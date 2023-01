La pratique interdite consistant à isoler les femmes menstruées prévaut toujours au Népal

La menstruation est un événement mensuel pour les femmes. Le processus est biologique et naturel, mais il y a beaucoup de tabous et de stigmatisation autour de lui. Ces tabous ont souvent limité les femmes à participer à diverses activités à la maison en Inde et dans certains autres pays asiatiques. Cela dure depuis des siècles. Une telle tradition est Chaupadi. C’est une pratique au Népal qui interdit aux femmes de participer aux activités ménagères pendant leurs règles. Ils ne sont même pas autorisés à rester à l’intérieur de leur maison.

Selon la Third Eye Foundation, même si la Cour suprême du Népal avait interdit la pratique du Chaupadi en 2004, elle est toujours répandue dans les régions du centre et de l’ouest du pays.

Les gens croient que si une femme pendant ses règles reste à l’intérieur de la maison, les dieux et les déesses se mettront en colère. Dans certains cas, les femmes ont pour instruction de vivre dans des zones séparées de la maison, mais dans d’autres cas, elles sont souvent forcées de vivre dans une hutte en terre à l’extérieur de la maison. Des histoires d’horreur de pères possédés si les femmes restaient à la maison pendant les règles à l’interdiction de toucher le bétail ou les récoltes pendant leur semaine menstruelle, les femmes sont confrontées à toutes sortes de discriminations.

Les femmes qui ont ses règles ne peuvent pas participer aux activités telles que le culte ou la visite au temple. En fait, la tradition Chaupadi ostracise également les femmes qui viennent d’accoucher et sont forcées de vivre dans des conditions similaires, ce qui peut même provoquer des infections et les rendre gravement malades. Les nourrissons et les mères ne peuvent pas être soumis à de telles conditions immédiatement après la naissance, car cela peut entraîner une mortalité infantile et maternelle en raison de leur vulnérabilité accrue aux maladies et aux infections.

Chaupadi conduit également les femmes isolées à être molestées et abusées sexuellement, en raison desquelles la tradition a causé non seulement des effets physiques mais aussi psychologiques néfastes sur elles.

