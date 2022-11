La poussée d’extrême droite devrait remettre Netanyahu au pouvoir. Qui sont ses alliés extrémistes ?

Jérusalem

CNN

—



Le Premier ministre israélien le plus ancien, Benjamin Netanyahu, semble prêt à revenir au pouvoir, les résultats partiels des élections suggérant que lui et ses alliés ont remporté une nette majorité de sièges à la Knesset.

Ces alliés incluent le bloc d’extrême droite Sionisme religieux/Pouvoir juif, qui semble avoir plus que doublé le nombre de sièges qu’il détient – ​​et qui pourrait faire du prochain gouvernement le plus à droite de l’histoire d’Israël.

Les deux autres partenaires probables de la coalition de Netanyahu sont le parti ultra-orthodoxe Yahadout HaTorah et le parti religieux séfarade Shas, qui sont depuis longtemps au gouvernement. Tous deux ont traditionnellement recherché un soutien pour leurs propres communautés et ont travaillé pour garder le contrôle de l’establishment religieux d’Israël.

Mais ce serait la première fois que les dirigeants du pouvoir religieux sioniste/juif pourraient avoir le contrôle des ministères du gouvernement.

Les dirigeants du sionisme religieux/pouvoir juif tirent une grande partie de leur soutien du mouvement des colons – des juifs qui vivent principalement en Cisjordanie et croient que les juifs devraient contrôler les territoires occupés.

Les avoir à des postes de pouvoir, comme les ministères de la Défense ou de la Sécurité publique, pourrait rendre les relations israélo-palestiniennes encore pires qu’elles ne le sont actuellement.

Le journaliste Anshel Pfeffer, qui a écrit une biographie de Netanyahu, a suggéré avant le vote que l’introduction du sionisme religieux/pouvoir juif au gouvernement pourrait signifier l’expansion des colonies, qui sont considérées comme illégales en vertu du droit international.

Mais cela pourrait être leur prix pour rejoindre la coalition de Netanyahu, a-t-il dit.

“Peut-être que certaines colonies de Cisjordanie qui étaient dans le passé abandonnées par Israël, seront reconstruites, réoccupées ?” dit Pfeffer. « Et peut-être de nouvelles étapes vers une forme d’annexion en Cisjordanie ?

Les dirigeants du parti sont eux-mêmes des colons : Itamar Ben Gvir, qui a été reconnu coupable d’incitation au racisme anti-arabe et de soutien au terrorisme ; et Bezalel Smotrich, qui a dit un jour aux membres arabes du parlement israélien qu’ils étaient « ici par erreur parce que [Israel’s first prime minister David] Ben Gourion n’a pas fini le travail et t’a viré en 1948. »

C’est alors qu’Israël est devenu un État et que de nombreuses familles palestiniennes ont fui ou ont été expulsées de leurs maisons sur la terre qui est devenue Israël.

Ben Gvir a été aperçu le mois dernier en train de tirer avec une arme à feu lors d’affrontements avec des jets de pierres dans le quartier brûlant de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est, disant à la police israélienne de tirer sur les Arabes s’ils lançaient des pierres.

Il a ouvert l’année dernière un soi-disant « bureau » – en fait, une petite tente – sur une parcelle de broussailles à Sheikh Jarrah afin d’affirmer la présence juive dans le quartier de Jérusalem-Est. C’est le point chaud où les tentatives d’expulsion de familles palestiniennes par des groupes juifs qui revendiquent la propriété de la terre sont devenues des cris de ralliement et des symboles pour la cause palestinienne.

Des affrontements là-bas peu après qu’il ait monté la tente ont été parmi les déclencheurs des 11 jours de guerre entre les militants palestiniens à Gaza et les Forces de défense israéliennes l’année dernière.

Avocat de formation, Ben Gvir a plaidé les affaires des colons jusqu’à la Cour suprême d’Israël.

Son allié Bezalel Smotrich peut être tout aussi pugnace.

Il a soutenu, par exemple, que les gens ne devraient pas s’en cacher quand ils détestent quelqu’un.

“L’instinct le plus naturel, l’instinct le plus normal d’un homme normal qui aime ceux qui l’aiment et déteste ceux qui le haïssent, est de ne pas tendre l’autre joue”, a-t-il déclaré pour défendre un projet de loi qu’il a coparrainé pour refuser l’entrée à Israël aux partisans du boycott israélien.

Lorsque Smotrich parle d’hommes aimant des hommes qui les aiment, il ne l’entend pas dans un sens sexuel.

Smotrich s’est décrit comme un “homophobe fier” et, en tant que jeune homme, a aidé à organiser un événement anti-Pride Parade appelé Beast Parade, comparant l’homosexualité à la bestialité.

Il a ensuite déclaré au journal israélien Haaretz par l’intermédiaire d’un porte-parole qu’il regrettait d’avoir fait cela.

Mais pas plus tard qu’en septembre, il a déclaré que les personnes LGBTQ ne méritaient pas plus de “reconnaissance” que les personnes qui enfreignaient le code de la route.

« Je veux brûler un feu rouge et je veux être reconnu », a-t-il plaisanté dans un talk-show israélien, a rapporté Haaretz.

Smotrich propose des changements drastiques au système juridique et au code d’Israël, y compris l’abandon de la capacité de l’État à accuser un fonctionnaire de fraude et d’abus de confiance.

Netanyahu fait face à cette accusation dans un procès pour corruption en cours

Interrogé sur la proposition de Smotrich par Fareed Zakaria de CNN, Netanyahu a hésité et a déclaré : « Je ne ferais rien qui m’affecte. Je pense que mon procès se déroule tel quel.

Les projections actuelles montrent que le parti Likud de Netanyahu sera le plus important de la coalition probable, probablement aux commandes d’environ 32 sièges, et l’homme que les Israéliens appellent « Bibi » dit que cela signifie qu’il sera aux commandes.

Il a dit à Zakaria le mois dernier que, même s’il s’associait à des partis extrémistes, ils ne définiraient pas de politique.

« J’ai eu de tels partenaires dans le passé, et ils n’ont pas changé un iota de mes politiques. Je décide de la politique avec mon parti, qui est de loin le plus grand parti du pays. Et nous sommes un parti de centre-droit et un parti responsable, mais nous n’allons pas adopter des normes pour le gouvernement avec lesquelles nous ne sommes pas d’accord », a déclaré Netanyahu.

Netanyahu n’est pas encore revenu au bureau du Premier ministre, même si les signes semblent très bons pour lui.

Les votes sont toujours comptés et le résultat ne sera pas définitif tant que chacun n’aura pas été compté. À ce moment-là, les responsables électoraux pourront attribuer des sièges à chaque parti qui a obtenu plus de 3,25 % du vote national.

Ensuite, le président Isaac Herzog confiera le mandat de former un gouvernement à l’homme politique qui, selon lui, est le plus susceptible de former une coalition.

Ce processus a été tortueux lors des quatre élections depuis avril 2019 qui ont précédé celle-ci. Mais si les dernières projections sont correctes, Netanyahu devrait avoir une voie claire vers un gouvernement majoritaire – et le pouvoir de faire basculer Israël de manière significative vers la droite.