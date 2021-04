(Archana Thiyagarajan / AFP / Getty Images) La pandémie de coronavirus a fait plus de 3 millions de morts dans le monde. Les cas augmentent rapidement. En Inde, cette vague n’est pas une vague, mais un mur. Le pic est si raide que l’augmentation semble presque verticale – infectant des familles entières et écrasant des hôpitaux. Les décès par jour atteignent des niveaux records et grimpent. Dans certaines villes, les crématoriums font fonctionner leurs fours 24 heures sur 24. À Delhi, la ville la plus touchée de l’Inde, le système de santé a «atteint sa limite» et pourrait s’effondrer si aucune mesure n’est prise, a déclaré Arvind Kejriwal, un haut responsable. Lundi, la ville a annoncé un verrouillage de six jours pour endiguer les infections galopantes. Pourtant, dans d’autres régions du pays, les rassemblements religieux et les rassemblements électoraux se sont poursuivis.

NEW DELHI – Plus d’un an après le début de la pandémie, les infections dans le monde ont dépassé leur pic précédent. Le nombre moyen de cas de coronavirus signalés chaque jour est désormais plus élevé qu’il ne l’a jamais été.

«Les cas et les décès continuent d’augmenter à des taux inquiétants», a déclaré vendredi le chef de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Une raison majeure de l’augmentation: la férocité de la deuxième vague de l’Inde. Le pays représente environ un cas sur trois de tous les nouveaux cas.

Ce n’était pas censé se passer comme ça. Plus tôt cette année, l’Inde semblait avoir survécu à la pandémie. Le nombre de cas quotidiens est tombé en dessous de 10 000 et le gouvernement a lancé une campagne de vaccination alimentée par des vaccins fabriqués localement.

Mais les experts disent que les changements de comportement et l’influence de nouvelles variantes se sont combinés pour produire un raz-de-marée de nouveaux cas.

L’Inde ajoute plus de 250 000 nouvelles infections par jour – et si les tendances actuelles se poursuivent, ce chiffre pourrait grimper à 500 000 d’ici un mois, a déclaré Bhramar Mukherjee, biostatisticien à l’Université du Michigan.

Alors que les infections augmentent dans tout le pays, certains endroits sont les plus touchés par la flambée. Six États et Delhi, la capitale du pays, représentent environ les deux tiers des nouveaux cas quotidiens. Le Maharashtra, qui abrite le centre financier indien, Mumbai, représente environ un quart du total du pays.

(Anindito Mukherjee / Getty Images) (Anindito Mukherjee / Getty Images) À Delhi, de nombreux hôpitaux avaient réduit leurs salles de coronavirus – croyant que le pire était passé – lorsque la deuxième vague a frappé. Le 9 avril, la ville a ajouté 8 500 cas, un record dans la pandémie. Quatre jours plus tard, il était de 13 500 personnes. Quatre jours plus tard, le nombre est passé à plus de 24 000. Le nombre croissant de cas a submergé les hôpitaux. La ville fait face à une grave pénurie d’oxygène et presque tous ses lits de soins intensifs sont pleins, a déclaré Kejriwal lundi.

Mohammad Shahzad, un comptable de 40 ans, était l’un des nombreux à rechercher désespérément des soins. Il a développé une fièvre et s’est essoufflé l’après-midi du 15 avril. Sa femme, Shazia, l’a emmené à l’hôpital le plus proche. Il était plein, mais les membres du personnel ont vérifié son niveau d’oxygène: 62, dangereusement bas.

Pendant trois heures, ils sont allés d’hôpital en hôpital pour essayer de le faire admettre, sans succès. Elle l’a ramené à la maison. À 3 h 30, alors que Shahzad avait du mal à respirer, elle a appelé une ambulance. Lorsque le chauffeur est arrivé, il a demandé si Shahzad avait vraiment besoin d’oxygène – sinon il le garderait pour les patients les plus graves.

La scène à l’hôpital était «déchirante», a déclaré Shazia: une file d’ambulances, des gens pleurant et implorant, un homme respirant à peine. Shahzad a finalement trouvé un lit. Maintenant, Shazia et ses deux enfants, 8 et 6 ans, ont également développé des symptômes de covid-19.

(Divyakant Solanki / EPA-EFE / REX / Shutterstock) Les rues sont calmes dans le Maharashtra, où les autorités ont dit aux gens de rester à l’intérieur et ont fermé les entreprises non essentielles jusqu’à la fin du mois. Le silence est trompeur. L’oxygène est si rare que les pétroliers le transportent depuis d’autres États. Les patients ont encore du mal à trouver des lits d’hôpital disponibles.

Du petit matin jusqu’à tard dans la nuit, le téléphone de Prafulla Gudadhe ne cesse de sonner. Chaque appel est d’un électeur et chaque appel est le même: peut-il aider à aménager un lit d’hôpital pour un être cher?

Gudadhe est un fonctionnaire municipal de Nagpur, une ville de l’intérieur du Maharashtra. «Nous leur disons que nous allons essayer, mais il n’y a pas de lits», a-t-il dit. Une dizaine de personnes dans son service sont décédées chez elles ces derniers jours après avoir été incapables d’être admises à l’hôpital, a déclaré Gudadhe, la voix lasse. «Je suis impuissant.»

Dans l’État occidental du Gujarat, la deuxième vague a envahi les hôpitaux et les crématoriums. À l’extérieur du principal hôpital covid-19 de la ville d’Ahmedabad, des ambulances transportant des patients malades ont attendu pendant des heures. Chaque jour, les journaux diffusent des articles sur le décalage apparent entre les chiffres officiels et le nombre réel de morts.

Kamlesh Sailor sait à quel point c’est mauvais. Pire que la vague précédente de la pandémie, comme rien qu’il n’ait jamais vu.

Sailor est le président d’un crématorium trust de la ville de Surat. La semaine dernière, les tuyaux en acier de deux des six cheminées de l’installation ont fondu à cause d’une utilisation constante. Là où l’établissement recevait une vingtaine de corps par jour, a-t-il dit, il en reçoit maintenant 100.

«Nous essayons de contrôler nos émotions», dit-il. «Mais c’est insupportable.»

Le corps d’une victime du covid-19 est prêt pour les derniers rites dans un crématorium de Delhi. (Anindito Mukherjee / Getty Images)

Taniya Dutta a contribué à ce rapport.