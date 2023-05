La poussée EV de Ford a ses sceptiques. Jim Cramer n’en fait toujours pas partie

Les nouveaux partenariats de Ford (F) avec les principaux producteurs de lithium nous donnent plus de confiance dans le fait que le constructeur automobile peut accélérer la production de véhicules électriques et atteindre son objectif mondial de 2 millions de véhicules électriques par an d’ici 2026. Nous sommes également encouragés par la feuille de route financière de Ford pour y parvenir. , qui a été discuté lors de l’événement investisseurs de lundi. Avant sa présentation à la Journée des marchés des capitaux, Ford a annoncé des accords stratégiques avec quatre des principaux producteurs mondiaux de lithium, un composant clé des batteries pour véhicules électriques. Les accords sont tous conformes aux crédits d’impôt du gouvernement fédéral américain en vertu de la loi sur la réduction de l’inflation, qui vise en partie à promouvoir l’énergie propre. Nemaska ​​Lithium, située au Canada, fournira à Ford 13 000 tonnes d’hydroxyde de lithium par année pendant 11 ans. Nemaska ​​est détenue à parts égales par Livent (LTHM) de Philadelphie et une société de développement économique liée au gouvernement du Québec. EnergySource Minerals, une société privée basée en Californie, fournira à Ford de l’hydroxyde de lithium produit à partir de son nouvel emplacement dans le comté d’Imperial. Compass Minerals International (CMP), basé au Kansas, fournira jusqu’à 40 % de carbonate de lithium de qualité batterie sur 5 ans à partir de son nouveau projet à Ogden, dans l’Utah. Albemarle (ALB), basée en Caroline du Nord, a conclu un accord de 5 ans avec Ford pour livrer 100 000 tonnes métriques d’hydroxyde de lithium de qualité batterie pour 3 millions de futures batteries Ford EV. Dans certains contextes, les batteries au lithium sont la source d’alimentation préférée des véhicules électriques car elles peuvent stocker de grandes quantités d’énergie par rapport à leur taille. Les batteries au lithium ont également moins d’impact sur l’environnement et peuvent facilement être recyclées. Le nickel est également utilisé dans les batteries au lithium. « Nous avons acheté environ 90 % du nickel et du lithium qui sous-tendent nos objectifs de capacité », a déclaré Lisa Drake, vice-présidente de l’industrialisation des véhicules électriques chez Ford e, la division des véhicules électriques du constructeur automobile. Au cours de l’événement, la direction a également réitéré une marge EBIT ajustée de 10 % en 2026 tout en maintenant les prévisions pour l’année 2023 de 9 milliards de dollars à 11 milliards de dollars d’EBIT ajusté (bénéfice avant intérêts et impôts). L’équipe a également maintenu ses prévisions pour l’année complète de 6 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles ajustés. C’est plus du double de ce que les analystes attendent actuellement. Voici une ventilation des perspectives de Ford par division. Le Ford Model e, qui continue de perdre de l’argent, devrait selon la direction atteindre une marge bénéficiaire EBIT de 8 % d’ici la fin de l’année 2026, contre moins 40 % en 2022. Comment y parviendront-ils ? La société cite la mise à l’échelle de la production, de la conception et de l’ingénierie, ainsi que des batteries comme leviers majeurs. Le PDG Jim Farley a parlé d’un nouveau SUV à trois rangées qu’il a appelé un « train à grande vitesse personnel, un Lightning de deuxième génération ». Ford Blue, qui abrite ses véhicules emblématiques à moteur à combustion interne (ICE), devrait atteindre de faibles marges à deux chiffres, selon la société. La majeure partie du chiffre d’affaires global et de l’EBIT de Ford provient de Blue et une partie de Ford Pro, dont la société s’attend à réaliser des marges au milieu de l’adolescence en pourcentage au cours de la même période. Plus tôt ce mois-ci, Ford a restauré notre confiance dans l’entreprise et la vision de Farley avec des revenus trimestriels et un bénéfice par action (EPS) ajustés meilleurs que prévu. Ce fut un rebond rapide après les blessures auto-infligées du quatrième trimestre de l’année dernière, au cours desquelles la société a laissé environ 2 milliards de dollars de bénéfices sur la table. Au premier trimestre, la direction a démontré sa capacité à naviguer dans ce qui est devenu un environnement macroéconomique plus délicat rempli d’incertitudes allant de la disponibilité du crédit à une éventuelle guerre des prix avec le constructeur de véhicules électriques Tesla (TSLA), qui a réduit ses prix plusieurs fois cette année. . Farley a clairement indiqué qu’il ne fixerait pas le prix des véhicules électriques de Ford uniquement pour gagner des parts de marché. Jim Cramer pense que cela se résume à cette histoire de flux de trésorerie disponible, affirmant que nous devrions découvrir que Farley – et non Wall Street – a raison lorsque Ford annonce son deuxième trimestre. Malgré le scepticisme des analystes, Jim continue de croire aux plans de Farley pour revigorer Ford dans un nouveau monde de véhicules électriques. Les actions de Ford sont à peu près stables depuis le début de l’année. F YTD mountain Performance de Ford YTD Bottom line Nous avons été ravis d’entendre les nouvelles annonces de partenariat axées sur le lithium de Ford lors de l’événement pour les investisseurs de la Journée des marchés financiers de lundi. Ces nouveaux accords, qui aideront à sécuriser le lithium auprès de grands fournisseurs, aideront Ford à réduire les coûts des batteries, à augmenter les volumes de véhicules et, en fin de compte, à atteindre une marge d’environ 8 % dans son activité de véhicules électriques d’ici la fin de 2026. La transition du constructeur automobile vers une nouvelle activité La structure – qui met l’accent sur une augmentation des véhicules électriques, tout en conservant la force de ses anciens véhicules ICE – prend progressivement forme. Ford a annoncé la structure de rapport à trois unités plus tôt cette année et a annoncé des résultats de cette façon pour la première fois au premier trimestre. Le nouveau format donne aux investisseurs un aperçu direct de l’évolution de l’activité des véhicules électriques. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long F. Voir ici pour une liste complète des actions.) Ford Mustang exposée au salon de l’auto de New York, le 6 avril 2023. Scott Mlyn | CNBC