La poussée agricole de la Chine est liée à la guerre — RT World News

Pékin veut produire suffisamment de nourriture pour satisfaire sa demande massive, pour résister à un blocus potentiel par les États-Unis

Dans le but de garantir un approvisionnement alimentaire national et de réduire la dépendance aux importations étrangères, la Chine étend ses terres agricoles. Comme l’explique le journal le China Daily, « Le vieillissement rapide de la population rurale a rendu plus difficile pour la Chine d’assurer la sécurité alimentaire », entraînant une baisse du nombre d’agriculteurs et obligeant le pays à dépendre davantage des produits importés.

La Chine étant le deuxième pays le plus peuplé du monde, avec plus de 1,4 milliard d’habitants, il est naturel que ses besoins alimentaires soient astronomiques et augmentent d’année en année, car la population mange davantage avec le développement et les importations augmentent en conséquence.

Mais il y a un élément géopolitique supplémentaire à la poussée soudaine de la Chine pour plus d’agriculture. Utiliser le mot « la sécurité alimentaire » dans l’article susmentionné indique que Pékin est bien conscient que sa dépendance croissante à l’égard des importations alimentaires étrangères représente un risque stratégique critique pour le pays, risque qui peut être exploité pour le mettre à genoux. Cela pourrait laisser entendre que Pékin prépare des plans d’urgence pour une éventuelle guerre avec les États-Unis et doit donc réduire considérablement sa dépendance aux importations alimentaires, dont une grande partie provient des États-Unis eux-mêmes.

Un moyen rapide de vaincre n’importe quelle nation en guerre, si la géographie le permet, est de lui imposer un embargo maritime et de la couper des routes critiques d’importation et d’exportation, l’enfermant dans une guerre d’usure alors que ses ressources diminuent et que le temps joue contre elle. . On peut dire que l’Empire britannique y est parvenu deux fois contre l’Allemagne, défavorablement enfermée au cœur de l’Europe centrale, utilisant la puissance supérieure de la Royal Navy pour lui imposer des embargos maritimes. Pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, l’avantage géographique de la Grande-Bretagne lui a permis de fermer l’accès commercial de l’Allemagne à l’Atlantique via la mer du Nord et le détroit de Gibraltar.

Berlin, manquant de ressources essentielles telles que le pétrole et un approvisionnement alimentaire suffisant, a été stratégiquement encerclé et – malgré ses capacités de frappe ultra-rapides – n’a pas pu gagner une guerre prolongée. Les embargos navals sont très dommageables, et c’est pourquoi la stratégie américaine contre la Chine vise à encercler complètement ses océans périphériques avec des alliances imbriquées et une présence militaire croissante. En cas de guerre, les États-Unis tenteraient d’étrangler économiquement Pékin avec un embargo maritime, qui viserait à le couper des importations critiques, et la nourriture ne ferait pas exception. Si les Chinois meurent de faim, cela fait tomber le régime et donc la guerre est gagnée.















Une éventualité stratégique de la Chine pour répondre à ces plans de guerre a été de construire l’initiative « la Ceinture et la Route » et donc d’établir de multiples routes logistiques à travers l’Eurasie, la rendant moins vulnérable stratégiquement à la puissance maritime. Mais cela ne suffit pas. La taille même de la population chinoise et, par conséquent, de la demande alimentaire, signifie que Pékin n’a qu’une marge de manœuvre minimale pour faire des compromis à ce sujet, et sa dépendance à l’égard des produits cultivés en masse en Amérique, comme le soja, est un énorme handicap. C’est pourquoi non seulement la Chine a poussé la BRI, mais elle pousse une doctrine d’autonomie sur tous les fronts, que Xi Jinping a décrite comme une « double circulation ». Cela comprend également non seulement des choses comme la production de micropuces, mais aussi l’agriculture et la nourriture.

Les nouvelles perspectives économiques de la Chine sont une réponse à la réalité que même sans tenir compte de la guerre, l’ère de la mondialisation touche à sa fin et les États-Unis la déchire de force, tout devenant stratégique. L’objectif principal du pays doit être de compter sur lui-même et sur ses propres marchés pour soutenir la croissance économique, alors que certains pays deviennent hostiles, érigent des barrières ou tirent parti des aspects de la coopération en demande pour des objectifs stratégiques. Si vous regardez les objectifs commerciaux des États-Unis concernant la Chine, l’ambition des dirigeants américains est de paralyser les industries chinoises des semi-conducteurs et de la haute technologie, mais d’exiger ensuite que Pékin achète des centaines de milliards de soja pour satisfaire les besoins de l’agriculture américaine. C’est précisément ce que Trump a proposé dans son « accord commercial » avec la Chine depuis 2019. La seule relation commerciale acceptable que veut Washington est celle de l’exploitation, mais avec l’agriculture, la demande est là et les États-Unis le savent.

Par conséquent, la tentative de la Chine de consolider sa propre agriculture a une dynamique à la fois militaire et stratégique. Tout d’abord, évitez qu’un manque d’approvisionnement ne devienne un handicap dans toute situation d’embargo. Deuxièmement, réduire la dépendance vis-à-vis du marché américain pour les exportations agricoles comme levier commercial. Mais cela ne veut pas dire que c’est sans risque. Un certain ancien dirigeant chinois a tenté de le faire auparavant, dans le but d’augmenter la production de riz à grande échelle afin de renforcer l’autonomie de la nation et de dépasser les puissances occidentales. Cet effort, connu sous le nom de « Le grand bond en avant », s’est soldé par un désastre – l’une des plus grandes famines de l’histoire de l’humanité et des millions et des millions de morts. La nouvelle poussée de la Chine doit être plus raisonnée et conforme à la dynamique du marché. Pékin n’a pas besoin de plus d’objectifs économiques qu’ils n’en avaient déjà.