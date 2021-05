La poussée de Bucking Biden pour «  l’équité  », les États américains interdisent la théorie critique de la race dans les écoles et les agences publiques – RT USA News

Le président Joe Biden a peut-être révoqué l’interdiction de son prédécesseur sur la théorie critique de la race et adopté son concept d ‘«équité», mais plusieurs États américains ont adopté des lois contre la doctrine, organisant une confrontation avec la Maison Blanche.

Mardi, l’Arkansas a adopté une loi interdisant la théorie critique de la race (CRT) « endoctrinement » dans les agences publiques et interdisant à l’État de promouvoir la culpabilité collective, la ségrégation, les stéréotypes raciaux ou le bouc émissaire.

RUPTURE: L’Arkansas adopte une législation interdisant l’endoctrinement critique de la théorie raciale dans les agences publiques. Le projet de loi interdira au gouvernement de l’État de promouvoir l’essentialisme racial, la culpabilité collective et la néo-ségrégation. Nous sommes intrépides; nous sommes implacables; nous sommes inévitables. pic.twitter.com/pj6Bu1Rvx7 – Christopher F. Rufo ⚔️ (@realchrisrufo) 4 mai 2021

L’Idaho a été le premier État à interdire aux écoles publiques de promouvoir le CRT le mois dernier, suivi de l’Oklahoma. Des propositions similaires sont actuellement examinées par les législateurs des États du Texas et du Tennessee.

L’un des militants qui militent pour les nouvelles lois est Christopher Rufo, le chercheur dont les révélations sur la propagation de la CRT au sein du gouvernement fédéral ont incité le président Donald Trump à l’interdire l’année dernière. Rufo appelé la loi de l’Idaho un «Victoire historique» dans la lutte contre le CRT, qu’il doublé «Racisme sanctionné par l’État».

Russ Vought, l’ancien directeur du Bureau de la gestion et du budget (OMB) de Trump, est impliqué dans le fait que le Tennessee interdise le CRT.

Une interdiction du CRT dans les écoles TN a été introduite et devrait passer la législature dans la semaine prochaine environ, le gouverneur Lee devant le signer. Un travail incroyable réalisé sur le terrain par des citoyens TN concernés. – Russ Vought (@russvought) 1er mai 2021

Peu de temps après avoir remarqué les recherches de Rufo, Vought a réussi à convaincre Trump d’émettre un décret d’interdiction « Stéréotypes ou boucs émissaires raciaux ou sexuels » au gouvernement américain ou dans l’armée en septembre 2020, suite aux protestations de consultants en diversité et de militants pour la justice sociale.

L’ordre a été parmi les premiers annulés par le nouveau gouvernement Biden en janvier, le démocrate engageant son administration à « équité » en toutes choses à la place. Bien que souvent confondu avec l’égalité, CRT définit l’équité comme le traitement différent des différents groupes afin de parvenir à une égalité des résultats.





Même si Biden a mandaté un supplément « sensibilité » et la formation à la diversité pour les employés fédéraux, cependant, les militants critiques du CRT ont porté le combat au niveau des États et au niveau local. En plus des lois de l’État l’interdisant comme raciste, les parents d’un certain nombre de districts scolaires ont soulevé des plaintes concernant l’enseignement du matériel CRT à leurs enfants.

Rockwood, un district scolaire du Missouri, s’est excusé la semaine dernière après qu’un enseignant a été surpris en train de presser ses collègues de continuer à enseigner le programme de justice sociale sans le dire aux parents. Le week-end dernier, les opposants au CRT ont balayé les dirigeants locaux et le conseil scolaire de Southlake, au Texas – une banlieue de Dallas – qui avait défendu la doctrine.

L’une des histoires sous-rapportées de la nuit dernière au Texas. Les conservateurs ont évincé les conseillers municipaux et les membres du conseil scolaire qui ont poussé la théorie critique de la race https://t.co/oYqt2w90CA – Ryan James Girdusky (@RyanGirdusky) 2 mai 2021

Dans la mesure où ils ont remarqué le conflit, les médias américains l’ont présenté comme une bataille entre progressistes et conservateurs. Le St. Louis Post-Dispatch, par exemple, a rendu compte de la controverse de Rockwood en tant que question de ceux qui veulent «Lutter contre le racisme et bâtir des communautés plus équitables» affrontant des personnes critiques «Les idéaux de justice sociale et d’équité» ce qu’ils croient «Équivaut à une prise de contrôle marxiste des écoles.»

Si vous avez du mal à suivre le langage orwellien en constante évolution, les «opposants à l’éducation antiraciste» sont ceux qui s’opposent en fait au racisme par principe; les «antiracistes» sont les gens qui veulent discriminer les autres sur la base de la couleur de leur peau. https://t.co/Yv8yNgwXsx – John Hayward (@ Doc_0) 3 mai 2021

NBC News, quant à lui, a encadré son histoire sur la course de Southlake comme «Les opposants à l’éducation antiraciste gagnent gros dans une élection amèrement divisée», disant les conservateurs victorieux «A rejeté le plan de diversité scolaire» qui voulait seulement «Faire en sorte que tous les enfants se sentent en sécurité et bienvenus.»





