La pratique de Google Pixel 8 Pro révèle un thermomètre infrarouge intégré

Vous savez ce que personne n’a manqué dans la récente gamme de smartphones de Google ? Trucs. Mais pas n’importe quels trucs – des trucs de style Google, ceux qui sont là aujourd’hui et qui ont disparu l’année prochaine. Vous vous souvenez du radar Soli ? Exactement.

Donc, dans cet esprit, cela vous fera certainement plaisir d’apprendre que le prochain Pixel 8 Pro est désormais doté d’un thermomètre infrarouge à l’arrière, logé juste sous le flash LED circulaire à l’intérieur de la bosse de l’appareil photo.

Le thermomètre pourra, sans surprise, mesurer votre température corporelle. Le capteur est apparemment similaire à ce que la plupart des thermomètres sans contact utilisent (cela devrait rappeler de bons souvenirs de la pandémie !). Pour utiliser le capteur thermomètre du Pixel 8 Pro, vous devez le rapprocher le plus possible de votre front, sans le laisser toucher votre peau. Ensuite, appuyez simplement sur le bouton de démarrage et déplacez le téléphone vers votre tempe dans les cinq secondes. Le téléphone vibre lorsque la mesure de la température est terminée.

Est-ce facile à utiliser compte tenu du fait que l’écran est de l’autre côté du téléphone – vous savez, celui qui ne vous fait pas face dans ce scénario ? Nous ne pouvons pas vous le dire pour l’instant, car il y avait une vidéo démontrant le fonctionnement de la fonctionnalité, seule celle-ci a été téléchargée sur YouTube, ce qui n’a pas été la meilleure idée de l’histoire, car cette plate-forme appartient à Google et la vidéo a été supprimée pour violation des conditions d’utilisation de YouTube.

Cela ne ressemble certainement pas à une expérience utilisateur incroyable, mais bon, lorsque la prochaine pandémie frappera, vous serez prêt à analyser tout le monde autour de vous sans aucun matériel supplémentaire requis en dehors de votre Pixel 8 Pro, alors voilà.

Source) » src= »https://fdn.gsmarena.com/imgroot/news/23/05/google-pixel-8-pro-hands-on/inline/-1200/gsmarena_002.jpg »>

Google Pixel 8 Pro a fui les rendus (Source)

Cette nouvelle fonctionnalité révolutionnaire ne sera disponible que sur le modèle Pro, soit dit en passant, alors ne pensez pas à lésiner sur l’argent et à opter pour le Pixel 8 vanille.

Le Pixel 8 Pro devrait être dévoilé aux côtés du Pixel 8 en octobre, et ils seraient tous deux alimentés par le propre SoC Tensor G3 de Google. L’écran du Pixel 8 Pro serait plus petit que celui du Pixel 7 Pro, à 6,52 pouces, et il utiliserait le plus grand capteur ISOCELL GN2 de Samsung pour son appareil photo principal.

Source