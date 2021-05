La poussée d’inflation d’avril n’était pas aussi drastique qu’elle en avait l’air, mais le vrai test est toujours à venir

Une femme porte un masque facial tout en achetant un cadeau de fête de naissance pendant la pandémie de Covid-19, à la boutique Madison’s Niche à Huntington, New York, le 21 avril 2021. Alejandra Villa Loarca | Newsday | Getty Images

Il y a probablement moins que ce que l’on pense de la surprenante explosion de l’inflation en avril, car les marchandises affectées par une variété d’influences temporaires ont poussé les hausses de prix de base au rythme le plus rapide depuis la présidence Reagan. L’inflation globale a augmenté de 4,2% par rapport à il y a un an, tandis que les prix de base, à l’exclusion des secteurs volatils de l’alimentation et de l’énergie, ont connu leur plus forte hausse d’un mois de 0,9% depuis 1981. À l’origine de ces augmentations, il y avait des problèmes liés à la pandémie, à la fois en termes d’agressivité de la reprise actuelle et de gravité de la situation il y a un an. Des facteurs tels que la congestion de la chaîne d’approvisionnement ont ajouté aux pressions. Dans le même temps, une économie en forte reprise a poussé les prix des billets d’avion (en hausse de 10,2% en avril), des hôtels (en hausse de 8,8%) et des voitures d’occasion (en hausse de 10%). Pendant ce temps, les facteurs qui alimentent l’inflation sur de plus longues périodes, comme les coûts du logement et le prix des services, ont affiché des augmentations conformes à leur situation au fil du temps. Les coûts du logement ont globalement augmenté de 0,4% en avril, tandis que les services hors énergie ont augmenté de 0,5%.

Dans l’ensemble, le récit selon lequel l’explosion de l’inflation que tant de gens avaient prévue sera transitoire tient probablement – du moins pour le moment. «Les catégories d’inflation les plus persistantes (les services et les loyers en particulier) ont été relativement apprivoisées le mois dernier, mais les prix des biens ont bondi, tout comme le transport et les voyages», a écrit Eric Winograd, économiste principal à AllianceBernstein. « Aucun de ces mouvements ne sera vraisemblablement persistant. Avec le temps, cela signifie que le cours le plus probable des événements est toujours que l’inflation se stabilise alors que le côté offre de l’économie rattrape le côté de la demande. » Pourtant, les chiffres étaient choquants. Pour l’inflation globale, il s’agissait du gain annuel le plus rapide depuis septembre 2008, juste avant que l’économie ne s’effondre en raison de la crise financière. Et les chiffres de l’Indice des prix à la consommation sont arrivés le même jour que l’AAA a signalé que les prix de l’essence avaient éclipsé 3 $ le gallon à l’échelle nationale pour la première fois en sept ans environ. Les responsables de la Réserve fédérale ont assuré à plusieurs reprises au public que la poussée d’inflation à venir est en grande partie le résultat de facteurs temporaires et de comparaisons déformées avec la fermeture économique d’il y a un an.

Qu’est-ce qui pourrait changer

Les économistes dans l’ensemble ont été enclins à se ranger du côté de la Fed, mais les derniers chiffres de l’IPC étaient considérablement plus élevés que ce que Wall Street avait prévu et ont servi, si rien d’autre, à rappeler à quel point les choses sont imprévisibles maintenant. « La Fed continuera probablement à être dédaigneuse de la force menée par des hausses de prix transitoires, mais les données des mois à venir seront importantes pour mesurer la persistance de fortes hausses de prix », a déclaré l’économiste de Citigroup Veronica Clark dans une note. « Cependant, comme l’ont souligné jusqu’à présent les données d’avril, il existe une incertitude substantielle autour de la trajectoire de l’inflation et de toutes les données économiques dans les mois à venir. » Le marché a eu plusieurs surprises notables ces derniers temps, avec Le choc de la masse salariale non agricole de vendredi est encore plus choquant que les chiffres de l’IPC. Cela rend les chiffres des ventes au détail de ce vendredi encore plus importants, en particulier avec le tableau de l’inflation. L’inflation, comme l’a souvent souligné le président de la Fed Jerome Powell, est en grande partie un jeu d’anticipations.