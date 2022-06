La poussée pour rappeler Chesa Boudin – le procureur progressiste de San Francisco – expliquée

Cette semaine, il y a un autre rappel très médiatisé en Californie sur le bulletin de vote.

Le procureur du district de San Francisco, Chesa Boudin, un procureur progressiste, fait face à un retour de bâton alors que la ville – tout comme d’autres à travers le pays – est aux prises avec une augmentation de certains types de crimes, notamment les cambriolages de voitures et les homicides. Bien que le taux global de crimes violents à San Francisco soit à un niveau générationnel bas, l’anxiété suscitée par des incidents spécifiques a alimenté certains démocrates, ainsi que des responsables de l’application des lois et des républicains, pour remplacer Boudin par un procureur de district plus susceptible de prendre un modéré approcher.

Ceux qui soutiennent le rappel, y compris l’ancienne procureure Brooke Jenkins, qui a quitté son poste dans le bureau de Boudin, affirment qu’il a été inefficace dans ce travail et qu’il n’a pas fait assez pour tenir les auteurs responsables de crimes de haine liés à la drogue et anti-asiatiques. . Ceux qui s’opposent au rappel, quant à eux, disent que cela fait partie d’une campagne plus large contre les procureurs progressistes, soutenue par les républicains et les donateurs conservateurs.

Les opposants au rappel craignent que son succès à San Francisco ne stimule des tentatives similaires dans tout le pays, y compris un effort continu pour rappeler le procureur George Gascón de Los Angeles, qui occupait auparavant le même poste à San Francisco. Et ils craignent également que cela ne fasse reculer le mouvement progressiste des procureurs à l’échelle nationale, en particulier à une époque où les Américains s’inquiètent de plus en plus de la criminalité, plus de la moitié d’entre eux ayant déclaré à Gallup en avril qu’ils s’en inquiétaient beaucoup.

Pourquoi il y a une poussée de rappel

Boudin fait face à des menaces de rappel depuis son élection en 2019.

Ancien défenseur public, Boudin était l’option la plus progressiste dans la course à l’AD cette année-là. Il a couru pour réduire l’incarcération de masse, mettre fin à la caution en espèces et tenir les forces de l’ordre plus responsables de leurs actions. Il a remporté 36% des votes de premier choix lors de l’élection des choix classés à San Francisco.

Cette année, plus de 50 % des électeurs devraient voter en faveur d’un rappel pour l’adopter. Si cela réussissait, le maire de San Francisco, London Breed, nommerait quelqu’un pour le rôle. Un sondage récent a suggéré qu’une majorité d’électeurs soutiennent probablement le rappel, mais qu’il est encore proche. La campagne fait suite à un rappel réussi de plusieurs membres du conseil scolaire de San Francisco suite aux fermetures d’écoles et aux politiques d’admission au lycée plus tôt cette année.

Le rappel contre Boudin est motivé par plusieurs facteurs différents.

Les membres des forces de l’ordre – qui ont dépensé plus de 600 000 $ pour s’opposer à sa candidature lors de sa première candidature en 2019 – ainsi que les républicains pensent que sa politique est allée trop loin et ont repoussé son objectif de responsabilité de la police. Certains démocrates pensent également que Boudin devrait adopter une approche plus sévère envers ceux qui commettent des crimes, y compris les récidivistes.

Anne Irwin, directrice exécutive de Smart Justice, une coalition soutenant Boudin, note que les trois groupes se sont effectivement réunis dans le cadre de ce rappel. William Oberndorf, un milliardaire connu pour ses dons aux candidats républicains, fait partie de ceux qui soutiennent l’effort de rappel dirigé par les démocrates, par exemple. Leur poussée a coïncidé avec des préoccupations accrues concernant la criminalité pendant la pandémie, dont certains ont cherché à blâmer le DA, bien que les recherches suggèrent que ce n’est pas le cas.

« Il s’est présenté sur une plate-forme de réforme solide et très explicite, il est donc un bouc émissaire facile pour le crime et d’autres maux sociaux », explique Irwin.

Comme l’a rapporté le San Francisco Chronicle, la criminalité globale, y compris les crimes violents, n’a pas augmenté dans la ville pendant la pandémie, bien que certains types de crimes comme le vol à l’étalage et les vols de voitures aient augmenté, en particulier au cours de l’année dernière. La ville a également connu une légère augmentation du taux d’homicides, bien que le taux soit toujours inférieur à celui d’autres endroits de taille comparable.

Les experts en justice pénale et en politique notent que la couverture médiatisée de crimes spécifiques, tels que les vols à main armée et les violentes attaques anti-asiatiques, peut également avoir aggravé la perception des gens du taux de criminalité. Une crise des sans-abrisme et une augmentation des surdoses de drogue dans la ville ont encore renforcé les inquiétudes des habitants concernant le leadership des responsables du gouvernement local.

