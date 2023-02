La poussée de COVID en Chine n’a produit aucune nouvelle variante, selon une analyse | Nouvelles du monde

Selon une nouvelle analyse, aucune nouvelle variante du COVID n’est apparue lors de la récente flambée de cas en Chine.

Le pays a mis fin à sa politique stricte de zéro COVID en décembre après de rares manifestations ont menacé l’autorité du régime, entraînant une grande épidémie et près de 60 000 décès confirmés en un peu plus d’un mois.

Un grand nombre d’infections s’est précédemment avéré être un terreau dangereux pour l’émergence de nouvelles variantes, de Province de Gauteng en Afrique du Sud pour Kent au Royaume-Uni.

Mais une étude suggère deux sous-variantes existantes de Omicron – BA.5.2 et BF.7 – sont ce qui a conduit Chinereprésentant plus de 90 % des infections à Pékin entre le 14 novembre et le 20 décembre.

Alors que la recherche était concentrée sur la capitale, les auteurs de l’étude disent qu’elle représente un instantané de la situation nationale corona virus épidémie en raison des caractéristiques de la population de la ville et de la transmissibilité du virus.

Le professeur George Gao, de l’Institut de microbiologie de l’Académie chinoise des sciences, a déclaré: “Compte tenu de l’impact que les variantes ont eu sur le cours de la pandémie, il était important de rechercher si de nouvelles variantes sont apparues à la suite des récents changements apportés au COVID en Chine. politiques de prévention et de contrôle.

“Notre analyse suggère que deux sous-variantes connues d’Omicron – plutôt que de nouvelles variantes – ont été principalement responsables de la poussée actuelle à Pékin, et probablement en Chine dans son ensemble.

“Cependant, avec la circulation continue à grande échelle du COVID en Chine, il est important que nous continuions à surveiller de près la situation afin que toute nouvelle variante qui pourrait émerger soit trouvée le plus tôt possible.”

L’étude évaluée par des pairs a été publiée dans la revue The Lancet.