changement de règle qui a été mis en place pour des raisons de sécurité, mais qui pourrait enlever un aspect du jeu qui a attiré de nombreux joueurs dans la NFL.

Malgré leur opposition, les propriétaires ont voté en mai pour un essai d’un an d’une règle de touchback améliorée.

« Je le prends un peu comme une gifle », a déclaré Justin Hardee, vedette des équipes spéciales des Jets, qui a fait sa première équipe du Pro Bowl la saison dernière. « C’est comme ça que les gars nourrissent leur famille, mec. C’est comme ça que je nourris ma famille. C’est donc une opportunité qui m’a été enlevée. »

Un groupe d’entraîneurs d’équipes spéciales s’est rassemblé et a tenté de faire pression sur la NFL contre le changement, mais sans succès.

Maintenant, ils doivent trouver la meilleure façon de s’adapter à l’inconnu de la façon dont la règle se déroulera. Lors du premier match hors-concours de la semaine dernière, il n’y a pas eu de bons attrapés sur le terrain de jeu et aucun coup de pied de pétard. Mais cela devrait changer à un moment donné.

« Il va y avoir des coups de pied différents », a déclaré l’entraîneur des équipes spéciales des Raiders, Tom McMahon. « C’est la chose la plus importante sur laquelle nous travaillons, c’est qu’il va y avoir des coups de pied bizarres pour essayer de forcer les retours, et tout le monde sait qu’ils les appellent des pétards. Mais vous pourriez avoir des entraînements en ligne, vous pourriez obtenir toutes sortes de coups de pied différents qui faites-leur tourner la tête et des choses comme ça. »

Ce n’est que le dernier mouvement pour essayer de réduire le nombre de retours de coup d’envoi dans l’espoir de réduire les commotions cérébrales.

Ce qui était autrefois l’un des jeux les plus excitants de la NFL, avec des briseurs de jeu comme Devin Hester, Josh Cribbs et Mel Gray frappant la peur dans l’opposition avec leur capacité à transformer les coups de pied en scores ou en longs retours, est en passe de devenir presque obsolète.

Au cours des 20 années entre 2002 et 2022, le pourcentage de coups de pied qui ont été touchés a plus que septuplé, passant de 8,2 % en 2002 à 61,3 % la saison dernière.

La NFL estime que le taux de touchback atteindra près de 70 % cette saison avec la nouvelle règle, qui, selon elle, réduira également les commotions cérébrales de 15 %. Les coups d’envoi sont le jeu le plus dangereux du jeu en termes de blessures en raison des collisions à grande vitesse qu’ils génèrent.

La NFL a précédemment déplacé le point de touche de la ligne des 20 à la ligne des 25 verges en 2016 et a déplacé la place pour les coups d’envoi de la ligne des 30 à la ligne des 35 verges en 2011. Il y a également eu des changements dans les règles de blocage qui ont éliminé le blocage des coins dans l’ordre. pour réduire les collisions.

Cela a conduit à une réduction des touchés de retour de coup d’envoi de 23 en 2010 à seulement six la saison dernière.

« Je me sens mal pour les gars qui gagnent leur argent au coup d’envoi », a déclaré le botteur des Commandants Joey Slye. « S’ils commencent à retirer une partie des représentants de certains de ces gars qui gagnent leur argent de cette façon, Jeremy Reaves ira au Pro Bowl l’année dernière parce qu’il fait tout le temps des tacles sur des équipes spéciales. J’espère juste que des gars comme ça ne le feront pas. on ne leur enlève pas beaucoup de choses. »

Si ces règles n’aident pas, la NFL pourrait envisager un changement plus radical en adoptant une règle similaire à celle de la ligue de printemps XFL où l’équipe de couverture des coups de pied s’aligne sur la ligne de 35 mètres adverse – à 5 mètres du retour bloqueurs – et personne ne peut bouger tant que le retourneur n’a pas attrapé le ballon.

« Je dirais qu’en tant que militaire, je suis devenu très bon pour me dire quelles sont les règles, et je respecterai les règles », a déclaré l’entraîneur des équipes spéciales des Bills, Matt Smiley. « Donc, la ligue a mis en place cette règle et une très bonne intention derrière la règle, donc c’est mon travail de déterminer quelle est la meilleure façon de suivre la règle au profit des Buffalo Bills. »

Reportage de l’Associated Press.