« C’est un électorat qui est largement frustré et bouleversé par la façon dont les choses se passent dans la pandémie, l’inflation, un certain sentiment d’anarchie », déclare Jason McDaniel, professeur de sciences politiques à l’Université d’État de San Francisco, qui n’est pas affilié aux pro ou anti-rappel. campagnes. « La perception des gens à ce sujet est plus réelle pour eux que les statistiques. »

Les détracteurs de Boudin ont souligné des exemples précis où ils estiment que son leadership a été insuffisant. L’un d’entre eux est le cas de Troy McAlister, un récidiviste que le bureau de Boudin a refusé d’inculper et qui a ensuite tué deux femmes dans un accident de voiture impliquant une voiture volée. Un porte-parole de la DA a précédemment déclaré à KQED que le bureau du procureur estimait qu’il ne disposait pas de preuves suffisantes pour obtenir une condamnation contre McAlister pour des affaires antérieures à l’incident de la voiture.

« Chesa fonctionne effectivement comme défenseur public avec le titre de procureur de district », déclare Brooke Jenkins. « Je crois qu’à cause de cela, il ne parvient pas à dissuader le crime à San Francisco. »

Selon un rapport de Mission Local, Boudin a accusé des personnes à un taux plus élevé que ses prédécesseurs, mais a également envoyé plus de personnes dans des programmes de déjudiciarisation qui sont des alternatives à l’incarcération. « Ce qu’est ce rappel, c’est une attaque contre des personnes qui ont perdu en 2019 et des personnes qui ont perdu des courses contre des procureurs progressistes à travers le pays », a déclaré Julie Edwards, porte-parole de l’effort anti-rappel.

Certains électeurs américains d’origine asiatique, qui représentent collectivement un cinquième de l’électorat de la ville, ont été déçus de la façon dont Boudin a abordé les crimes de haine anti-asiatiques. Initialement, lorsque Vicha Ratanapakdee, un grand-père thaï américain, a été assassiné en 2021, Boudin a déclaré que l’agresseur souffrait d’une « crise de colère ». Bien que Boudin ait souligné que son commentaire avait été sorti de son contexte et avait poursuivi en accusant l’agresseur de meurtre, ses commentaires suggéraient à certains qu’il ne prenait pas ces attaques au sérieux.

« Il y a une grande colère face au manque d’attention à la lutte contre la haine anti-AAPI, à la criminalité croissante ciblée sur la communauté américaine d’origine asiatique et au manque d’attention accordée par la mairie aux besoins des membres et des entreprises de la communauté américaine d’origine asiatique », déclare David. Lee, le directeur exécutif du Chinese American Voters Education Committee, qui n’est pas affilié aux campagnes pro ou anti-rappel.

Le résultat pourrait donner le ton à d’autres villes

« Ils viennent pour Chesa Boudin. Ils ne s’arrêteront pas tant que nous n’aurons pas repris le combat », a écrit le procureur du district de Los Angeles, George Gascón, dans un récent message de campagne cité par Politico. « Le GOP est déterminé à renverser la démocratie et à nous faire démissionner. »

Gascón fait partie des procureurs progressistes qui ont également fait face à la menace d’un rappel. Alors qu’un effort de 2021 a échoué, ses adversaires tentent de mettre un autre vote sur le bulletin de vote avant la date limite de juillet. Dans l’Illinois, un représentant de l’État républicain a récemment présenté une législation qui permettrait aux électeurs de rappeler l’avocate de l’État, Kim Foxx, en raison de ses inquiétudes quant à sa gestion des accusations liées à la violence des gangs. À Philadelphie, un sénateur de l’État républicain a également appelé à une procédure de destitution contre le procureur de la ville, Larry Krasner, arguant qu’il est responsable de l’augmentation de la criminalité dans la ville.

Ces efforts ont pris de l’ampleur alors que les inquiétudes concernant la criminalité à travers le pays ont augmenté pendant la pandémie, lorsque plusieurs grandes villes ont vu une augmentation des meurtres. « L’une des questions sur le mouvement progressiste des procureurs depuis le début est de savoir ce qui se passe lorsque la criminalité remonte, seront-ils vaincus politiquement », a récemment déclaré David Alan Sklansky, professeur de droit à l’Université de Stanford, au gouvernement.

Bien que la criminalité n’ait pas exactement monté en flèche à San Francisco, c’est essentiellement la question à laquelle Boudin est confronté maintenant, et à laquelle Gascón pourrait être confronté plus tard cette année. Bien que le rappel de Boudin traite de circonstances spécifiques à San Francisco, il témoigne également d’un effort plus large pour annuler les gains que les progressistes ont réalisés sur la réforme de la justice pénale ces dernières années.

« Le poids de ce rappel est la question du succès de ce livre de jeu financé par les républicains », déclare Irwin. « Et s’il réussit à San Francisco, ils continueront à emporter ce livre de jeu sur la route. »