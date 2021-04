Quelques heures après que le gouvernement chinois a infligé une amende record de 2,8 milliards de dollars à Alibaba, un entrepreneur Internet chevronné a exhorté les régulateurs à faire quelque chose de similaire au plus grand concurrent de son entreprise.

Douyin, le service sœur chinois de TikTok, poursuit Tencent, la plus grande société Internet de Chine, pour permettre aux utilisateurs de partager des vidéos sur le service de messagerie WeChat omniprésent de Tencent.

Alibaba, quant à lui, a demandé à créer ses propres applications au sein de WeChat, osant essentiellement Tencent dire non.

Les procès s’envolent et les esprits montent en flèche sur l’Internet chinois, qui abrite le plus grand groupe d’utilisateurs d’Internet au monde. Pékin a clairement indiqué à la fin de l’année dernière qu’il envisageait sérieusement de limiter le pouvoir d’une poignée d’entreprises qui dominent la vie en ligne en Chine. Désormais, les sociétés Internet chinoises se prosternent devant Pékin et essaient de donner une mauvaise image de leurs rivaux au lieu de corriger leur propre comportement anticoncurrentiel.