La pratique des Spurs, la foire apporte un peu de joie à Uvalde, Texas

UVALDE, Texas (AP) – Le plus petit geste peut avoir un impact énorme.

Cela a été réaffirmé aux San Antonio Spurs lorsque l’équipe a organisé une pratique ouverte et une foire communautaire à Uvalde, au Texas.

Il y a 137 jours, la petite ville, à 88 miles au sud-ouest du centre-ville de San Antonio, a été le théâtre d’une fusillade dans une école primaire. Le 24 mai, 19 enfants et deux enseignants ont été tués dans une fusillade à Robb Elementary.

Les Spurs ont organisé un entraînement ouvert samedi à l’école secondaire d’Uvalde pour soutenir les élèves de Robb Elementary et les personnes touchées par cette journée tragique.

“C’est extrêmement triste”, a déclaré le garde de San Antonio Tre Jones. «Nous souhaitons que tout le monde soit avec nous, et puisse encore profiter de ce moment. Nous essayons simplement d’apporter de la joie aux familles et à tous les enfants qui étaient amis avec ces enfants décédés et d’aider également les enseignants. Nous voulons apporter à nouveau un moment de bonheur dans leur vie et essayer de simplement apporter un sourire sur leurs visages.

Avec une liste transformatrice débordant de jeunes joueurs, l’entraîneur de San Antonio, Gregg Popovich, a reçu l’ovation la plus bruyante alors que l’équipe se rendait sur le terrain pour un bref entraînement. Les Spurs ont alors littéralement soulevé la communauté, élevant les tout-petits sur leurs épaules pour les rapprocher du rebord pour un panier.

La véritable élévation a été ressentie hors du terrain.

La fille aînée de Monica Flores est toujours traumatisée par la tragédie de la journée. Sa fille était en quatrième année, la même classification que celles qui sont décédées. La salle de classe de sa fille se trouvait juste en face des deux pièces adjacentes où la fusillade a eu lieu.

“Elle a ses moments, mais nous n’oublierons jamais”, a déclaré Flores. «Des mains soudaines, différentes personnes qui ressemblent au tireur – elle a vu le tireur à travers la fenêtre de sa classe. Elle est terrifiée par les gens qui lui ressemblent, pas qu’elle juge, mais les gens ont (des regards similaires), et c’est juste effrayant.

La fille de Flores a peur de quitter sa maison. Elle est terrifiée par certaines situations. Mais cela a été mis de côté pendant quelques heures, grâce aux Spurs.

La fille de Flores a attendu avec impatience samedi après-midi lorsqu’elle a appris que les Spurs venaient à Uvalde juste pour la voir ainsi que les autres enfants de Robb Elementary.

Vêtue du maillot Manu Ginobili que son oncle lui a acheté il y a quelques années, la fille de Flores et la foule ont été surprises et ravies de voir la garde du Temple de la renommée des Spurs présente. Désormais conseiller spécial des Spurs, Ginobili a passé tout l’événement à signer des autographes et à prendre des photos avec les personnes présentes.

La fille de Flores a sprinté directement pour Ginobili à mi-terrain quand c’était au tour de son groupe de prendre le terrain et de rencontrer les joueurs.

Et tout comme des centaines de fans l’ont fait pendant plus d’une décennie, la fille de Flores rayonnait de joie en posant avec Ginobili.

“Je suis tellement contente qu’elle ait pu vivre cela avec Manu”, a déclaré Flores.

Le sentiment était réciproque pour les Spurs.

“C’est important pour moi de pouvoir venir ici et de voir les enfants sourire”, a déclaré l’attaquant de San Antonio Keldon Johnson. « Nous savons que cela a été difficile. Si nous pouvons juste venir ici et apporter juste un peu de joie, c’est une journée réussie pour nous.

La tragédie du 24 mai est quelque chose dont la communauté d’Uvalde ne se remettra jamais, mais elle essaie de s’en sortir.

“Demain, sur le terrain et hors du terrain, nous volerons”, a déclaré le Dr Kara Allen, responsable de l’impact des Spurs. «Nous ferons le travail et nous volerons, mais aujourd’hui, aujourd’hui, c’est juste faire de la joie. Donc, au nom des humains brillants sur le terrain et des humains brillants que vous êtes, merci de nous avoir laissé choisir de faire plaisir avec vous aujourd’hui.

