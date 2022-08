La poursuite pour voies de fait d’un soldat contre des officiers peut aller jusqu’au procès

NORFOLK, Virginie (AP) – Un lieutenant de l’armée américaine qui a été aspergé de gaz poivré, frappé et menotté lors d’un contrôle routier en Virginie peut présenter ses allégations de faux emprisonnement et de coups et blessures à un jury, a statué un juge fédéral.

Mais le jugement sommaire de mardi a déclaré que les lois fédérales sur l’immunité empêchaient les deux officiers impliqués de faire face aux affirmations de Caron Nazario selon lesquelles ils avaient violé les protections constitutionnelles du soldat noir et hispanique contre la force excessive et la saisie déraisonnable, ainsi que son droit à la liberté d’expression en le menaçant prétendument d’arrestation. s’il se plaignait de leur comportement.

Le juge de district américain Roderick C. Young a également statué que l’officier qui avait initialement arrêté Nazario était responsable de la recherche illégale d’une arme à feu dans le SUV du soldat en violation de la Constitution américaine et de la loi de Virginie, laissant la question des dommages-intérêts sur ce point jusqu’à un jury. Nazario avait un permis de transport dissimulé.

L’arrêt de la circulation de décembre 2020 de l’officier militaire en uniforme dans la petite ville de Windsor a attiré l’attention et l’indignation nationales après que Nazario a intenté une action en justice en avril 2021, citant des images de la caméra du corps de la police et sa vidéo de téléphone portable de la rencontre. Il n’a jamais été accusé d’un crime.

Nazario rentrait chez lui dans le noir depuis son lieu d’affectation lorsque l’agent Daniel Crocker a annoncé par radio qu’il tentait d’arrêter un véhicule sans plaque d’immatriculation arrière et vitres teintées, selon le procès. La vidéo de la caméra corporelle a montré plus tard qu’une étiquette temporaire était collée à l’intérieur de la lunette arrière.

“Il est apparu au lieutenant Nazario qu’il n’y avait pas de bon emplacement dans les environs immédiats pour s’arrêter en toute sécurité. Ainsi, pour le bénéfice de la sécurité de l’officier et de la sienne, le lieutenant Nazario a continué lentement à descendre la US 460 », indique le procès. Nazario a conduit en dessous de la limite de vitesse affichée sur moins d’un mile jusqu’à ce qu’il atteigne le parking bien éclairé d’une station-service BP, dit-il.

Crocker a déclaré que le conducteur “échappait à la police” et qu’il considérait qu’il s’agissait d’un “arrêt de la circulation à haut risque”, selon un rapport cité dans le procès. Un autre officier, Joe Gutierrez, passait en voiture et l’a rejoint.

Le procès indique que les deux officiers ont aggravé la situation en pointant immédiatement leurs armes sur Nazario et en essayant de le sortir du véhicule alors qu’il gardait les mains en l’air. Gutierrez a aspergé Nazario de gaz poivré à plusieurs reprises alors que les officiers lui criaient de sortir.

À un moment donné, Nazario a dit qu’il avait peur de sortir, ce à quoi Gutierrez a répondu: “Tu devrais l’être.”

Lorsque Nazario est sorti et a demandé un superviseur, Gutierrez a répondu par des “coups de genou” sur ses jambes, le jetant au sol, où les deux officiers l’ont frappé à plusieurs reprises, puis l’ont menotté et interrogé, selon le procès.

L’officier Gutierrez a ensuite été licencié pour ne pas avoir suivi la politique du département lors de l’arrêt. Un procureur spécial a conclu à la fin du mois dernier que Gutierrez ne devrait pas être inculpé au pénal en vertu de la loi de Virginie, mais devrait faire l’objet d’une enquête par le ministère américain de la Justice pour d’éventuelles violations des droits civils.

Le juge fédéral a statué mardi que les officiers avaient des raisons probables d’arrêter Nazario pour une plaque d’immatriculation mal affichée et de l’accuser d’avoir échappé à la police ainsi que d’entrave à la justice et de non-obéissance lorsqu’il a refusé de sortir du véhicule.

Mais Young a déclaré que les allégations de faux emprisonnement, d’agression et de coups et blessures que Nazario a faites en vertu de la loi de l’État peuvent aller de l’avant parce que la loi de Virginie “ne fournit aux responsables locaux que l’immunité contre les poursuites alléguant la négligence”.

Expliquant son jugement sommaire sur la recherche de l’arme par Crocker, Young a écrit que “l’arme à feu n’était pas une preuve pertinente pour les crimes d’évasion ou d’entrave à la justice”. Cependant, il a déclaré que les affirmations de Nazario selon lesquelles Gutierrez était au courant de la perquisition et n’étaient pas intervenus pourraient donner lieu à un procès. Gutierrez a fait valoir qu’il ne savait rien de la recherche.

Jessica Ann Swauger, une avocate répertoriée pour Gutierrez, n’a pas immédiatement répondu à un e-mail sollicitant des commentaires.

Jonathan Arthur, l’un des avocats représentant Nazario, a déclaré que la décision du juge était une victoire même si trois des réclamations fédérales avaient été rejetées.

“Que ce soit en vertu de la loi fédérale ou que ce soit en vertu de la loi de l’État, le jury va parler”, a déclaré Arthur. “Et nous espérons que le jury va se lever et dire que ce comportement ne sera pas toléré.”

Anne C. Lahren, avocate de Crocker, a déclaré que les questions restantes sont des questions “classiques” pour un jury, rarement tranchées à ce stade dans une poursuite civile. Elle a également noté que le juge avait conclu que l’interpellation elle-même et les ordres qui en découlaient étaient licites.

« Lieutenant. Les propres actions de Nazario ont donné lieu à la malheureuse, mais légale, escalade de la force… », a écrit Lahren. “Si le lieutenant Nazario avait simplement suivi les ordres légitimes des officiers dès le début de l’arrêt de la circulation, rien de tout cela n’aurait été nécessaire.”

Ben Finley, l’Associated Press