La poussée de VRS se propage dans le comté de DeKalb au milieu d’une pénurie de soins intensifs pédiatriques à l’échelle de l’État – Shaw Local

DeKALB – La propagation du virus respiratoire syncytial est en augmentation dans le comté de DeKalb.

À tel point que cela a incité les parents inquiets et leurs enfants à se présenter en masse aux urgences des hôpitaux et aux cabinets de pédiatrie pour obtenir des soins.

La flambée met en évidence ce que les experts locaux ont déclaré être un domaine de vulnérabilité pour les unités de soins intensifs pédiatriques de l’État, car la pénurie de lits disponibles est compliquée par des problèmes de personnel.

Mayuri Morker, pédiatre du Northwestern Medicine Regional Medical Group à Sycamore, a déclaré qu’elle avait récemment fait transporter des patients pédiatriques par avion vers des hôpitaux hors de l’État aussi loin que Green Bay et Marshfield, Wisconsin, et dans l’Iowa.

“Nous ne voyons pas cela s’améliorer de si tôt”, a déclaré Morker. “Notre objectif est d’empêcher autant que possible les enfants de devenir aussi mauvais, car il y aura une pénurie de lits pédiatriques pendant toute la saison hivernale.”

Le pédiatre Dr Blair Wright (à droite) s’entretient avec Alexis Wooden, assistant médical, le vendredi 4 novembre 2022, à l’hôpital Northwestern Medicine Valley West à Sandwich. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Jeremy Sliver, directeur médical du service des urgences de l’hôpital Northwestern Medicine Kishwaukee, a déclaré que le nombre de patients pédiatriques atteints du VRS avait environ doublé au cours de l’année écoulée.

“Pour le mois d’octobre, nous avons probablement transféré un patient par jour, en moyenne, pour une maladie respiratoire”, a déclaré Silver. “Beaucoup d’entre eux auraient été positifs pour le VRS.”

Le VRS est généralement considéré comme un virus respiratoire provoquant des symptômes bénins de type rhume et est connu pour provoquer une bronchite et une pneumonie chez les enfants de moins de 1 an, selon les Centers for Disease Control and Prevention. En règle générale, le virus dure une semaine ou deux.

Morker a déclaré qu’il est plus préjudiciable aux bébés qu’aux enfants plus âgés, car ils le considèrent plus probablement comme un rhume.

Bien qu’il n’existe aucune mesure préventive contre le VRS dans la plupart des cas, les experts encouragent les patients pédiatriques et leurs familles à envisager de se faire vacciner contre la grippe et le COVID-19.

Blair Wright, pédiatre du Northwestern Medicine Regional Medical Group à Sandwich, a déclaré qu’elle remarquait de plus en plus de patients pédiatriques atteints du VRS.

“Je pense que c’est un retour à la normale avec des gens qui ne se masquent pas aussi souvent”, a déclaré Wright. «Les gens sont en milieu de garderie, en milieu scolaire avec… moins de précautions. Nous sommes juste exposés à des choses comme avant.

Les experts conseillent aux parents qui soupçonnent que leur enfant a contracté le VRS de pratiquer une bonne hygiène des mains, d’essuyer les surfaces et d’éviter les expositions.

Morker a déclaré que le VRS se propage dans la communauté plus tôt que les experts ne l’avaient trouvé dans le passé avec la saison de la grippe.

“Normalement, le VRS est notre virus hivernal”, a déclaré Morker. « C’est ce que nous voyons se produire depuis deux mois maintenant depuis presque août. Depuis la rentrée scolaire, nous avons constaté une recrudescence de tous les processus viraux et le VRS en fait partie.

Le pédiatre Dr Blair Wright met en place une salle d’examen pour une visite de patient le vendredi 4 novembre 2022 à l’hôpital Northwestern Medicine Valley West à Sandwich. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Morker attribue le début précoce de la saison de la grippe à l’assouplissement des restrictions imposées par le gouvernement à l’époque de la pandémie.

“Les enfants n’étaient pas à l’école pendant un certain temps”, a déclaré Morker. «Nous avions des mandats de masque et de distanciation. L’année dernière, nous n’avons eu aucun cas de grippe et très, très peu de VRS. Mais cette année, tout est rentré dans l’ordre. Nous avons assoupli les précautions. Les enfants n’étaient pas habitués à combattre ces virus qui ne font que circuler dans la communauté à un rythme beaucoup plus rapide.

Wright a déclaré qu’il existe deux types d’infections à surveiller: les voies respiratoires supérieures et les voies respiratoires inférieures.

Les infections des voies respiratoires supérieures peuvent consister en une fièvre, une congestion ou des reniflements.

Wright a déclaré que les gens sont invités à utiliser une solution saline, à se moucher et à boire souvent s’ils ont besoin d’un traitement dans ce cas.

Une infection des voies respiratoires inférieures peut inclure des symptômes tels qu’une respiration sifflante, des bruits de respiration grossiers, une respiration de travail ou des tiraillements entre les côtes lorsqu’ils respirent.

Wright a déclaré que ce sont les patients pédiatriques à surveiller de près s’ils contractent le VRS.

“Ces enfants sont ceux dont nous entendons parler et qui sont hospitalisés”, a déclaré Wright. « Cela peut devenir un peu plus dangereux. Parfois, nous devons traiter cela avec de l’oxygène.

Silver a reconnu que les inquiétudes concernant une tripledémie sont à la hausse localement comme à l’échelle nationale.

Une tripledémie est définie par les experts comme une urgence de santé publique née de la collision entre la grippe, le COVID-19 et le VRS et comment elle peut mettre à rude épreuve le système de santé.

Silver a déclaré que la préoccupation était simplement le nombre de travailleurs de la santé disponibles pour prendre soin de la population.

“Comme vous pouvez l’imaginer, nous avons des patients qui tombent malades avec le COVID, qui tombent malades avec la grippe, qui tombent malades avec le VRS, ces personnes ont alors besoin de ressources qui seraient autrement disponibles pour les personnes souffrant de crises cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux et d’autres maladies médicales graves”, a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé comment les gens peuvent se protéger de la menace posée par une triple épidémie, Silver a déclaré que la réponse était plus facile à cerner que certains ne le pensent.

“Nous pouvons certainement atténuer cela en tant que société en nous faisant vacciner, en portant des masques, en nous lavant les mains et en venant absolument aux urgences si vous sentez que vous avez besoin d’être vu”, a-t-il déclaré.