La poussée tardive de la semaine dernière donne à Dixon une certaine confiance contre Gênes-Kingston – Shaw Local

Face à un déficit de 12 points avec moins de 12 minutes à jouer vendredi soir dernier, les Dixon Dukes ont finalement trouvé quelque chose qu’ils recherchaient depuis le début du match.

Deux touchés dans les 10 dernières minutes ont transformé un déficit de 19-7 en une victoire de 22-19 sur Rockford Lutheran lors des retrouvailles à l’AC Bowers Field – et auraient pu fournir l’étincelle dont les Dukes avaient besoin pour les trois dernières semaines de la saison régulière.

“C’est presque comme si nous nous étions réveillés pour le quatrième quart-temps, avions trouvé la bonne intensité et commencé à mieux faire notre travail et à jouer au football réel”, a déclaré Hunter Vacek. “Nous devons commencer plus tôt cette semaine, dès le coup d’envoi, avoir cette mentalité pour aller là-bas, jouer physiquement, rester bas, faire votre travail et jouer comme nous le savons.”

C’est un message que l’entraîneur Jared Shaner a transmis aux joueurs au début de leur premier entraînement cette semaine en préparation pour Genoa-Kingston.

« J’espère que c’est le cas, que les jeunes ont gagné en confiance grâce à la façon dont ils ont terminé le match vendredi dernier », a déclaré Shaner. “Nous avons parlé lundi à l’entraînement de la façon dont nous avons joué avec un sentiment d’urgence au quatrième quart, et nous devons le faire dès le début afin de rivaliser avec Genoa-Kingston.”

Dixon (4-2) visite les Cogs (5-1) pour une confrontation Big Northern vendredi, un match opposant deux équipes dans la moitié supérieure du classement de la conférence aux deux tiers de la saison. GK a remporté des victoires contre Rock Falls (58-6) et l’Oregon (19-0) au cours des deux dernières semaines, alors que les Cogs ont rebondi après leur seule défaite, une défaite 35-15 contre Byron lors de la semaine 4.

Gênes-Kingston organise un jeu au sol physique et dur avec plusieurs arrières. Brody Engel et Ethan Wilnau étaient les partants au début de la saison, mais Maddox Lavender, Traven Atterberry, Patrick Young, Nolan Kline et Peyton Meyer ont également porté le ballon par intermittence cette saison.

« Nous verrons beaucoup de course, c’est certain. Nous devons juste combler les lacunes qui doivent être comblées, les arrêter avant qu’ils ne sortent et courent, parce qu’ils sont rapides », a déclaré Jath St. Pier. « Dès qu’on comble les lacunes, c’est fini pour eux. Nous devons juste savoir ce que nous devons faire, puis le faire.

Maddox Lavender de Gênes-Kingston se bat pour des verges contre l’Oregon vendredi dernier au Landers-Loomis Field. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Le quart-arrière Nathan Kleba ne court pas beaucoup le ballon, mais il lancera à l’occasion – généralement lorsque la défense a été endormie par l’attaque précipitée des Cogs.

“Ce n’est rien d’extraordinaire, ils courent à peu près droit sur vous et ils sont très, très disciplinés. Ce qui ressort du film, c’est la force avec laquelle leurs enfants jouent », a déclaré Shaner. «Sur le plan des compétences, ils ont des enfants vraiment sportifs; ils ne sont pas trop gros, mais ils font courir le ballon très fort. Et dès que vous vous engagez trop ou que vous arrêtez de lire vos clés, ils vous frapperont profondément.

Vacek dit que la menace d’une passe de jeu est toujours à l’esprit de la défense, mais si tout le monde fait ce qu’il est censé faire, cela ne devrait pas être un problème car les Dukes essaient d’attaquer en descente contre la course.

“Rester discipliné est la règle n ° 1 pour la défense”, a déclaré Vacek. «Nous devons être plus physiques et nous devons être plus bas qu’eux, au niveau des épaulettes. Nous devons combler nos lacunes, faire à peu près votre travail, lire les gardes, remplir votre clé et faire en sorte que les 11 hommes sur le terrain fassent leur travail et jouent en équipe.

L’offensive de Dixon vient de connaître l’une de ses meilleures performances au sol de toute la saison, alors que le quart-arrière Tyler Shaner a couru pour 293 verges et deux touchés en 29 courses, et le porteur de ballon Aiden Wiseman a ajouté 133 verges en 25 courses. Ces deux-là se sont également connectés pour une passe de touché de 19 verges au premier quart la semaine dernière.

La clé d’une performance répétée commence par l’exécution.

“Juste tout le monde bloque, exécute les jeux correctement”, a déclaré Vacek. «Les quatre receveurs larges doivent aller chercher leurs coins, leurs sécurités, leurs secondeurs. Nos monteurs de lignes doivent se rendre chez les bailleurs de fonds pour remplir les blocs. Nous devons déplacer la ligne de mêlée vers le haut de quelques verges à chaque jeu et éviter les jeux qui entraînent une perte de verges.

Au cours de la saison, Tyler Shaner a 106 courses pour 655 verges et sept touchés, et Wiseman a 84 courses pour 588 verges et six scores. Shaner est 48 pour 84 dans les airs pour 584 verges, avec huit touchés et neuf interceptions; Ethan Hays est le meilleur receveur avec 19 attrapés pour 295 verges et quatre scores. Rylan Ramsdell a neuf réceptions pour 83 verges, alors que huit receveurs différents ont capté des passes cette saison.

Cet équilibre pourrait être la clé pour empêcher les Cogs de deviner.

«Ils aiment entasser la ligne de mêlée, et ils courent une sécurité gratuite et deux hautes [defensive backs], nous avons donc juste besoin de trouver ces ouvertures », a déclaré St. Pier. “Être capable de faire courir le ballon est probablement la chose la plus importante. L’entraîneur dit toujours : « Lancez le ballon et passez quand vous le voulez, pas quand vous le devez. Ça va être gros pour nous vendredi.

L’alignement défensif est assez constant, selon l’entraîneur Shaner, et le physique et l’effort que Genoa-Kingston apporte à la table à chaque cliché ont également attiré l’attention du personnel d’entraîneurs de Dixon.

Et après avoir eu du mal à conserver le football à certains moments cette saison, ainsi qu’avoir vu une paire de disques en première mi-temps à l’intérieur de la ligne des 10 mètres se terminer sans points la semaine dernière, l’entraîneur-chef a indiqué que ces zones étaient la clé.

“Ils jouent à peu près tout le temps un 4-4 Cover 3, et on a l’impression que leurs gars sont assis, mais ils liront le jeu et une fois qu’ils seront engagés, c’est 11 chapeaux pour le football”, a déclaré Shaner. “Ils n’abandonnent pas beaucoup de gros jeux, et nous devrons certainement être sûrs du n ° 1, la sécurité du ballon, et du n ° 2, nous n’avons pas fait un bon travail de finition, nous avons donc pour nous assurer que lorsque nous serons en position vendredi, nous terminerons les entraînements avec des points.