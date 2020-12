Dans une traînée de lumière à travers le ciel nocturne, des échantillons d’un astéroïde lointain sont arrivés sur Terre dimanche après avoir été déposés par le vaisseau spatial japonais Hayabusa-2.

Les scientifiques espèrent que les précieux échantillons, qui ne devraient pas dépasser 0,1 gramme de matière, pourront éclairer les origines de la vie et la formation de l’univers.

L’échantillon de capsule est entré dans l’atmosphère juste avant 2 h 30, heure du Japon (17 h 30 GMT samedi), créant une boule de feu en forme d’étoile filante alors qu’elle pénétrait dans l’atmosphère terrestre en route vers un site d’atterrissage en Australie.

« Six ans et c’est enfin de retour sur Terre », a déclaré un récit officiel d’une émission en direct de l’arrivée, alors que les responsables de l’agence spatiale japonaise JAXA applaudissaient et cognaient leurs poings avec enthousiasme.

Quelques heures plus tard, la JAXA a confirmé que les échantillons avaient été récupérés, à l’aide de balises émises par la capsule alors qu’elle plongeait sur Terre samedi après la séparation de Hayabusa-2, tandis que la sonde de la taille d’un réfrigérateur faisait environ 220000 kilomètres (137000 miles) était absent. .

« Nous avons trouvé la capsule! Avec le parachute! Wow! » a annoncé le compte Twitter de la mission.

Les gens qui s’étaient rassemblés dans un lieu de visionnage public près du bureau de JAXA dans la banlieue de Tokyo – malgré l’événement qui se déroulait quelques heures après minuit – ont également éclaté de joie.

« Je suis très heureux que la capsule soit rentrée à la maison en toute sécurité. Hayabusa-2 a fait un excellent travail », a déclaré un élève du primaire.

La capsule a été récupérée dans le sud du désert australien et sera désormais entre les mains de scientifiques effectuant une analyse initiale non invasive, y compris la surveillance des émissions de gaz.

Il est ensuite envoyé au Japon.

– Des échantillons avec de la matière organique? –

Les échantillons ont été collectés par Hayabusa-2, qui a été lancé en 2014 à partir de l’astéroïde Ryugu, à quelque 300 millions de kilomètres de la Terre.

La sonde a recueilli à la fois la poussière de surface et le matériau vierge sous la surface générée par le tir d’un « impacteur » dans l’astéroïde.

On pense que le matériau est inchangé depuis le moment où l’univers a été formé.

Les objets célestes plus grands tels que la Terre ont subi des changements radicaux, y compris le chauffage et la solidification, qui ont modifié la composition des matériaux à leur surface et en dessous.

Mais « en ce qui concerne les planètes plus petites ou les astéroïdes plus petits, ces substances n’ont pas fondu et, par conséquent, des substances d’il y a 4,6 milliards d’années seraient toujours présentes », a déclaré le chef de la mission Hayabusa-2 Makoto Yoshikawa aux journalistes avant la capsule. arrivée.

Les scientifiques sont particulièrement curieux de voir si les échantillons contenaient de la matière organique, ce qui aurait pu aider à semer la vie sur Terre.

«Nous ne savons toujours pas d’où vient la vie sur Terre et à cause de cette mission Hayabusa-2, si nous pouvons étudier et comprendre ces matières organiques de Ryugu, il se pourrait que ces matières organiques aient été la source de la vie sur Terre». Dit Yoshikawa.

« Nous n’avons jamais eu de tels matériaux … l’eau et les matières organiques feront l’objet de recherches, c’est donc une opportunité très précieuse », a déclaré Motoo Ito, chercheur senior à l’Agence japonaise pour les sciences et technologies marines-terrestres.

La moitié des échantillons de Hayabusa-2 sera partagée par la JAXA, l’agence spatiale américaine NASA et d’autres organisations internationales, et le reste sera conservé pour de futures recherches à mesure que la technologie analytique progressera.

– Plus de tâches pour Hayabusa-2 –

Le travail n’est pas terminé pour Hayabusa-2, qui va maintenant commencer une mission élargie ciblant deux nouveaux astéroïdes.

Il effectuera une série d’orbites autour du soleil pendant environ six ans avant de s’approcher du premier des astéroïdes – baptisé 2001 CC21 – en juillet 2026.

La sonde ne sera pas aussi proche de Ryugu que de Ryugu, mais les scientifiques espèrent qu’elle pourra photographier CC21 et que le survol aidera à développer des connaissances sur la façon de protéger la Terre des impacts d’astéroïdes.

Hayabusa-2 se dirigera alors vers sa cible principale, 1998 KY26, un astéroïde sphérique de seulement 30 mètres de diamètre.

Lorsque la sonde arrivera sur l’astéroïde en juillet 2031, elle sera à environ 300 millions de kilomètres de la Terre.

Il observera et photographiera l’astéroïde, ce qui n’est pas une tâche facile étant donné qu’il tourne rapidement et tourne sur son axe toutes les 10 minutes environ.

Mais Hayabusa-2 n’atterrira probablement pas et ne collectera pas d’échantillons, car il n’aurait probablement pas assez de carburant pour les renvoyer sur Terre.