La poussée tardive de Biden à travers l’Ouest vise à fournir des votes aux Dems

PORTLAND, Oregon (AP) – Le président Joe Biden est entré dans la banque téléphonique d’une salle syndicale bondée et a commencé avec impatience à passer des appels et à manger des beignets – un givré, un glacé – alors qu’il essayait chaque page du livre politique pour fournir des votes pour les démocrates .

“Ce que fait un gouverneur compte”, a déclaré Biden dans un discours d’encouragement aux volontaires qui faisaient des appels vendredi soir pour l’espoir de gouverneur Tina Kotek et d’autres candidats. “Cela compte! C’est important, c’est important, c’est important !”

Avant de quitter Portland samedi, le président avait prévu d’assister à une réception pour Kotek et de prononcer un discours sur les efforts de son administration pour réduire les coûts pour les Américains.

C’était la dernière étape d’un voyage de quatre jours à travers l’Oregon, la Californie et le Colorado qui a résumé la stratégie de Biden pour faire voter les électeurs le jour du scrutin, le 8 novembre: fléchir les leviers du gouvernement pour aider à stimuler les candidats, promouvoir un programme visant à renforcer une économie incertaine et une récolte de fonds de campagne.

Et ceci : présentez-vous aux candidats lorsque Biden peut être utile, évitez les endroits où la visite d’un président avec des taux d’approbation inférieurs à 50 % n’est pas nécessairement une bonne chose.

Tout au long du voyage, Biden a dû se disputer la vedette et faire face à un nouveau rapport inquiétant sur l’inflation et à la hausse des prix de l’essence.

Dans l’Oregon, les responsables démocrates espèrent que Biden pourra aider à consolider le soutien du parti derrière Kotek. Le parti risque de perdre la course au gouverneur dans le bastion démocrate traditionnel alors que Betsy Johnson – qui a quitté les partis démocrate et républicain – a organisé une course bien financée contre Kotek et la candidate du GOP Christine Drazan.

Les décors tout au long du voyage du président ont été faits sur mesure pour lui.

Jeudi à Los Angeles, sur un chantier de construction d’une extension de la ligne de métro de la ville, il a parlé de sa loi massive sur les infrastructures. Des grues géantes se dressaient derrière lui alors qu’il se tenait devant des bulldozers et des excavatrices. Beaucoup d’entre eux étaient des ouvriers portant un casque de construction orange.

L’arrêt a parfaitement combiné de nombreux succès de l’agenda de Biden : investissements dans les infrastructures, création d’emplois, lutte contre le changement climatique en promouvant les transports en commun.

“Quand vous voyez ces projets dans votre quartier – des grues qui montent, des pelles dans le sol, des vies qui changent – je veux que vous ressentiez comme moi : la fierté”, a déclaré Biden. “Fierté de ce que nous pouvons faire quand nous le faisons ensemble. C’est ce que je veux dire quand je dis que nous construisons une Amérique meilleure.

Mais ses remarques sont intervenues alors que le gouvernement a annoncé que les prix à la consommation, hors coûts volatils des aliments et de l’énergie, avaient bondi de 6,6% en septembre par rapport à il y a un an – le rythme le plus rapide en quatre décennies. Biden a reconnu que les gens étaient « pressés par le coût de la vie. C’est vrai depuis des années, et les gens n’ont pas besoin d’un rapport pour leur dire qu’ils sont pressés.

Les candidats démocrates ont été beaucoup plus susceptibles d’apparaître avec Biden lors d’événements officiels de la Maison Blanche soulignant leurs réalisations que lors d’événements de campagne manifestes. En Californie, Biden a été rejoint par les législateurs de l’État et le maire de la ville, et il les a appelés individuellement. La représentante Karen Bass, candidate à la mairie de Los Angeles, a fait une course à emporter avec Biden dans un magasin de tacos.

Biden a levé 5 millions de dollars lors d’une collecte de fonds dans l’arrière-cour de Brentwood du producteur de télévision Marcy Carsey. Parmi les invités figuraient le créateur de mode Tom Ford et l’acteur-cinéaste Rob Reiner.

Au Colorado, le président a désigné le premier monument national de son administration au Camp Hale, un site d’entraînement de la Seconde Guerre mondiale, avec un groupe de démocrates à ses côtés. Son public dans un canyon de vues époustouflantes, de grands pins et de trembles jaune vif comprenait le sénateur Michael Bennet, qui fait face à une campagne de réélection difficile et avait travaillé pour le nouveau monument. Les démocrates espèrent que la désignation, populaire dans l’État, augmentera le nombre de Bennet.

Le vote anticipé est en cours en Californie et commence la semaine prochaine dans l’Oregon et le Colorado. Le président est notamment resté à l’écart des États où sa présence pourrait blesser les démocrates, sautant jusqu’à présent le Nevada et l’Arizona, où les sénateurs démocrates sont des courses difficiles.

Les démocrates tentent de conserver le pouvoir face à l’incertitude économique généralisée et aux vents contraires traditionnels à mi-mandat contre le parti au pouvoir. Les républicains, visant à regagner la Chambre et le Sénat, pensent qu’ils peuvent capitaliser sur les prix de l’essence, l’inflation et l’économie.

Lors de son arrêt taco, la commande de quesadillas au poulet de Biden s’élevait à 16,45 $, mais il a remis 60 $ au commis et lui a demandé d’utiliser la monnaie pour payer la facture du prochain client.

C’était le genre de connexion personnelle que Biden adore. Mais alors que le moment se déroulait, les gros titres à Los Angeles se concentraient sur un affrontement amer du conseil municipal à propos de remarques racistes, tandis qu’à Washington, tout était sur la façon dont la Chambre a voté pour assigner à comparaître l’ancien président Donald Trump sur son rôle dans l’insurrection du 6 janvier. .

Colleen Long, l’Associated Press