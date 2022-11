La poussée de syndicalisation chez Starbucks canadien prend de l’ampleur mais se heurte à des obstacles similaires aux efforts américains

La syndicalisation parmi les employés canadiens de Starbucks commence à gagner du terrain, selon les organisateurs, mais tout comme leurs homologues américains, les travailleurs sont confrontés à des obstacles et à des activités antisyndicales présumées de la part du géant du café.

Plus d’un an avant le début de la récente vague de syndicalisation de Starbucks aux États-Unis, un magasin de Victoria s’est syndiqué avec United Steelworkers en août 2020 – et les travailleurs de tout le pays en ont pris note.

Maintenant, il y a six emplacements syndiqués à travers la Colombie-Britannique et l’Alberta, et les organisateurs disent qu’il y en a d’autres en préparation.

“Je pense que la pandémie a amené les gens à voir leur vie, leur travail, leur communauté d’une manière un peu différente”, a déclaré Scott Lunny, directeur de l’USW pour l’Ouest canadien.

Depuis la fin de l’année dernière, plus de 250 magasins au sud de la frontière ont voté pour se syndiquer, selon le National Labor Relations Board des États-Unis.

Mais un vote d’accréditation réussi n’est qu’une étape vers la syndicalisation; les travailleurs ne commencent pas à payer leurs cotisations tant qu’un contrat n’a pas été négocié. Et bien que des pourparlers contractuels avec certains magasins américains aient commencé, aucun accord n’a été conclu, a rapporté l’Associated Press.

Jeudi dernier, les travailleurs de plus d’une centaine de magasins américains se sont mis en grève toute la journée pour protester contre les conditions de travail.

Cela fait du magasin de Victoria le seul emplacement en Amérique du Nord à avoir conclu une convention collective avec l’entreprise.

Dans certains cas, les magasins situés dans la même zone géographique pourraient s’organiser en grappes en une seule unité de négociation, a déclaré Lunny. C’est ce qui s’est passé pour deux magasins à Surrey et à Langley, en Colombie-Britannique, qui ont réussi à être certifiés comme une seule unité de négociation. À Lethbridge, en Alberta, cinq magasins ont tenu un vote d’accréditation infructueux.

Des manifestants manifestent devant un magasin Starbucks fermé à Seattle cet été. Des centaines de sites de la chaîne de café aux États-Unis ont fait face à des campagnes syndicales ces derniers mois. (David Ryder/Bloomberg)

Lunny a déclaré que les travailleurs des services se sont largement intéressés à la syndicalisation au cours de la pandémie et en particulier ces derniers mois dans un contexte d’inflation plus élevée.

En décidant de se syndiquer, les travailleurs de Victoria voulaient plus de soutien concernant le harcèlement des clients et une communication plus claire sur les pratiques de COVID-19, a déclaré Sarah Broad, chef de quart et représentante syndicale.

Broad a déclaré avoir remarqué une grande différence depuis la ratification du contrat, avec des améliorations “décuplées” en matière de santé et de sécurité. Les travailleurs ont également obtenu des augmentations de salaire.

Mais tout n’a pas été sans heurts. Plus tôt cette année, Starbucks a déclaré qu’il accorderait aux travailleurs de tout le Canada et d’autres juridictions des augmentations et d’autres améliorations. Cependant, Broad a déclaré qu’une lettre avait été affichée dans l’arrière-boutique du magasin de Victoria expliquant qu’ils n’obtiendraient pas l’augmentation en raison de la convention collective.

La porte-parole de Starbucks, Carly Suppa, a déclaré dans un e-mail que c’était parce que le contrat du magasin de Victoria comprenait des augmentations de salaire annuelles.

L’USW a déposé une plainte du travail au nom du magasin de Victoria. Il s’agit de l’une des nombreuses plaintes du travail déposées par le syndicat au nom des magasins Starbucks, a déclaré Lunny, dont l’une – accusant l’entreprise d’avoir sanctionné un organisateur syndical à Lethbridge – est toujours active.

Les travailleurs de Starbucks à un emplacement à Buffalo réagissent alors que le décompte des voix est annoncé lors du vote de l’emplacement pour se syndiquer. (Joshua Bessex/Associated Press)

Aux États-Unis, les travailleurs ont également été confrontés à des activités antisyndicales présumées, la commission des relations de travail demandant à un tribunal fédéral d’intervenir dans les cas où Starbucks a licencié des organisateurs syndicaux.

