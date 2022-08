La poussée de jeux vidéo de Netflix voit peu d’abonnés jouer avec

De l’entreprise catalogue actuel de 24 applications de jeu couvre une variété de genres et d’émissions Netflix, tels que “Stranger Things : 1984”. Plusieurs sont inspirés de jeux de cartes populaires, tels que “Mahjong Solitaire” et “Exploding Kittens”.

Dans un lettre aux actionnaires l’année dernière Netflix a nommé Epic Games et TikTok parmi ses plus grands rivaux pour le temps des gens.

Netflix a été méfiant quant à la façon dont il envisage de faire du jeu vidéo un élément central de la stratégie de l’entreprise, plutôt qu’un simple passe-temps secondaire.

“Nous gardons toujours intentionnellement les choses un peu silencieuses parce que nous apprenons et expérimentons toujours et essayons de comprendre ce que les choses vont réellement résonner avec nos membres, à quels jeux les gens veulent jouer”, Leanne Loombe, responsable de Netflix. jeux externes, dit lors d’un panel au Tribeca Film Festival en juin.

Netflix a laissé entendre plus tôt cette année qu’il accorderait une licence de propriété intellectuelle populaire pour ses nouveaux ajouts de jeux.

“Nous sommes ouverts aux licences, à l’accès à la propriété intellectuelle de gros jeux que les gens reconnaîtront”, Peters dit en janvier. “Et je pense que vous verrez une partie de cela se produire au cours de l’année à venir.”

Netflix a fait appel à des développeurs externes pour son catalogue actuel, mais a acquis trois développeurs de jeux vidéo au cours de la dernière année.

Tout cela s’ajoute à des investissements croissants. Netflix n’a pas révélé combien il dépense pour développer son segment de jeux vidéo, mais les efforts sont à forte intensité de capital. L’acquisition par Netflix du développeur finlandais Next Games a coûté environ 72 millions de dollars au streamer.

L’analyste de Forrester, Mike Proulx, a noté que Netflix investit lentement dans le jeu et que cela semble toujours être ce qu’il considérerait “plus comme un test et une expérience à ce stade”. Il a noté que la plupart des gens n’associent pas Netflix aux jeux.

Jusqu’à présent, les chiffres de téléchargement des jeux Netflix sont bien en deçà des principaux jeux mobiles – Subway Surfers, Roblox et Among Us, pour quelques-uns. – qui comptent chacun plus de 100 millions de téléchargements, selon Apptopia. Pourtant, les téléchargements ont lentement augmenté depuis mai, après une tendance à la baisse qui a commencé en décembre.

“Nous devons faire plaisir à nos membres en ayant les meilleurs de la catégorie”, a déclaré le co-PDG et co-fondateur de Netflix, Reed Hastings, en janvier. “Nous devons être différents dans ce domaine. Il ne sert à rien d’être simplement dedans.”