La poussée de covid en Chine pourrait faire au moins 1 million de morts

Une épidémie de covid-19 à propagation rapide en Chine a amené les chercheurs à prédire une augmentation des décès liés au virus l’année prochaine, avec plusieurs analyses prévoir plus d’un million de morts dans un pays qui jusqu’à présent a largement maîtrisé le coronavirus. Plus tôt ce mois-ci, la Chine a considérablement assoupli ses politiques strictes de « zéro covid » à la suite d’une vague de manifestations dans les villes où les habitants en avaient assez des années de confinements stricts, de tests de masse et de quarantaines centralisées. Les manifestations ont marqué la plus importante manifestation de dissidence publique en Chine depuis des années.

Mais bon nombre des 1,4 milliard d’habitants de la Chine restent vulnérables au virus en raison d’une exposition limitée, de faibles taux de vaccination et mauvais investissement dans les soins d’urgence. Et maintenant, les salons funéraires et les crématoriums de Pékin, la capitale, ont du mal à répondre à la demande, Reuters signalé.

Vendredi, l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), un institut de recherche en santé mondiale de l’Université de Washington à Seattle, projeté que le nombre de morts du Covid-19 en Chine atteindrait plus de 322 000 d’ici avril. Une analyse du rapport de Reuters a révélé que la Chine pourrait voir plus d’un million de décès par coronavirus en 2023, contre un bilan officiel de seulement 5 235.

Cela mettrait le nombre de morts en Chine à égalité avec les États-Unis, où 1,1 million de personnes sont mortes du covid-19 depuis le début de la pandémie.

“Quelle que soit la façon dont nous envisageons les choses, il est très probable que les prochains mois seront assez difficiles pour la Chine”, a déclaré le directeur de l’IHME, Christopher Murray, dans un communiqué. déclaration vidéo plus tôt ce mois-ci. « Les populations les plus à risque dans le monde sont celles qui ont évité beaucoup de transmission et qui ont des lacunes en matière de vaccination. Et c’est exactement le cas pour la Chine.

Le virus est apparu pour la première fois dans la ville chinoise de Wuhan en décembre 2019 – et s’est rapidement propagé dans le monde entier. Mais après cette épidémie initiale, les autorités chinoises se sont lancées dans une stratégie intransigeante pour empêcher la transmission, en fermant les frontières du pays, en isolant les patients et leurs contacts et, dans certains cas, en fermant des villes entières pour empêcher le virus de circuler.

Au fur et à mesure que de nouvelles variantes plus infectieuses sont apparues – y compris omicron et ses ramifications – la stratégie est devenue moins efficace, disent les experts, tout en provoquant la colère des résidents qui ont vu le reste du monde s’ouvrir.

Le virus se propageait déjà “intensément” en Chine avant que les autorités n’assouplissent les restrictions le 7 décembre, a déclaré l’Organisation mondiale de la santé la semaine dernière.

“Il y a un récit en ce moment selon lequel la Chine a levé les restrictions et tout d’un coup la maladie est hors de contrôle”, a déclaré le directeur des urgences de l’OMS, Mike Ryan. m’a dit lors d’une conférence de presse mercredi. « La maladie se propageait de manière intensive parce que je crois que les mesures de contrôle en elles-mêmes n’arrêtaient pas la maladie. Et je crois que la Chine a décidé stratégiquement que ce n’était plus la meilleure option.

Pourtant, un séparé étudier publié la semaine dernière par des chercheurs de Hong Kong a prédit que 684 personnes par million mourraient si la Chine rouvrait sans une campagne de rappel de vaccination de masse et d’autres mesures. Selon un Analyse des nouvelles de Bloombergcela représenterait environ 964 000 décès au cours de la réouverture.

Le taux officiel de vaccination contre le coronavirus en Chine est de 90 %, ce qui comprend deux doses de ses vaccins produits localement. Mais ces vaccins, qui utilisent une technologie plus ancienne, ont des taux d’efficacité inférieurs à ceux des vaccins à ARN messager et offrent une protection plus faible contre les nouvelles variantes, selon les experts. Un autre problème en Chine est la réticence à la vaccination, en particulier chez les personnes âgées. Seulement 40 % des Chinois de plus de 80 ans ont reçu une injection de rappel.

“L’immunité induite par le vaccin en Chine a diminué au fil du temps et avec une faible prise de rappel et aucune infection naturelle, la population est plus sensible aux maladies graves”. dit Airfinityune société d’analyse de la santé basée à Londres.

Les propres modèles d’Airfinity, publiés fin novembre, prévoyaient entre 1,3 million et 2,1 millions de décès en Chine si le gouvernement mettait brusquement fin à sa politique zéro covid.

Autre estimations ont été encore plus sombres. Toujours en novembre, des épidémiologistes dirigés par Zhou Jiatong, le chef du Centre de contrôle des maladies de la région chinoise du Guangxi, ont estimé que plus de 2 millions de personnes pourraient mourir si le pays subissait une poussée de covid-19 similaire à celle qui a frappé Hong Kong en le printemps.

Parce que la Chine a cessé de publier des cas asymptomatiques – et a semblé resserrer sa définition d’un décès par covid – plus tôt ce mois-ci, l’IHME et d’autres ont utilisé L’épidémie d’omicron à Hong Kong pour informer leurs modèles. La variante a déchiré la région densément peuplée, et en trois mois, la population de seulement 7,4 millions d’habitants a vu plus d’un million de nouveaux cas de coronavirus et quelque 7 000 décès.

Maintenant, la gravité de la flambée des coronavirus en Chine est signalée en grande partie de manière anecdotique, avec des histoires de rues désertes, tendues hôpitaux et pompes funèbreset les pharmacies vidées de médicaments contre la fièvre et de remèdes traditionnels.

Murray, le directeur de l’IHME, a déclaré que la Chine avait plusieurs options. Cela pourrait ralentir la transition loin du zéro covid pour éviter de submerger les hôpitaux. Il pourrait également changer de cap et essayer d’inoculer aux résidents des vaccins à ARNm ou d’augmenter l’accès aux médicaments antiviraux tels que Paxlovid.

La semaine dernière, Pfizer a signé un accord avec la société d’État China Meheco Group Co. pour importer et distribuer Paxlovid sur le continent, Bloomberg News a rapporté.

Les chercheurs basés à Hong Kong ont également écrit qu’attendre un mois pour rouvrir et utiliser ce temps pour augmenter la couverture des rappels et des antiviraux pourrait réduire les décès cumulés en Chine de 26%.