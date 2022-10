La poursuite d’une femme allègue des abus dans la maternité de Winnipeg dirigée par l’Église unie du Canada

Une femme qui dit avoir été maltraitée et forcée de faire adopter son bébé en 1965 dans une maternité dirigée par une église à Winnipeg est à la tête d’un projet de recours collectif contre l’Église Unie du Canada.

La femme, de Thunder Bay, en Ontario, a intenté une action en justice 57 ans après avoir été violée à l’âge de 17 ans, puis envoyée attendre la fin de la grossesse qui en a résulté dans un établissement pour mères célibataires à 600 miles de chez elle.

La femme a été involontairement confinée au Church Home for Girls sur Henderson Highway en 1964 et 1965, et ses parents ont été contraints de renoncer à sa tutelle à la maison, indique la déclaration déposée auprès de la Cour du Banc du Roi du Manitoba jeudi.

CBC ne la nomme pas parce qu’elle est victime d’abus. Son avocat dit qu’elle a maintenant 75 ans.

La femme allègue qu’elle et d’autres personnes qui vivaient dans 10 maternités appartenant à l’Église Unie au Canada ont été “déshumanisées et traumatisées, ainsi que physiquement, sexuellement, émotionnellement et psychologiquement blessées, contraintes par la religion et marquées à vie”, sa déclaration de réclamation. dit.

Les résidents des foyers ont été « aveuglés » lorsque leurs nouveau-nés ont été immédiatement emmenés, selon le document judiciaire ; la plaignante n’a jamais vu sa petite fille.

La femme a déclaré qu’elle avait constamment faim et qu’elle était sous-alimentée pendant son séjour au Church Home for Girls, “ce qui a entraîné une perte de poids importante, la rendant méconnaissable, même au fur et à mesure que sa grossesse progressait”.

Elle a été forcée de travailler sans rémunération, notamment en utilisant une vadrouille lourde pour nettoyer les sols de l’établissement au fur et à mesure que sa grossesse progressait, selon les documents judiciaires.

La manipulation morale et l’exploitation employées dans l’institution l’ont fait se sentir coupable du viol qui a conduit à sa grossesse, selon le procès.

Des examens médicaux, dont certains étaient invasifs, ont été effectués sans son consentement et sans aucune communication du médecin effectuant les examens. Elle a également été forcée de regarder des vidéos de naissance graphiques sans aucune instruction appropriée sur l’accouchement, indique la déclaration.

Ses informations personnelles sur la santé ont été partagées avec de futurs parents adoptifs et elle a subi un lavage de cerveau pour se conformer à l’adoption forcée, selon des documents judiciaires.

La femme et les autres femmes qui vivaient dans les maisons ont subi des dommages à long terme en raison de leur traitement, notamment une diminution de l’estime de soi, des sentiments de déshumanisation, des difficultés à faire confiance aux personnes en position d’autorité et d’autres traumatismes, selon la réclamation.

Les foyers gérés par l’Église unie n’ont pas seulement nui aux mères, affirme la poursuite.

“Le scellement des dossiers a rendu difficile, voire impossible, la connexion entre les enfants et leurs mères, ce qui a entraîné l’isolement, l’abandon, la confusion et le déni de connaître sa véritable culture, sa lignée et son identité.”

Aucun mémoire en défense n’avait été déposé jeudi.

Le révérend Michael Blair, secrétaire général de l’Église unie du Canada, a répondu à la demande de CBC pour une réponse à la poursuite avec une déclaration par courriel jeudi.

“Nous sommes conscients de la douleur que notre rôle historique dans les maternités a causé. L’église, dans un profond regret, a présenté des excuses en novembre 2020. Nous sommes attentifs et continuons à écouter », a-t-il déclaré.

Statut du recours collectif

La femme demande également une ordonnance pour faire certifier son action en justice en tant que recours collectif, mais cela n’a pas encore été approuvé.

Si elle est approuvée en tant que recours collectif, la poursuite demandera une indemnisation au nom de toute personne qui vivait dans les maternités gérées par l’Église Unie du Canada et qui a été maltraitée.

L’avocat Sam Jaworski a déclaré que lui et son client espéraient que le recours collectif serait certifié afin qu’ils puissent aider d’autres personnes qui vivaient dans les maternités.

“Les recours collectifs permettent d’accéder à la justice pour les personnes qui n’auraient autrement pas les moyens ou la capacité de faire valoir leurs revendications individuellement”, a-t-il déclaré dans un e-mail mercredi.