Suppa a déclaré que Starbucks n’avait jamais sanctionné un employé pour avoir participé à des activités syndicales légales aux États-Unis ou au Canada.

L’augmentation annoncée en mai a également été mise en œuvre aux États-Unis, à l’exception de ceux qui ont voté pour se syndiquer ou ont demandé la tenue d’élections syndicales, a rapporté l’Associated Press en mai.

Dans une déclaration publiée sur one.starbucks.com, un site Web de Starbucks lancé en février, la société a déclaré que le droit du travail américain restreignait les améliorations qu’elle pouvait apporter aux salaires et aux avantages sociaux pendant le processus de syndicalisation et lorsqu’un magasin s’était syndiqué, mais a déclaré que les améliorations récentes seront probablement négociés à la table de négociation.

REGARDER | Les travailleurs américains de Starbucks votent pour se syndiquer : Les efforts de syndicalisation arrivent chez Starbucks, les travailleurs des services alimentaires Starbucks est la dernière grande entreprise de services alimentaires à avoir récemment vu des efforts de syndicalisation s’étendre à travers le Canada.

David J. Doorey, professeur de droit du travail à l’Université York, a déclaré que bien que la position de Starbucks ait une base légale en vertu du droit du travail américain, il est également possible que la commission du travail considère les actions de l’entreprise comme des représailles illégales pour la syndicalisation.

Lunny, de l’USW, a déclaré qu’il pensait que Starbucks avait toujours la capacité de payer des salaires plus élevés et d’investir davantage dans la santé et la sécurité, mais “ils ne l’ont vraiment pas fait jusqu’à ce qu’il y ait eu une menace de syndicalisation”.

“Je pense que (les augmentations visent) à empêcher la syndicalisation.”

Suppa a déclaré que l’entreprise continuait d’investir dans les salaires, les avantages sociaux, les politiques, la sécurité et la formation, et a déclaré que Starbucks pensait pouvoir faire plus pour ses employés en travaillant côte à côte plutôt qu’à une table de négociation.

Sur la version canadienne de son site Web d’information, lancé en juillet, l’entreprise exhorte les travailleurs à faire des recherches avant de signer une carte syndicale et affirme que s’ils sont accrédités, les travailleurs ne pourront plus faire part directement de leurs préoccupations à l’entreprise.

Les travailleurs de Starbucks du centre du Canada s’intéressent également à la syndicalisation, mais le taux de roulement élevé a été un obstacle au succès des campagnes, a déclaré Darlene Jalbert, coordonnatrice de la syndicalisation pour l’Ontario et le Canada atlantique.

Il est plus facile de certifier en Colombie-Britannique et dans certaines autres juridictions, a déclaré l’économiste et expert du travail Jim Stanford, car ils ont une certification « en une étape » où une certaine majorité de signatures compte comme certification.

En Alberta et en Ontario, les signatures ne sont qu’une première étape – le vote de certification peut avoir lieu des jours, des semaines ou même des mois plus tard, a-t-il déclaré.

Le secteur est notoirement difficile à syndiquer

Starbucks est un mélange d’emplacements gérés par l’entreprise et d’emplacements sous licence, comme ceux des épiceries. Il y a près de 1 000 emplacements d’entreprise au Canada et près de 500 emplacements agréés, où l’employeur n’est pas Starbucks mais la société de licence.

Stanford a déclaré que l’hôtellerie est difficile à syndiquer – et à maintenir syndiquée – en partie à cause du chiffre d’affaires, mais aussi à cause de la nature souvent fragmentée d’entreprises comme Starbucks, y compris le mélange de magasins d’entreprise et de magasins sous licence.

Même si le magasin de Victoria était le seul syndiqué au Canada lorsqu’il a été certifié, il y avait une poignée d’emplacements Starbucks syndiqués dans le passé.

Stanford a déclaré que bien que les employés de Starbucks reçoivent beaucoup d’attention pour leurs efforts, les travailleurs de tous les secteurs se tournent vers les syndicats à la suite de la pandémie.

Broad a dit qu’elle pense que le mouvement aux États-Unis contribue à alimenter l’intérêt pour le Canada.

“J’espère vraiment le voir se répandre dans toutes les provinces. Et juste pour que ce soit plus une norme.”