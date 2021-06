L’ambassade de Pékin aux États-Unis a fustigé les nouvelles tentatives de blâmer la Chine pour la pandémie de Covid-19, la comparant à la façon dont l’administration de George W. Bush a fait de fausses déclarations sur les armes de destruction massive de Saddam Hussein.

L’origine de Covid-19 est un sujet d’enquête scientifique qui ne doit pas être politisé, a tweeté le porte-parole de l’ambassade Liu Pengyu, ajoutant : « La campagne pour politiser l’étude des origines et salir la Chine n’est pas différente des mensonges selon lesquels l’Irak possédait des armes de destruction massive (ADM) il y a 12 ans.

La campagne pour politiser l’étude des origines et salir la Chine n’est pas différente des mensonges selon lesquels l’Irak possédait des armes de destruction massive (ADM) il y a 12 ans. – Liu Pengyu (@SpoxCHNinUS) 7 juin 2021

Le diplomate faisait apparemment référence à la «théorie des fuites de laboratoire», une hypothèse selon laquelle l’agent pathogène responsable de Covid-19 n’est pas apparu naturellement mais était plutôt le produit d’expériences de gain de fonction dans un laboratoire de virus à Wuhan, en Chine. Le virus a réussi à s’échapper du laboratoire, déclenchant la pandémie dévastatrice, pensent les partisans de la théorie.

Cette hypothèse d'origine a été privilégiée par l'ancien président américain Donald Trump et son administration. La presse américaine hostile à Trump l'a traité à l'époque comme une théorie du complot, tandis que les censeurs de la Silicon Valley ont travaillé pour l'éradiquer des médias sociaux basés aux États-Unis, la qualifiant de désinformation sur Covid-19.





Les deux, cependant, ont fait volte-face après que l’administration Biden a accordé du crédit aux affirmations en ordonnant à la communauté du renseignement américaine fin mai de produire un rapport sur la question. Les organes de presse occidentaux ont publié pièce après pièce expliquant comment la théorie semble réellement crédible. L’ensemble des preuves circonstancielles en faveur de l’allégation de fuite de laboratoire reste pour l’essentiel inchangé depuis l’ère Trump, bien que parfois des pièces de puzzle non concluantes supplémentaires soient ajoutées.

Dimanche dernier, le Wall Street Journal a publié un article affirmant que le génome du virus SARS-CoV-2 porte des marqueurs clairs d’épissage – ce qui signifie qu’il a été produit dans un laboratoire – qui, pour une raison quelconque, n’avait pas été considéré comme une arme fumante auparavant.

« Les partisans de l’origine zoonotique doivent expliquer pourquoi le nouveau coronavirus, lorsqu’il a muté ou s’est recombiné, a choisi sa combinaison la moins préférée [of genes]. Pourquoi a-t-il reproduit le choix qu’auraient fait les chercheurs en gain de fonction du laboratoire ? » selon l’article d’opinion rédigé par le médecin Steven Quay et le professeur de physique Richard Muller.

Oui, cela aurait pu se produire au hasard, par mutations. Mais croyez-vous cela?

L’affirmation selon laquelle Saddam Hussein possédait un programme avancé d’ADM clandestin et constituait une menace imminente pour l’Europe a été utilisée par l’administration Bush pour justifier l’invasion de l’Irak en 2003. Les accusations, qui se sont ensuite révélées fausses, ont été approuvées sans critique et avec enthousiasme par l’establishment médiatique américain. Il est maintenant largement considéré comme un échec déterminant de l’institution qui est censée contrôler les politiciens en cherchant la vérité.





Beaucoup de gens ont appelé le traitement de la théorie des fuites de laboratoire le « moment des ADM irakiennes » de cette génération, bien que tous ne le voient pas comme Pékin le fait. Certains pensent que l’échec a été de rejeter la demande en premier lieu simplement parce que les journalistes détestaient tellement le président Trump et tout ce qu’il a fait ou dit.

Le fait que la recherche sur le gain de fonction menée à l’Institut de virologie de Wuhan a été financée par l’argent des contribuables américains ajoute à la complexité de la situation. Une partie provenait de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), qui est dirigé par Anthony Fauci, le principal conseiller épidémique des administrations Trump et Biden.





Ce type de recherche, qui vise à produire des souches dangereuses d’infections en laboratoire et à trouver des moyens de les contrer avant qu’elles ne puissent émerger naturellement, a été menée dans plusieurs pays. Certains experts le considèrent comme très dangereux en raison du potentiel de libération accidentelle ou même de bioterrorisme. Fauci a été élevé au statut de héros national aux États-Unis par les mêmes médias qui ont travaillé dur pour enterrer la théorie des fuites de laboratoire.

L’origine de Covid-19 a été étudiée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a déclaré que la théorie des fuites de laboratoire n’était pas étayée par beaucoup de preuves et que l’évolution naturelle était plus plausible. Les partisans de la théorie pensent que la Chine a entravé l’enquête et fait pression sur les enquêteurs de l’OMS pour qu’ils produisent un rapport disculpatoire.





